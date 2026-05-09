ไอคอนสยาม ร่วมกับ THE STANDARD และ ซูเปอร์จิ๋ว เปิดฉาก Alpha Skills Summit & Expo 2026 : Growing Together ชวนพ่อแม่และ Gen Alpha ร่วมสัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ เสริมศักยภาพเพื่ออนาคต
กรุงเทพฯ, 8 พฤษภาคม 2569 – Alpha Skills Summit & Expo 2026 ภายใต้แนวคิด ‘Growing Together’ ได้เปิดฉากขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ณ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยความร่วมมือระหว่างไอคอนสยาม, THE STANDARD และบริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 งานนี้มุ่งมั่นที่จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่ (Gen Alpha) พร้อมชวนพ่อแม่และครอบครัวมาร่วมติดอาวุธทางความคิด เพื่อการเติบโตอย่างพร้อมที่สุด และร่วมกันสร้างอนาคตของประเทศไทย โดยงานจะจัดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ณ ICONSIAM Hall ชั้น 7 และ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม
นางสุมา วงษ์พันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานส่งเสริมการตลาด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “ไอคอนสยามมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็น ‘Global Experiential Destination’ ที่มอบประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างครบวงจรสำหรับคนทุกเจเนอเรชัน โดยเฉพาะกลุ่ม Family & Kids ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคม การจัดงาน Alpha Skills Summit & Expo 2026 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นี้ สะท้อนถึงความตั้งใจของเราในการสนับสนุนให้ครอบครัวไทยมีพื้นที่เรียนรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับโลกอนาคต โดยในปีนี้เราได้ขยายรูปแบบงานให้เป็น Integrated Experience มากขึ้น ไม่เพียงเป็นเวทีเสวนาหรือกิจกรรมการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังพัฒนาให้เป็นพื้นที่ Community สำหรับครอบครัว ที่สามารถมาใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่า พร้อมทั้งนำเทรนด์การเรียนรู้ใหม่ ๆ เช่น AI-Parenting มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมภายในงาน”
จัดเต็ม 5 โซนการเรียนรู้ เสริมทักษะเพื่อพ่อแม่ยุคใหม่
นายวิวัฒน์ วงศ์ภัทรฐิติ กรรมการบริหาร บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว จำกัด เปิดเผยว่า งาน Alpha Skills Summit & Expo ในปีนี้ได้รับการออกแบบเนื้อหาให้ลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้น โดยต่อยอดจากโจทย์และความต้องการจริงของพ่อแม่และเด็กในปัจจุบัน เน้นทั้งองค์ความรู้ กิจกรรมลงมือทำจริง และพื้นที่เล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการ โดยภายในงานแบ่งออกเป็น 5 โซนหลัก ได้แก่
• Main Stage: เวทีรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกและการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในโลกยุคใหม่จากสปีกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญ
• Talent Stage: เวทีโชว์ศักยภาพและความสามารถของเด็ก Gen Alpha
• Workshop: กิจกรรมลงมือทำจริง ทั้งด้าน Parenting Skills และ Alpha Skills
• Exhibition: โซนสินค้าและบริการคุณภาพ รวมถึง โรงเรียนด้านการศึกษาแบบครบวงจร
• Play Space: พื้นที่เล่นขนาดใหญ่มากกว่า 4 ฐาน ที่ทั้งสนุก ปลอดภัย และส่งเสริมพัฒนาการได้อย่างเต็มที่
สปีกเกอร์เจาะลึกทักษะสำคัญ เพื่อเข้าใจ Gen Alpha
ด้าน นายนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบรรณาธิการบริหาร บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด กล่าวถึงเนื้อหาภายในงานปีนี้ว่า จะมุ่งเน้นทักษะสำคัญที่ช่วยให้พ่อแม่เข้าใจทั้งตัวเองและลูก ไม่ว่าจะเป็น Human Skills, Re-Parenting, Emotional Intelligence, Communication, Resilience และ Discovering Hidden Talents โดยมีสปีกเกอร์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ และประสบการณ์จริง เพื่อชวนพ่อแม่เปิดมุมมองใหม่ของการเลี้ยงลูก และเข้าใจการเติบโตของเด็ก Gen Alpha ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ร่วมเติบโตไปด้วยกันกับ Alpha Skills Summit & Expo 2026: Growing Together พื้นที่การเรียนรู้สำหรับพ่อแม่และเด็กยุคใหม่ ที่จะเปิดมุมมองใหม่ของการเลี้ยงลูกและการพัฒนาศักยภาพของเด็ก Gen Alpha ผ่านเวทีเสวนา กิจกรรมสร้างสรรค์ และพื้นที่เล่นที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง งานจะจัดขึ้นในวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2569 ณ ICONSIAM Hall ชั้น 7 และ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม โดยเปิดให้เข้าร่วมฟรีในโซน Talent Stage, Exibition และ Play Space สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโซน Main Stage และ Workshop สามารถซื้อบัตร One Day Pass ได้ที่หน้างาน ณ จุดจำหน่ายบัตร
สิทธิพิเศษและโปรโมชั่นภายในงาน Alpha Skills Summit & Expo 2026 (8-10 พ.ค. 69)
เพื่อเพิ่มประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน Alpha Skills Summit 2026 ได้จัดเตรียมโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมาย ได้แก่
• E-gift card มูลค่า 200 บาท: สำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)
• Passport Stamp & Check-in: เพียงเช็คอินภายในไอคอนสยามและไอซีเอส รับของรางวัลสุดพิเศษทันที
