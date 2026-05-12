SYSTEMA ดึง PROXIE นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ เปิดกลยุทธ์ Music Marketing เจาะ Gen ใหม่

SYSTEMA แบรนด์ผู้นำผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก (Oral Care) จากประเทศญี่ปุ่นที่ครองใจผู้บริโภคชาวไทยมายาวนานกว่า 27 ปี ประกาศเดินหน้าตอกย้ำความเป็น “Innovative Oral Care Brand” ที่ไม่หยุดพัฒนา เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญทั้ง “ประสิทธิภาพ + ไลฟ์สไตล์” ไปพร้อมกัน ด้วยการเปิดตัว PROXIE กลุ่มศิลปิน T-POP สุดฮอตแห่งยุค ขวัญใจ Gen Z ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์กลุ่มใหม่ มุ่งเชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับไลฟ์สไตล์และ passion ของผู้บริโภครุ่นใหม่ผ่านกลยุทธ์ Music Marketing และ Emotional & Cultural Marketing อย่างเต็มรูปแบบในปี 2026
ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นการสานต่อความสำเร็จจากการรีเฟรชแบรนด์ครั้งใหญ่เมื่อช่วงปลายปี 2568 ที่ SYSTEMA ได้เปิดตัว SYSTEMA Brushvolution - แปรง Gen S ที่มีการปรับโฉมบรรจุภัณฑ์และดีไซน์ใหม่ทั้งหมดให้มีความทันสมัย โดยเน้นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ความเป็น Personalization ให้ผู้บริโภคสามารถแมตช์แปรงที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ การดึง PROXIE เข้ามาในปี 2569 นี้ จึงเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนก้าวเข้าสู่การเป็น “ครอบครัว Gen S” ร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบ
นายอลงกรณ์ จารุจารีต ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “SYSTEMA เลือกใช้ Music Marketing เป็นกลยุทธ์สำคัญในการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z ผ่าน Jingle Spot ‘SYSTEMA x PROXIE - พร้อมทุกซี่’ เพื่อสร้างการจดจำแบรนด์ในรูปแบบที่สนุก เข้าถึงง่าย และสอดรับกับพฤติกรรมการเสพคอนเทนต์ของคนรุ่นใหม่ที่นิยมสื่อสั้น กระชับ และมีเอกลักษณ์ ภายใต้แนวคิด ‘พร้อมทุกซี่ = พร้อมทุกโมเมนต์ชีวิต’ แบรนด์ต้องการสื่อสารว่า ความมั่นใจของคนรุ่นใหม่สามารถเริ่มต้นได้จากสุขภาพช่องปากที่ดี โดย SYSTEMA ไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมความมั่นใจในชีวิตประจำวัน ให้ผู้บริโภคกล้าแสดงออกและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ
แคมเปญนี้จึงไม่ได้มุ่งสร้างเพียง Brand Awareness เท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการขยายฐานผู้บริโภครุ่นใหม่ พร้อมสร้างความผูกพันต่อแบรนด์ (Brand Affinity) ผ่านศิลปินที่เป็นที่รักและมีอิทธิพลต่อกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังช่วยเชื่อมโยงจุดแข็งด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เข้ากับ Emotional Connection ได้อย่างลงตัว
SYSTEMA ยังคงตอกย้ำจุดแข็งในฐานะแบรนด์ที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากแบบครบวงจร ด้วยโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกมิติของการดูแลสุขภาพช่องปาก ภายใต้แนวคิด “Precision Care + Gentle Experience” ที่ผสานทั้งประสิทธิภาพการดูแลและความอ่อนโยน เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่สบายและไม่ระคายเคือง ได้แก่
• แปรงสีฟัน: ขนแปรงเรียวบาง นุ่ม ซอกซอนลึกถึงร่องเหงือก
• ยาสีฟัน: อณูโฟมละเอียดเข้าถึงซอกฟันและร่องเหงือก พร้อมฟลูออไรด์ ,1500 PPM ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตามมาตรฐาน
• น้ำยาบ้วนปาก: สูตรอ่อนโยน ปราศจากแอลกอฮอล์ ไม่แสบปาก
สำหรับการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ในครั้งนี้ SYSTEMA ได้สร้างปรากฎการณ์ตั้งแต่วันแรกด้วยกิจกรรม “จับแปรงเฉลย NEW PRESENTER” ณ LIDO CONNECT เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา มอบประสบการณ์สุด exclusive ให้แฟนคลับกลุ่มแรกจำนวน 300 คน ได้ร่วมชม Jingle Spot SYSTEMA x PROXIE ก่อนใคร เพื่อกระตุ้นทั้งกระแส Social Buzz และจุดกระแสการบอกต่อจากแฟนคลับ (Fan-driven Amplification) ตั้งแต่ช่วงเปิดตัว
“หลังจากนี้ ผู้บริโภคจะได้พบกับแคมเปญการตลาดแบบ 360 องศาจาก SYSTEMA อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบน Digital & Social Platform การสร้าง engagement ร่วมกับแฟนคลับ กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรค้าปลีก รวมถึงคอนเทนต์พิเศษที่ทำร่วมกับ PROXIE ตลอดปี 2569 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและรักษาความใกล้ชิดกับกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง” นายอลงกรณ์ กล่าวเพิ่มเติม