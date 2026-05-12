ล็อกราคา! “มิตซูโคชิ เดปาจิกะ” ส่งแคมเปญ “Trust Price มั่นใจ ราคาเดิม” ล็อกราคาฝ่าวิกฤตค่าครองชีพ

ในยุคที่ค่าครองชีพและราคาสินค้ามีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มิตซูโคชิ เดปาจิกะ ซูเปอร์มาร์เก็ต-ฟู้ดฮอลล์ (Mitsukoshi Depachika) ศูนย์รวมอาหารและโกรเซอรีระดับพรีเมียมตามแบบฉบับของซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ดฮอลล์ในห้างสรรพสินค้าชั้นนําของญี่ปุ่น สาขาแรกของประเทศไทยในโครงการ วัน แบงค็อก ประกาศยืนหยัดเคียงข้างผู้บริโภคชาวไทยในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเปิดตัวแคมเปญ “Trust Price มั่นใจ ราคาเดิม” ตรึงราคาสินค้าขายดีกว่า 700 รายการ เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้า ให้ยังคงเข้าถึงวัตถุดิบคุณภาพดีและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ได้ โดยไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2569
โดยรวบรวมไอเทมยอดนิยมที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ตั้งแต่วัตถุดิบสดใหม่คุณภาพพรีเมียม อาหารแห้ง อาหารพร้อมทานรสชาติต้นตำรับ สินค้านำเข้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากญี่ปุ่น ไปจนถึงสินค้าขายดีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีสินค้าไฮไลท์ที่การันตี “ราคาเดิม” เพื่อคนไทย อาทิ ออร์แกนิคกรีกโยเกิร์ต, แซลมอนสดคุณภาพพรีเมียม, แดรี่โฮมแลคโตสฟรีโปรตีนสูง, เอมินา ดีเสิร์ทชีสสตรอว์เบอร์รี่, มัทซึริข้าวแซลมอนเทริยากิ, อินเทนส์แบลคเซซามิ ซอฟท์เสิร์ฟ, โอคินะนัตโตะฟูกุโอกะ, ถั่วแระญี่ปุ่นแช่แข็ง, ซากุระนัตโตะ, เส้นอุด้งแห้ง, ชาเขียวผงสำเร็จรูป, อิเคดะ ออร์แกนิก มัทฉะ, เอสเพียว หมูบด, ไอริสน้ำแร่จากฟูจิ, ขนมชีสปลาค็อดปรุงรสชนิดแท่ง และยากาซูริออร์กานิคโอคุมิโดริ เป็นต้น
ทั้งนี้ แคมเปญ “Trust Price มั่นใจ ราคาเดิม” ไม่ใช่เพียงแค่การทำโปรโมชันทางการตลาด แต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างมิตซูโคชิ เดปาจิกะกับลูกค้า ตามปรัชญาการบริการแบบญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ พร้อมยืนหยัดเป็นที่พึ่งให้กับผู้บริโภคชาวไทย ให้ได้ชอปสินค้าคุณภาพพรีเมียมในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องราคาที่ผันผวน ในฐานะเพื่อนที่ไว้ใจได้ในทุกสถานการณ์ของผู้บริโภคชาวไทย
ร่วมสัมผัสประสบการณ์การชอปปิงที่อบอุ่นและคุ้มค่าแบบคนรู้ใจได้แล้ววันนี้ กับแคมเปญ “Trust Price มั่นใจ ราคาเดิม” ที่มิตซูโคชิ เดปาจิกะ ชั้น B1 ตึกพาเหรด โครงการวัน แบงค็อก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Mitsukoshi Depachika Thailand, Instagram: Mitsukoshi_Depachika_TH, Tiktok: MITSUKOSHI DEPACHIKA หรือทางเว็บไซต์ https://www.onebangkokmitsukoshi.com/