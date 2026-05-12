ยูโอบีเผยร้อยละ 70 ธุรกิจครอบครัวไทยไร้แผนสืบทอด เปิดตัวโปรแกรมวางแผนส่งต่อความมั่งคั่งข้ามรุ่น ร่วมพรูเด็นเชียล ประเทศไทย-แฟมซ์

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมกับแฟมซ์ที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัว และพรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดตัวโปรแกรมวางแผนส่งต่อความมั่งคั่งแบบบูรณาการ โดยข้อมูลจาก Step Global Family Business Survey ชี้ว่ากว่าร้อยละ 70 ของธุรกิจครอบครัวไทยยังไม่มีแผนสืบทอดอย่างเป็นระบบ ขณะที่ผลการศึกษาของยูโอบีพบว่าเกือบร้อยละ 40 ของผู้มีรายได้สูงยังไม่ได้เริ่มวางแผนส่งต่อความมั่งคั่ง
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญ เมื่ออายุขัยเฉลี่ยของคนไทยยืนยาวขึ้นจนการมีชีวิต 100 ปี ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ขณะที่ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกและภูมิรัฐศาสตร์ยังคงกดดันความต่อเนื่องของธุรกิจและความมั่งคั่งของตระกูลในระยะยาว
นายยุทธชัย เตยะราชกุล กรรมการผู้จัดการ บุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ในวันที่คนเรามีอายุยืนยาวขึ้น และโจทย์ทางการเงินของครอบครัวซับซ้อนขึ้นมาก เราต้องมองเรื่องความมั่งคั่งให้กว้างกว่าเดิม ไม่ใช่แค่วางแผนเรื่องเฉพาะหน้า แต่ต้องเชื่อมโยงทั้งการคุ้มครอง การสืบทอด และความต่อเนื่องของครอบครัวข้ามรุ่นเข้าด้วยกัน โปรแกรมนี้สะท้อนความตั้งใจของยูโอบีที่จะเดินเคียงข้างลูกค้าในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนี้ ร่วมกับพันธมิตรที่เราเชื่อมั่นและมุมมองที่ครบทุกมิติ”
โปรแกรมดังกล่าวครอบคลุม 3 มิติหลัก ได้แก่ การวางโครงสร้างรายได้และดูแลความคุ้มครองระยะยาว ร่วมกับพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างให้ความมั่นคงยังคงอยู่แม้ชีวิตจะยืนยาวกว่าที่วางแผนไว้ การวางแผนสืบทอดกิจการอย่างเป็นระบบก่อนที่การเปลี่ยนผ่านจะเกิดขึ้น รวมถึงการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนต่างรุ่นในครอบครัว
แม้การวางแผนทางการเงินมักถูกยกให้เป็นจุดตั้งต้นของการบริหารความมั่งคั่ง แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า หลายครอบครัวยังขาดกรอบหรือระบบที่ชัดเจนในการสื่อสารและตัดสินใจร่วมกันระหว่างคนต่างรุ่น สำหรับมิติสุดท้าย ยูโอบีร่วมกับแฟมซ์ จะสนับสนุนการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อทำให้การสืบทอดธุรกิจและความมั่งคั่งรุ่นต่อรุ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
นายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการพาณิชย์ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “การส่งต่อความมั่งคั่งในวันนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงการส่งต่อทรัพย์สิน แต่คือการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับคนรุ่นต่อไป ทั้งในด้านรายได้ ความคุ้มครอง และโอกาสในการเพิ่มพูนความมั่งคั่งที่มีอยู่ โดยเฉพาะในยุคที่ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น การวางแผนจึงต้องมองไกลและครอบคลุมมากกว่าเดิม ความร่วมมือกับธนาคารยูโอบีจึงมีบทบาทสำคัญในการยกระดับการวางแผนส่งต่อความมั่งคั่ง เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวผ่านโซลูชันที่ออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละครอบครัว ช่วยให้การส่งต่อความมั่งคั่งเป็นไปอย่างมั่นใจ ราบรื่น และยั่งยืนยิ่งขึ้น”
รศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล ผู้ก่อตั้ง บริษัท แฟมซ์ จำกัด กล่าวว่า “ความท้าทายของครอบครัวที่มีความมั่งคั่งไม่ใช่เรื่องของเงินเพียงอย่างเดียว แต่คือการสร้างความเข้าใจและเป้าหมายร่วมกันระหว่างคนต่างรุ่น เพื่อให้การส่งต่อเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว”
ยูโอบีมองว่าการบริหารความมั่งคั่งในยุคที่ชีวิตยืนยาวขึ้นและโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องก้าวข้ามกรอบของการลงทุน ไปสู่การวางรากฐานที่ครอบคลุม เพื่อสร้างความต่อเนื่อง และความมั่นคงแก่ครอบครัว และธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยโปรแกรมวางแผนส่งต่อความมั่งคั่งนี้ จะพร้อมให้บริการสำหรับลูกค้ายูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง ตั้งแต่ไตรมาส 3 ในปี 2569 เป็นต้นไป