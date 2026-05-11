ททท. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “Feel Young Travel On – ทริปสดใสหัวใจ Young แจ๋ว”ชู 2 กิจกรรมหลัก “กิน-เที่ยว” เสริมประสบการณ์คุณภาพ กระตุ้นท่องเที่ยวภาคกลาง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “Feel Young Travel On – ทริปสดใสหัวใจ Young แจ๋ว” อย่างต่อเนื่อง หลังจากเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ โดยมุ่งส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยว Active Senior หรือผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูง
ทั้งในด้านกำลังซื้อ และความต้องการประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
โครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ “เที่ยวใกล้ เดินทางสบาย สุขภาพดี สนุกแบบมีคุณค่า” พร้อมถ่ายทอดแนวคิดการออกไปสัมผัส
ทุกโมเมนต์ของความสุข หรือ “Feel All The Feelings” ผ่านการเดินทางที่ตอบโจทย์ทั้งร่างกายและจิตใจ ภายใต้แนวคิด “สุขทันทีที่เที่ยวภาคกลาง” ภายใต้โครงการดังกล่าว ได้มีการดำเนินกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ “กิน Young แจ๋ว” และ “เที่ยว Young แจ๋ว” ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรม “กิน Young แจ๋ว” มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ผ่านการคัดสรรร้านอาหาร คาเฟ่ และสถานประกอบการที่มีคุณภาพ เพื่อมอบประสบการณ์ด้านอาหารที่หลากหลาย ทั้งบรรยากาศผ่อนคลายและบริการระดับพรีเมียม สอดคล้องกับแนวคิดการเติมเต็มความสุขในทุกช่วงเวลา พร้อมสิทธิประโยชน์จากพันธมิตร ได้แก่ บัตรเครดิต KTC และแพลตฟอร์ม Hungry Hub
ขณะที่กิจกรรม “เที่ยว Young แจ๋ว” มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพควบคู่การดูแลสุขภาพ (Well-being Tourism) ครอบคลุมบริการด้านที่พัก การเดินทาง และกิจกรรมท่องเที่ยวที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัย ช่วยให้ผู้เดินทางสามารถพักผ่อน ฟื้นฟูร่างกาย และสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยได้รับการสนับสนุนสิทธิพิเศษจากพันธมิตร ได้แก่ บัตรเครดิต KTC และแพลตฟอร์ม ShopBack
นอกจากนี้ โครงการยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรภาคเอกชน อาทิ บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด ในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปัจจุบันมีสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งโรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ และสถานประกอบการด้านสุขภาพในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคกลาง อาทิ The Buffalo Amphawa, The Journey House Lifestyle Boutique Hotel Kanchanaburi, Baba Beach Club Hua Hin by Sri panwa, Amphawananon Hotel, Spa Unwind by Nanon Anantasila Beach Resort Hua Hin, Wora Bura Hua Hin Resort & Spa, Home Phutoey River Kwai, River Kwai Resotel, เครือโรงแรมฮ็อป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี / กรุงเทพ สถานีอ่อนนุช / กรุงเทพ บางนา / แจ้งวัฒนะ / กาญจนบุรี ตึก A/B / อยุธยา / ลพบุรี / สระบุรี / นครปฐม / สุพรรณบุรี / รังสิต รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124
และไร่รักกาญจน์
ในส่วนของร้านอาหารและคาเฟ่ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ Baan Chok, Baba Beach Bar & Restaurant, Baba Soul Food, CHENG TECK TUNG Café, DOD Café & Bistro, Nanon Eatery & Bar, Manee Me More, Hagow, Shabu One Japanese Restaurant, The Seafood Café, Bubble in the Forest Café, Hong Teh, Kushiro Omakase and Japanese Dining, Chon Som at Courtyard by Marriott Suvarnabhumi Airport, Deja Brew Lifestyle Café, Napha at Dusit Central Park, Copper Aquarium, Irvin Brew & Beat, Ruenton Restaurant at Montien Hotel Surawong Bangkok, Thien Duong, NóMADA Bangkok, Dusit Gourmet, Benjarong Bangkok, Beef Express Yothinpattana3, The Map Mestyle Museum Hotel, Pengyou Cuisien & Specialty Bar RAMA9 / Ekkamai, Traveler’s Hong Kong Dim Sum, Traveler’s Starry Art Café, Traveler’s Bungalow River, Xin Tian Di at Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park, Kuang Seafood, ร้านชาบูปุ๊โกะ รวมถึงร้านอาหารในโรงแรมชั้นนำ เช่น The Landmark Bangkok และ Baiyoke Sky Hotel ตลอดจนร้านอาหารชื่อดังอย่าง JUMBO Seafood ทั้งสาขา Siam Paragon และ ICONSIAM ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความหลากหลายของประสบการณ์การท่องเที่ยว และช่วยกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างทั่วถึง
การดำเนินโครงการ “Feel Young Travel On – ทริปสดใสหัวใจ Young แจ๋ว” ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญของ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยว Active Senior (50+) ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
