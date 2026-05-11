เซี่ยงไฮ้หนุนไทยสู่ฮับด้านการแพทย์อาเซียน ยกทัพจัดงาน “Shanghai Fair Healthcare Thailand 2026”

เตรียมพบก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมสุขภาพ ครั้งแรกในไทย! เมื่อนครเซี่ยงไฮ้ หนึ่งในศูนย์กลางนวัตกรรมการแพทย์ที่ก้าวหน้าที่สุดของโลก เตรียมจัดงานแสดงเทคโนโลยีการแพทย์ “Shanghai Fair Healthcare Thailand 2026” ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค. นี้
นายหลิน เซินหยง ประธานสมาคมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์เซี่ยงไฮ้ แยงซี เดลต้า กล่าวว่า งาน Shanghai Fair Healthcare Thailand 2026 เป็นเวทีการค้าระดับนานาชาติที่มีประวัติความสำเร็จมาแล้วกว่า 22 สมัยนับตั้งแต่ปี 2012ใน 20 ประเทศทั่วโลก อาทิ ญี่ปุ่น และฮังการี การประเดิมจัดงานครั้งแรกในไทยในครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ภายใต้โครงการ “เส้นทางสายไหมด้านสุขภาพ” (Health Silk Road) เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างไทย-จีน-อาเซียนและตอบสนองความต้องการเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
“เราเล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนจึง เลือกกรุงเทพฯ เป็นจุดหมายหลักเพื่อนำนวัตกรรมมูลค่าสูงมาสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรในไทย เชื่อมั่นว่างานนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญในการเชื่อมโยงซัพพลายเชนกระตุ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างโอกาสการลงทุนเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสุขภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน เหมาะสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ นักลงทุน และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการมองหาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน”
งานในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการแถวหน้าของจีนที่นำนวัตกรรมระดับสากลมาจัดแสดงอย่างคับคั่งนำโดย Shanghai Haohai Biological Technology ผู้นำด้านชีวเวชภัณฑ์รายแรกของจีนที่จดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ จะนำผลิตภัณฑ์เรือธงอย่าง เลนส์แก้วตาเทียม (Intraocular Lenses) วัสดุชีวภาพทางการแพทย์และนวัตกรรม Recombinant Human Epidermal Growth Factor (rhEGF) มาโชว์ศักยภาพ ควบคู่ไปกับ Zhiai Medical Equipment ผู้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน (TCM) ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ คือ เครื่องนวดหน้าท้องอัตโนมัติจากหินเบียน (Bian Stone) และอุปกรณ์รมยาไร้ควันอัจฉริยะ (Smokeless Moxibustion) ที่เปลี่ยนวิธีการบำบัดแบบดั้งเดิมให้ใช้งานง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับคนรุ่นใหม่
สำหรับไฮไลต์สำคัญภายในงานประกอบไปด้วย
•นวัตกรรมล้ำสมัย : พบกับผู้ผลิตชั้นนำจากเซี่ยงไฮ้ที่นำเทคโนโลยีระดับ National High-tech มาจัดแสดงครอบคลุมตั้งแต่หุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพ, ระบบ AI วินิจฉัยโรค, วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ขั้นสูง ไปจนถึงโซลูชันโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital)
•เจาะลึกกลยุทธ์ผ่านเวทีสัมมนา : อัปเดตเทรนด์และกฎระเบียบเครื่องมือแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ อย.ไทย, สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (ThaiMED) และผู้บริหารจากกลุ่มโรงพยาบาลชั้นนำ
•โอกาสทางธุรกิจ : โปรแกรม Business Matchmaking ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เจรจาธุรกิจโดยตรงกับผู้ผลิตจากเซี่ยงไฮ้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน
ภายในงาน Shanghai Fair Healthcare Thailand 2026 ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับการรวมตัวของเทคโนโลยีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล (CE/FDA/ISO) และเป็นโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการรักษาโดยเฉพาะโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลักที่น่าสนใจ ดังนี้
1.Advanced Medical Consumables (วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ขั้นสูง) : ก้าวข้ามขีดจำกัดของวัสดุทางการแพทย์ทั่วไปด้วยนวัตกรรม "Bioresorbable Magnesium Screws" สกรูยึดกระดูกที่สามารถละลายได้เองลดความจำเป็นในการผ่าตัดซ้ำ และ Biodegradable Anti-adhesion Film แผ่นป้องกันพังผืดประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุชีวภาพสำหรับการศัลยกรรมกระดูกและข้อที่เน้นความปลอดภัยสูงสุด
2.Cutting-edge Medical Equipment (อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์อัจฉริยะ) : เทคโนโลยี Precision Medicine อาทิระบบ Real-time qPCR Systems สำหรับการตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลที่แม่นยำ, Cryogenic & Lab Systems ระบบจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพในอุณหภูมิต่ำสุดขีด (-196°C) แบบอัตโนมัติ และ Brain-Computer Interface (BCI) Rehabilitation Robots หุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่สั่งการผ่านคลื่นสมอง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับแนวหน้าที่พร้อมเปิดตัวในไทย
3.Smart Hospital & Digital Health (โซลูชันโรงพยาบาลอัจฉริยะ) : ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบ AIoT Real-time Asset Tracking ระบบติดตามทรัพย์สินและสัญญาณชีพผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ และ Cleanroom Engineering นวัตกรรมวิศวกรรมห้องปลอดเชื้อสำหรับการผ่าตัดขั้นสูง ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากร
4.Rehabilitation & Elder Care Innovation (นวัตกรรมการฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ) : ตอบรับสังคมผู้สูงอายุด้วย Dynamic Weightless Ceiling Hoist Systems ระบบรอกพยุงตัวอัจฉริยะ ที่ช่วยในการฝึกเดินและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย และ Smart AI Hair & Aesthetic Analysis เทคโนโลยีวิเคราะห์สุขภาพผมและผิวพรรณด้วยระบบ AI สำหรับศูนย์เวชศาสตร์ความงามและฟื้นฟู
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานได้ฟรีที่ : https://shanghaifair.net/หรือโทรศัพท์ 081-245-4026 พร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ และรับของที่ระลึกพิเศษ “Shanghai Heritage Panda Fan” ได้ที่จุดเช็คอินภายในงาน พิเศษ!สำหรับการเข้าชมงานเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป ทางผู้จัดงานมีบริการรถรับ-ส่งฟรี (Free Shuttle Service) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางจากบริษัทหรือหน่วยงานของท่านมายังไบเทคบางนาทั้งขาไปและขากลับ
