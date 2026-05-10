การรถไฟฯ เปิด“หัวลำโพง”พื้นที่เรียนรู้กิจกรรม“เทศกาลกรุงเทพเมืองเล่นได้”

การรถไฟฯ เปิด “หัวลำโพง” เป็นพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อชุมชน เปิดงาน “เทศกาลกรุงเทพเมืองเล่นได้” มุ่งเปลี่ยนสถานีประวัติศาสตร์สู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และจินตนาการ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2569 นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) ร่วมเปิดงาน “เทศกาลกรุงเทพเมืองเล่นได้” ณ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) โดยมีนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ทั้งกรุงเทพมหานคร มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และ สสส. เพื่อผลักดันให้พื้นที่สถานีรถไฟระดับตำนานกลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขและแหล่งเรียนรู้ของคนทุกวัยในชุมชนชูจุดเด่น “หัวลำโพง” มากกว่าสถานีรถไฟ แต่คือหัวใจของชุมชน
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง เปิดเผยว่า การรถไฟฯ มีนโยบายชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ให้เป็นมากกว่าจุดเชื่อมต่อการเดินทาง แต่ต้องการยกระดับให้เป็น “Creative Space” หรือพื้นที่สร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์เข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่
"หัวลำโพงไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของการเดินทางในอดีตเท่านั้น แต่เรากำลังเปลี่ยนผ่านให้ที่นี่เป็นพื้นที่แห่งโอกาสของชุมชนโดยรอบ การเปิดพื้นที่จัดเทศกาล 'กรุงเทพเมืองเล่นได้' ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำว่าระบบรางสามารถเป็นศูนย์กลางที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต กระตุ้นการเรียนรู้ และสร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัวได้อย่างยั่งยืน" นายอนันต์ กล่าว
ภายในงานมีไฮไลท์สำคัญของกิจกรรม มีการเปลี่ยนโถงกลางและพื้นที่โดยรอบสถานีหัวลำโพง ให้กลายเป็นลานกิจกรรมสร้างสรรค์ อาทิ
• พื้นที่เล่นอิสระ (Free Play): เสริมสร้างพัฒนาการและจินตนาการสำหรับเด็กเล็ก
• นิทรรศการมีชีวิต: เรียนรู้ประวัติศาสตร์รถไฟไทยผ่านมุมมองใหม่ที่เข้าใจง่ายและสนุกสนาน
• กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในครอบครัว: พื้นที่กิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกวัยได้ใช้เวลาร่วมกัน
การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย, กรมการขนส่งทางราง, กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมุ่งหวังให้กรุงเทพฯ เป็น "เมืองที่เล่นได้" และเป็นมิตรกับผู้คนทุกกลุ่ม
การรถไฟฯ พร้อมสนับสนุนการใช้พื้นที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบรางเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริง