ดีป้า ดัน OTOD #3 เดินหน้าสู่จังหวัด “ชลบุรี” ปักหมุด EEC ดันเกษตรไทยสู่ Smart Agriculture เชื่อมเทคโนโลยี–เศรษฐกิจใหม่ระดับภูมิภาค หนุนชุมชนเติบโตด้วยดิจิทัล
วันที่ 9 พฤษภาคม 2569, ชลบุรี – หลังจากประเดิมความสำเร็จในพื้นที่ภาคเหนือ โครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล ซีซัน 3 (One Tambon One Digital: OTOD #3) โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ล่าสุดได้ขยายการขับเคลื่อนมาสู่จังหวัดที่ 3 อย่าง ชลบุรี หนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ ภายใต้โซนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเร่งยกระดับภาคเกษตรไทยสู่ Smart Agriculture อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งยกระดับศักยภาพเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ ภายใต้กิจกรรม OTOD #3 Accelerate Digital Agriculture & Pitching Day รอบภาคตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน พร้อมเปิดเวทีนำเสนอไอเดียเพื่อเข้ารับการสนับสนุนจากภาครัฐ
กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรมพักพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายอดิเรก อุ่นโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายบุญทวี ดวงนิราช รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ดีป้า และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงเกษตรกรและกลุ่มชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
นายบุญทวี กล่าวว่า “โครงการ OTOD #3 เป็นกลไกเร่งการเปลี่ยนผ่านจาก “เกษตรแบบดั้งเดิม” ไปสู่ “เกษตรแม่นยำ เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่งยืน” ที่ช่วยยกระดับทักษะดิจิทัลของเกษตรกรและชุมชน พร้อมปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุน และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยเทคโนโลยีสำคัญที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน dSURE ไม่ว่าจะเป็นโดรนเพื่อการเกษตร เครื่องจักรอัจฉริยะ และระบบบริหารจัดการแปลงแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจบนข้อมูลและก้าวสู่เกษตรอัจฉริยะได้อย่างแท้จริง สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เราไม่ได้มุ่งเพียงการให้ความรู้ แต่ต้องการสร้างโอกาสใหม่ ผ่านการจัดแสดงเทคโนโลยีจริง การจับคู่ธุรกิจ และเวที Pitching ที่เปิดพื้นที่ให้ชุมชนและผู้ประกอบการได้ต่อยอดไอเดียสู่การดำเนินงานจริง พร้อมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนภายใต้มาตรการ d-Community และ d-Startup”
ด้าน นายอดิเรก อุ่นโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า “จังหวัดชลบุรีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม OTOD #3 ในครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของพื้นที่ในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในบริบทของ EEC ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงนวัตกรรม เทคโนโลยี และภาคการผลิตเข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม ในนวันนี้ การพัฒนาเกษตรกรรมไม่ใช่เพียงการเพิ่มผลผลิต แต่คือการยกระดับสู่เกษตรมูลค่าสูงที่ตอบโจทย์ตลาดโลก ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นกลไกสำคัญ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การใช้ข้อมูล และการเข้าถึงตลาด ภายใต้โครงการ OTOD #3 ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเกษตรของภูมิภาคไปสู่ Smart Agriculture อย่างยั่งยืน”
ภายใต้กิจกรรม Accelerate Digital Agriculture & Digital Agriculture Pitching Day ผู้เข้าร่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกจะได้สัมผัสการพัฒนาแบบเข้มข้น ทั้งในมิติของเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล การต่อยอดรายได้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงการเชื่อมโยงสู่แหล่งทุนและพาร์ทเนอร์ธุรกิจ โดยมีการจัดแสดงเทคโนโลยีจริง (AgriTech Showcase) และกิจกรรม Business Matching ที่เปิดพื้นที่ให้เกิดการ “จับคู่จริง ทำธุรกิจจริง” ระหว่างชุมชนและผู้ให้บริการเทคโนโลยี โดยกิจกรรมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วน รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรดิจิทัลถ่ายทอดองค์ความรู้ อาทิ นายยงยุทธ เลารุจิราลัย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและ แปรรูปมะเดื่อฝรั่ง อำเภอบ่อทอง นายชวลิต ชัยงาม ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวตำบลนาวังหิน และประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาวังหิน ผู้ใหญ่บ้านณรงค์ชัย เหมสุวรรณ ผู้นำชุมชนระบบพลังงานไฟฟ้าสะอาด เกาะจิก และคุณต่อลาภ สมัครัตน์ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาภาคการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของกิจกรรมคือ Digital Agriculture Pitching Day เวที Pitching ระดับภูมิภาค ชิงทุนพัฒนาเทคโนโลยีในชุมชนที่เปิดโอกาสให้กลุ่มชุมชนและผู้ประกอบการนำเสนอแนวคิดโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก depa แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. การยกระดับกลุ่มชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (d-Community) สนับสนุนไม่เกิน 150,000 บาทต่อโครงการ 2. การยกระดับธุรกิจชุมชนบริการดิจิทัล (d-Startup) สนับสนุนไม่เกิน 200,000 บาทต่อโครงการ สำหรับผู้เข้าร่วมจะได้รับการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา และโอกาสในการต่อยอดธุรกิจจากเครือข่ายพันธมิตรของโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวจันทนา เบญจทรัพย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นางอาภากร บุญมาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี นายภรัณยุ จุฑาสันติกุล มูลนิธิเอสซีจี นางสาวอนงค์นารถ วัชรธรรม บริษัท เจียไต๋ จำกัด และนายเธมส์นที สุวรรณพลาย
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสิน
สำหรับกิจกรรม Accelerate Digital Agriculture & Digital Agriculture Pitching Day ภาคเหนือ ที่ผ่านมา ดีป้า ได้ประกาศรายชื่อกลุ่มชุมชนและเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาในรอบ Pre-Screen และผู้ได้รับการสนับสนุน ภายใต้โครงการ OTOD #3 โดยในรอบ Pre-Screen มีผู้ผ่านการคัดเลือกประเภท d-community รวมแล้วจำนวน 162 ราย และได้รับการพิจารณาแล้วจำนวน 150 ราย ขณะที่ประเภท d-startup มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 41 ราย และได้รับการพิจารณาจำนวน จำนวน 15 ราย
ภายในงาน Accelerate Digital Agriculture ผู้เข้าร่วมจะได้รับการพัฒนาทักษะแบบเข้มข้น ครอบคลุม 4 มิติสำคัญ ได้แก่ เทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล การสร้างรายได้ผ่านคอนเทนต์ดิจิทัล การเตรียมความพร้อมเข้าถึงแหล่งทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสีเขียว พร้อมกันนี้ยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีจริงจากผู้ประกอบการไทย (AgriTech Showcase) และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเชื่อมโยงชุมชนกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีโดยตรง
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในจังหวัดชลบุรีนับเป็นหมุดหมายสำคัญของการขยายผลสู่พื้นที่เศรษฐกิจศักยภาพสูง ก่อนเดินหน้าสู่จังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยจะมีการเดินทางต่อเนื่องอีก 5 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สงขลา ภูเก็ต อุบลราชธานี และขอนแก่น เพื่อกระจายโอกาสและสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงในเศรษฐกิจดิจิทัล
กิจกรรม Accelerate Digital Agriculture & Pitching Day ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2569 ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ OTOD#3 ได้แล้ววันนี้ – 23 กรกฎาคม 2569 โดยศึกษารายละเอียดของโครงการได้ที่ https://otod3.depa.or.th หรือ LINE OA: https://lin.ee/sBiJezT พร้อมติดตามข่าวสารที่ Facebook Page: depa Thailand