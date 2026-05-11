กกพ.ระดมสมอง “ความมั่นคงระบบไฟฟ้ารองรับพลังงานหมุนเวียน”

สำนักงาน กกพ. ระดมสมอง ชูเทคโนโลยีสนับสนุนความมั่นคงระบบไฟฟ้าเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียน พร้อมศึกษาบทเรียนไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างที่สเปนและโปรตุเกส เมื่อเมษายน 2025
นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนความมั่นคงและความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้ารองรับการเชื่อมต่อของพลังงานหมุนเวียนว่า การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในปัจจุบัน ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าของหลายประเทศต้องรองรับสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มสูงขึ้น แม้จะเป็นโอกาสสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ก็เป็นความท้าทายด้านการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ที่จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
ในการสัมมนาครั้งนี้ ได้ยกกรณีเหตุไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในประเทศสเปนและโปรตุเกส เมื่อเดือนเมษายน 2025 เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า การบริหารจัดการโครงข่าย นอกจากนั้นได้มีการยกตัวอย่างการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าในปัจจุบัน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
เวทีสัมมนาดังกล่าวนับเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองเชิงลึก ทั้งด้านเทคนิค การดำเนินงาน และนโยบาย โดยมีผู้แทนจากสามการไฟฟ้า สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเข้าร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางรองรับการพัฒนาระบบไฟฟ้าไทยในอนาคต ให้สามารถรองรับการขยายตัวของพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมั่นคง ยืดหยุ่น และมีความพร้อมในระยะยาว