xs
xsm
sm
md
lg

เซี่ยงไฮ้หนุนไทยสู่ฮับด้านการแพทย์อาเซียน ยกทัพจัดงาน “Shanghai Fair Healthcare Thailand 2026”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เตรียมพบก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมสุขภาพ ครั้งแรกในไทย! เมื่อนครเซี่ยงไฮ้ หนึ่งในศูนย์กลางนวัตกรรมการแพทย์ที่ก้าวหน้าที่สุดของโลก เตรียมจัดงานแสดงเทคโนโลยีการแพทย์ “Shanghai Fair Healthcare Thailand 2026” ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค. นี้

นายหลิน เซินหยง ประธานสมาคมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์เซี่ยงไฮ้ แยงซี เดลต้า กล่าวว่า งาน Shanghai Fair Healthcare Thailand 2026 เป็นเวทีการค้าระดับนานาชาติที่มีประวัติความสำเร็จมาแล้วกว่า 22 สมัยนับตั้งแต่ปี 2012ใน 20 ประเทศทั่วโลก อาทิ ญี่ปุ่น และฮังการี การประเดิมจัดงานครั้งแรกในไทยในครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ภายใต้โครงการ “เส้นทางสายไหมด้านสุขภาพ” (Health Silk Road) เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างไทย-จีน-อาเซียนและตอบสนองความต้องการเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

“เราเล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนจึง เลือกกรุงเทพฯ เป็นจุดหมายหลักเพื่อนำนวัตกรรมมูลค่าสูงมาสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรในไทย เชื่อมั่นว่างานนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญในการเชื่อมโยงซัพพลายเชนกระตุ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างโอกาสการลงทุนเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสุขภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน เหมาะสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ นักลงทุน และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการมองหาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน”


งานในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการแถวหน้าของจีนที่นำนวัตกรรมระดับสากลมาจัดแสดงอย่างคับคั่งนำโดย Shanghai Haohai Biological Technology ผู้นำด้านชีวเวชภัณฑ์รายแรกของจีนที่จดทะเบียนทั้งในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ จะนำผลิตภัณฑ์เรือธงอย่าง เลนส์แก้วตาเทียม (Intraocular Lenses) วัสดุชีวภาพทางการแพทย์และนวัตกรรม Recombinant Human Epidermal Growth Factor (rhEGF) มาโชว์ศักยภาพ ควบคู่ไปกับ Zhiai Medical Equipment ผู้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน (TCM) ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีผลิตภัณฑ์ไฮไลต์ คือ เครื่องนวดหน้าท้องอัตโนมัติจากหินเบียน (Bian Stone) และอุปกรณ์รมยาไร้ควันอัจฉริยะ (Smokeless Moxibustion) ที่เปลี่ยนวิธีการบำบัดแบบดั้งเดิมให้ใช้งานง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับคนรุ่นใหม่


สำหรับไฮไลต์สำคัญภายในงานประกอบไปด้วย

•นวัตกรรมล้ำสมัย : พบกับผู้ผลิตชั้นนำจากเซี่ยงไฮ้ที่นำเทคโนโลยีระดับ National High-tech มาจัดแสดงครอบคลุมตั้งแต่หุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพ, ระบบ AI วินิจฉัยโรค, วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ขั้นสูง ไปจนถึงโซลูชันโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital)

•เจาะลึกกลยุทธ์ผ่านเวทีสัมมนา : อัปเดตเทรนด์และกฎระเบียบเครื่องมือแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ อย.ไทย, สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (ThaiMED) และผู้บริหารจากกลุ่มโรงพยาบาลชั้นนำ

•โอกาสทางธุรกิจ : โปรแกรม Business Matchmaking ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เจรจาธุรกิจโดยตรงกับผู้ผลิตจากเซี่ยงไฮ้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน


ภายในงาน Shanghai Fair Healthcare Thailand 2026 ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับการรวมตัวของเทคโนโลยีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล (CE/FDA/ISO) และเป็นโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการรักษาโดยเฉพาะโดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลักที่น่าสนใจ ดังนี้

1.Advanced Medical Consumables (วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ขั้นสูง) : ก้าวข้ามขีดจำกัดของวัสดุทางการแพทย์ทั่วไปด้วยนวัตกรรม "Bioresorbable Magnesium Screws" สกรูยึดกระดูกที่สามารถละลายได้เองลดความจำเป็นในการผ่าตัดซ้ำ และ Biodegradable Anti-adhesion Film แผ่นป้องกันพังผืดประสิทธิภาพสูง รวมถึงวัสดุชีวภาพสำหรับการศัลยกรรมกระดูกและข้อที่เน้นความปลอดภัยสูงสุด

2.Cutting-edge Medical Equipment (อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์อัจฉริยะ) : เทคโนโลยี Precision Medicine อาทิระบบ Real-time qPCR Systems สำหรับการตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลที่แม่นยำ, Cryogenic & Lab Systems ระบบจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพในอุณหภูมิต่ำสุดขีด (-196°C) แบบอัตโนมัติ และ Brain-Computer Interface (BCI) Rehabilitation Robots หุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่สั่งการผ่านคลื่นสมอง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับแนวหน้าที่พร้อมเปิดตัวในไทย 


3.Smart Hospital & Digital Health (โซลูชันโรงพยาบาลอัจฉริยะ) : ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบ AIoT Real-time Asset Tracking ระบบติดตามทรัพย์สินและสัญญาณชีพผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ และ Cleanroom Engineering นวัตกรรมวิศวกรรมห้องปลอดเชื้อสำหรับการผ่าตัดขั้นสูง ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากร

4.Rehabilitation & Elder Care Innovation (นวัตกรรมการฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ) : ตอบรับสังคมผู้สูงอายุด้วย Dynamic Weightless Ceiling Hoist Systems ระบบรอกพยุงตัวอัจฉริยะ ที่ช่วยในการฝึกเดินและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย และ Smart AI Hair & Aesthetic Analysis  เทคโนโลยีวิเคราะห์สุขภาพผมและผิวพรรณด้วยระบบ AI สำหรับศูนย์เวชศาสตร์ความงามและฟื้นฟู


ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานได้ฟรีที่ : https://shanghaifair.net/หรือโทรศัพท์ 081-245-4026 พร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ และรับของที่ระลึกพิเศษ “Shanghai Heritage Panda Fan” ได้ที่จุดเช็คอินภายในงาน พิเศษ!สำหรับการเข้าชมงานเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป ทางผู้จัดงานมีบริการรถรับ-ส่งฟรี (Free Shuttle Service) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางจากบริษัทหรือหน่วยงานของท่านมายังไบเทคบางนาทั้งขาไปและขากลับ

งาน Shanghai Fair Healthcare Thailand 2026 จัดขึ้นวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2569 ณ ภิรัชฮอลล์ 1-3 ไบเทคบางนาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานได้ที่ https://shanghaifair.net/ หรือโทร 081-245-4026.
เซี่ยงไฮ้หนุนไทยสู่ฮับด้านการแพทย์อาเซียน ยกทัพจัดงาน “Shanghai Fair Healthcare Thailand 2026”
เซี่ยงไฮ้หนุนไทยสู่ฮับด้านการแพทย์อาเซียน ยกทัพจัดงาน “Shanghai Fair Healthcare Thailand 2026”
เซี่ยงไฮ้หนุนไทยสู่ฮับด้านการแพทย์อาเซียน ยกทัพจัดงาน “Shanghai Fair Healthcare Thailand 2026”
เซี่ยงไฮ้หนุนไทยสู่ฮับด้านการแพทย์อาเซียน ยกทัพจัดงาน “Shanghai Fair Healthcare Thailand 2026”
เซี่ยงไฮ้หนุนไทยสู่ฮับด้านการแพทย์อาเซียน ยกทัพจัดงาน “Shanghai Fair Healthcare Thailand 2026”
+1