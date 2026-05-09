โบลท์ยืนยันเปิดให้บริการตามปกติ เดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัย–ผลักดันการแข่งขันเป็นธรรมในอุตสาหกรรมเรียกรถ

โบลท์ (Bolt) ยืนยันยังคงให้บริการประชาชนตามปกติ พร้อมเร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยเชิงรุก ทั้งระบบยืนยันตัวตนด้วย Facial Recognition นโยบาย Zero Tolerance และโครงการสนับสนุนผู้ขับขี่เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ควบคู่การทำงานร่วมกับภาครัฐ เพื่อผลักดันมาตรฐานอุตสาหกรรมเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันของไทยให้โปร่งใส เป็นธรรม และปลอดภัยยิ่งขึ้น
โบลท์ (Bolt) แพลตฟอร์มเรียกรถชั้นนำระดับโลก เข้าพบหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อนำเสนอความคืบหน้าและวางแนวทางการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศการแข่งขันที่เสรี เป็นธรรม และยกระดับความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน
จากการหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โบลท์ได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการ โดยยืนยันว่าบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ประชาชนได้ตามปกติในระหว่างขั้นตอนการพิจารณารับรองระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมปฏิบัติงานภายใต้บรรทัดฐานที่เท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน
ในการนี้ โบลท์ได้นำเสนอความคืบหน้าของการพัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยเชิงรุก ดังนี้
• การดูแลและเยียวยาผู้เสียหาย: จากกรณีเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจและได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในทันที โดยครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาล และค่าเยียวยาสภาพจิตใจเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
• ระบบยืนยันตัวตนระดับสากล: ยกระดับเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition) ให้มีความถี่ในการตรวจสอบสูงขึ้น เพื่อขจัดปัญหาการสวมสิทธิหรือการแชร์บัญชีผู้ใช้งานอย่างเด็ดขาด
• นโยบาย Zero Tolerance: บังคับใช้นโยบายระงับบัญชีผู้กระทำผิดถาวรทันทีภายหลังการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อสร้างมาตรฐานความเชื่อมั่นในทุกการเดินทาง
• การส่งเสริมการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง: เดินหน้าโครงการสนับสนุนผู้ขับขี่ในการขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะและการจดทะเบียนรถยนต์สาธารณะ (รย.17 และ รย.18) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
นายณัฐดนย์ สุขศิริฐานันท์ ผู้จัดการทั่วไปประจำโบลท์ ประเทศไทย กล่าวว่า “บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัย และการสร้างระบบนิเวศการแข่งขันที่เป็นธรรม (Fair Competition) ที่เท่าเทียมกันทั้งอุตสาหกรรม เรายืนยันที่จะให้บริการตามปกติและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยพร้อมลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงการต่างๆ เพื่อลดอุปสรรคการเข้าสู่ระบบของผู้ขับขี่ และยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของคนไทยภายใต้มาตรฐานการกำกับดูแลที่เป็นสากล”
ทั้งนี้ โบลท์จะยังคงเดินหน้าประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างมาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัยทางการคมนาคมของประเทศไทยต่อไป