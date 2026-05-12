Miss World Thailand 2026 และรองทั้ง 4 เข้าพบคณะผู้บริหารทรู ขอบคุณทุกกำลังใจ และการสนับสนุน

เพื่อแสดงความขอบคุณ True5G ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการการประกวด Miss World Thailand 2026 Presented by True5G นางสาวกานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล Miss World Thailand 2026 และรองทั้ง 4 อันดับ ได้เข้าพบพร้อมมอบช่อดอกไม้ แก่ คุณซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยมี คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ รัชดา
การเข้าพบครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือระหว่าง True5G และเวที Miss World Thailand 2026 ในการส่งต่อพลังของผู้หญิงไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล ผ่านศักยภาพด้านโครงข่ายอัจฉริยะ เทคโนโลยี AI ความปลอดภัยไซเบอร์ และระบบนิเวศดิจิทัลของทรู ที่ช่วยเชื่อมทุกเรื่องราว ความสามารถ และแรงบันดาลใจให้เข้าถึงผู้ชมในวงกว้าง พร้อมตอกย้ำบทบาทในฐานะ Telecom-Tech Company ที่ร่วมผลักดันความงามที่มีความหมาย ให้เปล่งประกายบนเวทีโลกอย่างสง่างามและทรงคุณค่า