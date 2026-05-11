ออนิกซ์ ร่วมมือกับพันธมิตรทางการเงิน LH Bank เดินหน้าพัฒนาโครงการ "EQ Phuket" โรงแรมระดับลักชัวรีแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต

ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) บริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู ประกาศความคืบหน้าสำคัญของโครงการ “อีคิว ภูเก็ต” (EQ Phuket) โรงแรมระดับลักชัวรีแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ต ด้วยการลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับ LH Bank เพื่อผลักดันการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามแผนงานอย่างเป็นรูปธรรม

พิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ณ โอเรียนเต็ล กรุงเทพ (Oriental Residence Bangkok) โดยมี นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป, นาย โดนัลด์ ลิม (Donald Lim) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Equatorial Group และ นายฉี ชิง-ฟู่ (Mr. Shih, Jiing-Fuh) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ท่ามกลางคณะผู้บริหารจากทั้งสามฝ่ายที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน สะท้อนความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างผู้พัฒนา ผู้บริหารโรงแรม และสถาบันการเงิน ในการขับเคลื่อนโครงการสู่ขั้นตอนการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ

นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า “โครงการ ‘อีคิว ภูเก็ต (EQ Phuket)’ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในกลยุทธ์การขยายพอร์ตโฟลิโอรีสอร์ตระดับลักชัวรีของกลุ่มออนิกซ์ฯ เราเห็นศักยภาพระยะยาวของตลาดภูเก็ตอย่างชัดเจน และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งด้านการพัฒนาและการเงินในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันโครงการให้ประสบความสำเร็จตามแผน พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว”

มากกว่านั้น “อีคิว ภูเก็ต” ไม่ได้เป็นเพียงโรงแรมระดับลักชัวรีแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น แต่ยังเป็นโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สะท้อนทิศทางการเติบโตของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในการเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอในเซ็กเมนต์รีสอร์ตระดับบนของภูมิภาค โดยโครงการคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในไตรมาส 2 ของปี 2571 และจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของกลุ่มในระยะยาว

ด้าน นาย โดนัลด์ ลิม (Mr. Donald Lim) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีเควทอเรียล กรุ๊ป (Equatorial Group) เปิดเผยว่า “ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพัฒนาโครงการสำคัญในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการนำแบรนด์ EQ สู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลก โดยย้อนกลับไปเมื่อปี 2562 การเปิดตัวโรงแรม EQ แห่งแรก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้สร้างสีสันให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างโดดเด่น และก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองได้ในเวลาอันรวดเร็ว

ในฐานะแบรนด์บูติกลักชัวรี EQ โดดเด่นด้วยการผสานความสง่างามเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัย ตลอดจนการบริการที่อบอุ่นและพิถีพิถันในทุกรายละเอียด จนได้รับการตอบรับอย่างยอดเยี่ยมจากนักเดินทางทั่วโลก รวมถึงการยกย่องในระดับนานาชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านการติดอันดับ Top 100 Hotels in the World ประจำปี 2568 จากนิตยสาร Travel + Leisure ในอันดับที่ 22
เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เพื่อร่วมกันนำแบรนด์ EQ เข้าสู่ประเทศไทย และพร้อมส่งมอบประสบการณ์การเข้าพักที่โดดเด่น น่าประทับใจ และสะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้แก่นักเดินทางจากทั่วโลกต่อไป”

ขณะที่ นายฉี ชิง-ฟู่ (Mr. Shih, Jiing-Fuh) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank กล่าวเสริมว่า “ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อ 1,800 ล้านบาท ในการพัฒนาโครงการ “EQ Phuket” โรงแรมระดับลักชัวรี บนหาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต โดยภายในโครงการประกอบด้วย และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ธนาคารเห็นว่าจังหวัดภูเก็ตยังคงเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยโครงการดังกล่าวมีส่วนช่วยยกระดับศักยภาพตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทย”

การลงนามครั้งนี้ถือเป็นอีกหมุดหมายสำคัญของโครงการ ภายหลังจากที่ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้ลงนามสัญญาร่วมทุนอย่างเป็นทางการกับ Equatorial Group เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 เพื่อพัฒนาโครงการดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 2,800 ล้านบาท การได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อในครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคการเงินต่อศักยภาพของโครงการ ตลอดจนแนวโน้มการเติบโตของตลาดการท่องเที่ยวระดับลักชัวรีในจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของนักเดินทางกำลังซื้อสูงจากยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะในกลุ่มรีสอร์ตระดับบนที่ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเป็น 69% และอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อวันที่ปรับตัวจาก 4,717 บาทในปี 2566 เป็น 5,241 บาทในปี 2567 ขณะเดียวกัน โครงสร้างตลาดนักท่องเที่ยวยังมีความหลากหลายมากขึ้น โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนยังคงเป็นตลาดหลัก ส่วนนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและอินเดียมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ท่ามกลางการฟื้นตัวของการเดินทางระยะไกลและความต้องการประสบการณ์การพักผ่อนคุณภาพสูงในทำเลที่มีเอกลักษณ์ ทำให้ภูเก็ตยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาโครงการรีสอร์ตลักชัวรีในระยะยาว

โครงการ “อีคิว ภูเก็ต” ตั้งอยู่บริเวณหน้าหาดบริเวณตอนเหนือของหาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต บนพื้นที่รวมประมาณ 32 ไร่ ประกอบด้วยห้องพักรวมประมาณ 170 keys ได้แก่ พูลวิลล่า 11 หลัง ห้องสวีต 27 ห้อง และห้องพักมาตรฐาน 132 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับลักชัวรี ห้องอาหาร all-day dining, pool bar, สระว่ายน้ำ 2 สระ, kids club, สปา, ฟิตเนส และพื้นที่สำหรับงานจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ ขณะที่พื้นที่ ริมชายหาดวางแผนพัฒนาเป็น beach club และ sports & lifestyle hub เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การพักผ่อนระดับลักชัวรีอย่างครบทุกมิติ มุ่งตอบโจทย์กลุ่มนักเดินทางระดับบนที่มองหาประสบการณ์การเข้าพักคุณภาพสูงในทำเลที่โดดเด่นและเป็นส่วนตัว

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เยี่ยมชมได้ที่: www.onyx-hospitality.com








