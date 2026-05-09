CPAXT โกยQ1/ 69 ร่วม 1.3 แสนล.

ซีพี แอ็กซ์ตร้า เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2569 ทำรายได้รวม 136,050 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2,793 ล้านบาท ยอดขายออนไลน์โตแกร่ง 27.6%
นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ หรือ CPAXT) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีก แม็คโคร-โลตัส กล่าวว่า “ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปีนี้ สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก โดยบริษัทฯ มุ่งรักษาการเติบโตของรายได้จากทุกช่องทางขาย พร้อมเดินหน้าขยายการลงทุนในภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว
อีกทั้งยังเดินหน้าพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงขยายสัดส่วนยอดขายนอกร้าน และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้าน Retail Tech ของภูมิภาค
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ระงุผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 โดยมีรายได้รวม 136,050 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,793 ล้านบาท ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องจากทั้งธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดสาขาใหม่ และการเติบโตของยอดขายออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Makro PRO และ Lotus’s Smart App ที่เพิ่มขึ้น 27.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) รวมถึงการขายนอกร้านที่ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 22% ของรายได้จากการขายสินค้าทั้งหมด
รายได้จากการขายยังได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของกลุ่มสินค้าอาหารสด อาหารแห้ง และกลุ่มสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ (Private Label) ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท Renewed Hope Pte. Ltd. ภายใต้แบรนด์ Lucky Frozen ในประเทศมาเลเซีย ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งของยอดขายให้ธุรกิจฟูดเซอร์วิส และสนับสนุนการเติบโตตามกลยุทธ์ขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
ในปี 2569 แพลตฟอร์มออนไลน์ Makro PRO ของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ยังได้รับการจัดอันดับจาก Euromonitor International ให้เป็นแพลตฟอร์ม Grocery E-Commerce อันดับ 1 ของไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดอีคอมเมิร์ซของไทย
ในส่วนของธุรกิจศูนย์การค้า บริษัทฯ มีรายได้จากค่าเช่าและการให้บริการ 3,622 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขยายพื้นที่เช่าทั้งในสาขาเดิม และการเปิดสาขาใหม่ รวมทั้งการปรับสัดส่วนผู้เช่า (Tenant Mix) ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์มุ่งสู่การเป็น “พื้นที่ความสุขของชุมชน” หรือ Happy Mall
ซีพี แอ็กซ์ตร้า มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ตามแนวทาง ESG โดยในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัล Global CSR & ESG Leadership Award ระดับ Platinum จากเวที Annual Global CSR & ESG Awards™ 2026 นอกเหนือจากการติดอันดับ Top 5% ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing
จากการจัดอันดับของ S&P Global ผู้จัดทำดัชนีด้านความยั่งยืน DJSI ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ตอกย้ำการเป็นบริษัทค้าส่งค้าปลีกชั้นนำของไทย ที่เติบโตควบคู่การสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน