NRPTจับมือ Impossible Foods จากสหรัฐฯ ใช้โรงงานที่ไทยเป็นฐานผลิตเนื้อแพลนต์เบสส่งออกเอเชีย

NRPTผนึก Impossible Foods จากสหรัฐฯ ใช้โรงงานที่ไทยเป็นฐานการผลิตเนื้อแพลนต์เบสในเอเชียแปซิฟิก เดินหน้าส่งออกตลาดโลก
บริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน จำกัด (NRPT) บริษัทร่วมทุนด้านอาหารแห่งอนาคตของกลุ่ม ปตท. ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Impossible Foods ผู้นำนวัตกรรมเนื้อแพลนต์เบสหรือเนื้อจากพืชระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้โรงงานผลิตเนื้อแพลนต์เบสของ NRPT ในประเทศไทย เป็นฐานการผลิตหลักแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อรองรับการขยายตลาดอาหารแห่งอนาคตที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้ โดยมีนายณัฐ อธิวิทวัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด นายบุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับMr. Rob Hass, Chief Supply Chain Officer, Impossible Foods Inc. และMr. Jason Gao, Chief Legal and Administrative Officer, Impossible Foods Inc.
NRPT ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อแพลนต์เบส ด้วยเทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิตระดับสากล โดยโรงงานของ NRPT ถือเป็นโรงงานผลิตเนื้อแพลนต์เบส 100% แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน BRCGS Plant-based ระดับ A+ ด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารจากพืช ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพอาหารระดับสากลที่ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการค้าปลีกและแบรนด์อาหารชั้นนำทั่วโลก พร้อมความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย
ด้าน Impossible Foods เป็นผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อแพลนต์เบสที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดในสหรัฐอเมริกา และติดอันดับ 1 ใน 5 ของบริษัทผลิตเนื้อแพลนต์เบสที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีจุดเด่นด้านนวัตกรรม ฮีม หรือ เลกฮีโมโกลบินจากถั่วเหลือง (Heme: Soy Leghemoglobin) ซึ่งเป็นโปรตีนสกัดจากรากถั่วเหลือง เทคโนโลยีลิขสิทธิ์เฉพาะที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติ สี และกลิ่นใกล้เคียงเนื้อสัตว์จริง ซึ่งบริษัทมีแผนขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีปริมาณการจำหน่ายเริ่มต้นในภูมิภาคนี้ ประมาณ 500,000 กิโลกรัมต่อปี
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของ Impossible Foods ต่อศักยภาพของ NRPT ในฐานะพันธมิตรด้านการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตระดับสากล ปัจจุบันเริ่มผลิตและวางจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว และส่งออกไปยังออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และฮ่องกง
บริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน จำกัด (NRPT) บริษัทในเครือบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 100%) ดำเนินธุรกิจผลิตเนื้อแพลนต์เบส ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจากประเทศอังกฤษ โดยโรงงานตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา