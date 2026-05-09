“MRDIYT” โชว์ผลงานQ1/69 กำไรพุ่ง 25% เปิดเพิ่ม 65สาขา

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“MRDIYT”) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์ในประเทศไทย ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสแรกของปี 2569 (“1Q2569”) โดยมีรายได้เติบโต 21.4% (YoY) คิดเป็นมูลค่า 5,423.8 ล้านบาท และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 25.1% (YoY) เป็นมูลค่า 678.3 ล้านบาท
ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2569 ได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดสาขาใหม่สุทธิ 65 แห่งในไตรมาสนี้ ส่งผลให้มีสาขารวมทั้งสิ้น 1,192 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งการขยายสาขาดังกล่าวช่วยหนุนให้จำนวนรายการธุรกรรมเพิ่มขึ้น 22.3% (YoY) เป็น 33.4 ล้านรายการ ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ 52.0% สะท้อนถึงระเบียบวินัยในการดำเนินงานและประโยชน์จากต้นทุนทางการเงินที่ลดลง
สำหรับแผนงานในระยะถัดไป MRDIYT ยังคงเป้าหมายการเปิดสาขาใหม่จำนวน 210 แห่งในปี 2569 โดยปัจจุบันได้จัดหาพื้นที่ หรือเริ่มการก่อสร้างไปแล้วกว่า 90% นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการซื้อที่ดินสำหรับโครงการคลังสินค้าอัตโนมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนประสิทธิภาพการดำเนินงานและการเติบโตในอนาคต
นายแอนดี้ ชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯยังคงเดินหน้าตามกลยุทธ์หลักอย่างเคร่งครัด แม้จะมีปัจจัยกดดันจากภายนอก อาทิ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และความกังวลเรื่องค่าครองชีพ แต่ผลกระทบดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่บริษัทฯ สามารถจัดการได้ ขณะที่การจัดหาสินค้ายังคงมีเสถียรภาพ และระดับสินค้าคงคลังในปัจจุบันคาดว่าจะช่วยลดผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาของผู้ผลิตในระยะสั้นได้
“ในขณะเดียวกัน เรายังมุ่งมั่นที่จะส่งต่อความคุ้มค่าให้กับลูกค้าผ่านโครงการต่างๆ เช่น แคมเปญล็อคราคา (Price Lock) ที่เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2569 เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน”
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงสร้างการเติบโตผ่านการขยายสาขาอย่างเป็นระบบ การเข้าถึงฐานลูกค้าที่กว้างขึ้น และการนำเสนอสินค้าที่คุ้มค่าคุ้มราคา ควบคู่ไปกับการรักษาความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง ท่ามกลางภาวะที่ผู้บริโภคยังคงมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย
มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์ทั่วไปในประเทศไทย ปัจจุบันมีสาขากว่า 1,200 สาขา ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นในการทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น โดยนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพหลากหลายในราคาที่คุ้มค่า ผ่านสาขาที่ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกต่อการเข้าถึง ซึ่งมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มีการบริหารจัดการสาขาทั้งหมดโดยตรง และตั้งอยู่ในทำเลเชิงกลยุทธ์ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ อาทิ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบสแตนด์อโลน
มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. นำเสนอสินค้าที่หลากหลายครอบคลุม 6 หมวดหลัก ได้แก่ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่าง เครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา ของเล่น และสินค้าเบ็ดเตล็ดเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของครัวเรือนไทย โดยยึดมั่นคำขวัญที่ว่า “Always Low Prices” หรือ ราคาถูกคุ้มเสมอ มุ่งทำให้สินค้ายังคงเข้าถึงได้สำหรับลูกค้าทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการรักษารูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีวินัยและสามารถขยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “MRDIYT” โดยการเข้าจดทะเบียนดังกล่าวมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5.6 พันล้านบาท และนับเป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทยในปี 2568 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์และศักยภาพการเติบโตของบริษัทในตลาด