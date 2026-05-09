ถอดลิสต์บ้านเดี่ยวหรู AP หลังใหญ่ งบ 40-120 ล้าน ยูนิตน้อย ตอบดีมานด์ความเป็นส่วนตัว

สัมผัสการใช้ชีวิตในสังคมคุณภาพ กับบ้านเดี่ยวหรูหลังใหญ่ ดีไซน์ Luxury พร้อมส่วนกลางเหนือระดับที่ออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบในทุกมิติ ซึ่ง AP Thai มีโครงการบ้านเดี่ยวหรู Ultra Luxury 40-120 ล้าน บนทำเลพรีเมียม เดินทางง่าย ใกล้ทางด่วน ไม่ไกลจากโรงเรียนนานาชาติชั้นนำและสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย พร้อมจำนวนยูนิตน้อย มีความ Privacy สูง ตอบโจทย์ชีวิตดี ๆ ที่เลือกเองได้
1. THE PALAZZO กรุงเทพกรีฑา - บ้านเดี่ยวหรูย่านกรุงเทพกรีฑา 56.9 - 120 ล้านบาท*THE PALAZZO กรุงเทพกรีฑา โครงการบ้านคฤหาสน์หรูระดับ Ultra Luxury ที่งดงามด้วยการตกแต่ง สถาปัตยกรรม Beaux-Arts อันละเมียดละไม ผสมผสานการจัดสรรพื้นที่แบบ Majestic Space มาพร้อมห้อง Private Safe Room, Indoor garage รองรับ Super Cars และเพดาน Double Volume สูง 7.5 เมตร รวมถึงส่วนกลางตามแนวคิด Universal Design ที่รองรับสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย ใช้ชีวิตบนทำเลอยู่สบาย ติดถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า 500 ม. แวดล้อมด้วย 4 โรงเรียนนานาชาติ เพียง 10 นาที* พร้อมมอบเอกสิทธิ์พิเศษเพียง 23 ครอบครัว
รายละเอียดโครงการ
●ประเภท: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 4-5 ห้องนอน 5-6 ห้องน้ำ 4-12 ที่จอดรถ
●พื้นที่ใช้สอย: 520-1,140 ตร.ม.
●พื้นที่โครงการ: 15 ไร่ 1 งาน 57.1 ตร.ว.
●จำนวนยูนิต: 23 แปลง
●ส่วนกลางของโครงการ:
○VERDANT THEATRE: ห้องดูหนังส่วนตัว บรรยากาศเงียบสงบ ตอบโจทย์สายรักความบันเทิง พร้อมอาร์มแชร์สั่งทำพิเศษ
○JARDIN LOUNGE: ห้องรับรองที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตก เช่น หัวเสาคอรินเทียน และประติมากรรมเปลือกหอย พร้อมโซฟาขนาดใหญ่ใจกลางห้อง
○THE SALON: มุมเลาจน์ส่วนตัวที่ตกแต่งด้วยศิลปะสไตล์คลาสสิกที่งดงามแบบร่วมสมัย พร้อมโคมไฟแชนเดอเลียร์อลังการ
เส้นทางรถยนต์
●ถนนหลัก: ถ.ศรีนครินทร์-ร่มเกล้า 500 ม.
●ทางด่วน: ทางพิเศษศรีรัช 12.8 กม.
●สนามบิน: สนามบินสุวรรณภูมิ 15.7 กม.
ความสะดวกโดยรอบ
●โรงพยาบาล: รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง 5.5 กม., รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ 10.1 กม., รพ.รามคำแหง 10.8 กม., รพ.กรุงเทพ 16.9 กม.
●สถานศึกษา: รร.นานาชาติแอสคอต 4 กม., รร.นานาชาติเวลลิงตัน 5.8 กม., รร.นานาชาติฮีทฟิลด์ 6.4 กม., รร.นานาชาติไบรท์ตันคอลเลจ กรุงเทพ 8.6 กม.
●แหล่งไลฟ์สไตล์: ลิตเติ้ลวอล์ค กรุงเทพกรีฑา 750 ม., มาร์เก็ตเพลส กรุงเทพกรีฑา 7.7 กม.
2. THE PALAZZO ปิ่นเกล้า - บรมฯ - บ้านเดี่ยวหรูย่านปิ่นเกล้า-จรัญฯ 49.9 - 80 ล้านบาท*
THE PALAZZO ปิ่นเกล้า - บรมฯ โครงการบ้านเดี่ยวหรู สถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป บนทำเลติดถนนบรมราชชนนี ใกล้ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี เพียง 200 ม. และโรงเรียนอนุบาลนานาชาติฮัมมิ่งเบิร์ด เพียง 10 นาที* มาพร้อมงานดีไซน์บ้านสเปซใหญ่ 885 ตร.ม. มี Master Bedroom 2 ห้องนอน และห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ โถงสูงโอ่อ่า มั่นใจกับระบบ Double Gate Security และพื้นที่ส่วนกลางกว่า 1,500 ตร.ม.* เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการหมุนเวียนอากาศบริสุทธิ์กับระบบ OXY-AIRFLOW SYSTEM กรองอากาศ PM 2.5 อัจฉริยะ
รายละเอียดโครงการ
●ประเภท: บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 4-5 ห้องนอน 5-6 ห้องน้ำ 4-8 ที่จอดรถ
●พื้นที่ใช้สอย: 506-857 ตร.ม.
●พื้นที่โครงการ: 31 ไร่ 2 งาน 97 ตร.ว.
●จำนวนยูนิต: 45 แปลง
●ส่วนกลางของโครงการ:
○THE TWIN CHAMBER: โถงต้อนรับเพดานสูงโปร่ง 9 เมตร และลวดลายกระเบื้องจาก Jupiter Hall โอบรับวิวสระว่ายน้ำ Half-Olympic และ The Harmonia Garden ธรรมชาติ
○THE WHITE HALL: ห้องอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ รองรับการจัดงานและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ พร้อมเชื่อมต่อ Grand Parlour & Bar
○THE HARMONIA GARDEN: สวนสีเขียวอลังการกว่า 1 ไร่ สะท้อนการจัดวางที่เน้นความสมมาตรและสมดุล
เส้นทางรถยนต์
●ถนนหลัก: ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี 200 ม.
●ทางด่วน: ทางพิเศษศรีรัช 7.7 กม.
ความสะดวกโดยรอบ
●รถไฟฟ้า: MRT สายสีน้ำเงิน สถานีสิรินธร 13.8 กม.
●โรงพยาบาล: รพ.ธนบุรี ทวีวัฒนา 7.5 กม., รพ.หู คอ จมูก 12.1 กม., รพ.เจ้าพระยา 14.7 กม., รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 14.8 กม.
●สถานศึกษา: รร.อนุบาลนานาชาติฮัมมิ่งเบิร์ด 7.3 กม.
●แหล่งไลฟ์สไตล์: ตลาดสดธนบุรี 3 กม., เดอะ พาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก 6.5 กม., เดอะ เซอร์เคิล ราชพฤกษ์ 12.9 กม., เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 13.5 กม.
3. BAAN KLANG KRUNG สาธุประดิษฐ์ 57 - บ้านเดี่ยวหรูย่านสาทร - พระราม 3 เริ่มต้น 59.5 ล้านบาท*
BAAN KLANG KRUNG สาธุประดิษฐ์ 57 โครงการบ้านหรูแนวตั้ง 5-6 ชั้น พร้อมลิฟต์และ Rooftop ส่วนตัว เน้นพื้นที่ Vertical Estate Living ที่สุดกับสังคมส่วนตัวเพียง 9 ครอบครัว บนทำเลหนึ่งเดียวบนสาธุประดิษฐ์ ติดถนนพระราม 3 เพียง 500 ม. เชื่อมต่อ CBD สาทร-สีลม ได้ภายใน 6 นาที* ใกล้ รร.คิงส์คอลเลจกรุงเทพ และ รร.นานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ เพียง 5-10 นาที* มาพร้อมที่ดินขนาดใหญ่กว่า 80-120 ตร.ว.* และระบบ Smart OxyFlow กรองฝุ่น PM 2.5 ติดตั้ง Solar Cell และนวัตกรรม Home Automation ที่ทันสมัย
รายละเอียดโครงการ
●ประเภท: บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม 5-6 ชั้น 3-4 ห้องนอน 5-7 ห้องน้ำ 3-5 ที่จอดรถ
●พื้นที่ใช้สอย: 400-620 ตร.ม.
●พื้นที่โครงการ: 2 ไร่ 2 งาน 73.97 ตร.ว.
●จำนวนยูนิต: 9 แปลง
●ส่วนกลางของโครงการ:
○MAIN GATE มอบความเป็นส่วนตัวสูงให้กับลูกบ้านทุกครอบครัว ด้วยการออกแบบทางเข้าโครงการ สูง 15 เมตร*
○KATSAN SECURITY ที่สุดกับระบบรักษาความปลอดภัยจาก KATSAN คัดกรองการเข้า-ออกโครงการด้วย Easy Pass มีกล้อง CCTV และเจ้าหน้าที่ รปภ. 24 ชม.
เส้นทางรถยนต์
●ถนนหลัก: ถ.สาธุประดิษฐ์ 350 ม., ถ.พระราม 3 550 ม., ถ.วงแหวนอุตสาหกรรม 850 ม.
●ทางด่วน: ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ด่านสาธุประดิษฐ์ 2.2 กม.
ความสะดวกโดยรอบ
●รถไฟฟ้า: BTS สายสีเขียว สถานีช่องนนทรี 4.4 กม.
●โรงพยาบาล: รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 5.1 กม., รพ.บีเอ็นเอช 6.7 กม., รพ.เซนต์หลุยส์ 6.9 กม., รพ.เมดพาร์ค 7.8 กม.
●สถานศึกษา: รร.นานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ 2.9 กม., รร.นานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ 5.8 กม.
●แหล่งไลฟ์สไตล์: โฮมโปร พระราม 3 2.4 กม., เซ็นทรัล พระราม 3 2.6 กม., เทอร์มินอล 21 พระราม 3 3.5 กม., เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ 5.8 กม., ไอคอนสยาม 9 กม.
4. BEON เกษตร - นวมินทร์ - บ้านเดี่ยวหรูย่านเกษตร-นวมินทร์-รามอินทรา 45 - 90 ล้านบาท*
BEON เกษตร - นวมินทร์ โครงการบ้านเดี่ยวหรู 3 ชั้น สไตล์ Modern Luxury ที่พร้อมให้คุณใช้ชีวิตเหนือระดับ ภายใต้แนวคิด Living in the Edge of Contrast โดดเด่นด้วย Ultra Volume และฟังก์ชัน Vertiplex เชื่อมต่อพื้นที่ 3 ชั้น ดีไซน์พื้นที่ใหญ่ 825 ตร.ม. พร้อมลิฟต์ส่วนตัวทุกแบบบ้าน โถงต้อนรับ Double Volume สูงโปร่ง และคลับเฮาส์ร่วมสมัยที่ได้แรงบันดาลใจจากงานเจียระไนอัญมณีหรู บนทำเลเกษตร-นวมินทร์ เชื่อมต่อย่านแห่งสีสันเอกมัย-ทองหล่อ สะดวก ทั้งยังใกล้ รร.นานาชาตินีวาอเมริกัน และ รร.นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB) เพียง 10-20 นาที* ให้ทุกครอบครัวมีเวลาคุณภาพร่วมกันมากขึ้น
รายละเอียดโครงการ
●ประเภท: บ้านเดี่ยว 3 ชั้น 5-6 ห้องนอน 6-7 ห้องน้ำ 4-5 ที่จอดรถ
●พื้นที่ใช้สอย: 635-825 ตร.ม.
●พื้นที่โครงการ: 9 ไร่ 29 ตร.ว.
●จำนวนยูนิต: 23 แปลง
●ส่วนกลางของโครงการ:
○FITNESS ห้องออกกำลังกายขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ครบครันที่ได้มาตรฐานสากล ให้คุณดูแลสุขภาพได้เต็มที่
○YOGA ROOM & DIGITAL EXERCISE STUDIO ห้องออกกำลังกายแบบอินเตอร์แอคทีฟและห้องสำหรับสายโยคะ ตอบโจทย์สายฟิตหุ่นจริงจัง
○GAME ROOM & BANQUET SEAT เต็มอิ่มกับกิจกรรม Entertainment กับห้องเกม ที่มีโต๊ะพูล และ Banquet Seat ที่นั่งครึ่งวงกลมหรู
เส้นทางรถยนต์
●ถนนหลัก: ถ.นวลจันทร์ 2 กม., ถ.ประเสริฐมนูกิจ 2.8 กม., ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 5.9 กม.
●ทางด่วน: ทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์) 4.4 กม.
ความสะดวกโดยรอบ
●โรงพยาบาล: รพ.นวเวช 9 850 ม., รพ.พญาไท นวมินทร์ 2.7 กม., รพ.เวชธานี 7.3 กม., รพ.ลาดพร้าว 8.8 กม.
●สถานศึกษา: รร.นานาชาตินีวาอเมริกัน 4.2 กม., รร.นานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB) 9 กม.
●แหล่งไลฟ์สไตล์: มาร์เก็ตเพลส สุขาภิบาล 1 600 ม., เดอะ วอล์ค เกษตร-นวมินทร์ 3 กม., ชิค รีพับบลิค 4.4 กม., คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ 4.6 กม., เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ 5.4 กม.
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
* ระยะเวลาและขนาดพื้นที่อาจมีการปรับเปลี่ยน กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่
โครงการบ้านเดี่ยวหรู จาก AP Thai เติมเต็มชีวิตระดับพรีเมียม
บ้านเดี่ยวหรู 40-120 ล้าน จาก AP Thai ออกแบบเพื่อตอบดีมานด์การอยู่อาศัยของครอบครัวยุคใหม่ ที่มองหาบ้านหลังใหญ่ ดีไซน์ลักซ์ชัวรี มีความเป็นส่วนตัวสูง บนทำเลศักยภาพ ใกล้ทางด่วนและโรงเรียนนานาชาติ พร้อมส่วนกลางคุณภาพที่ช่วยเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ ให้ทุกวันของการอยู่อาศัยสะดวกสบายและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น