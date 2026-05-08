“คมนาคม”ถก”ทอท.”ปรับแผนแม่บทสุวรรณภูมิตามป.ป.ช.แนะ มุ่ง”ฮับการบิน- ไม่กระทบอู่ตะเภา”

“รองปลัดคมนาคม”ถก”ทอท.”และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เร่งทำแนวทางพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามข้อเสนอแนะ ป.ป.ช.เพื่อป้องกันการทุจริต แจงปรับเปลี่ยนสาระสำคัญแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลมุ่งฮับการบิน-ไม่กระทบอู่ตะเภา
เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2569 นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง เป็นประธานประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันการทุจริตโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ร่วมกับสำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (สบพ.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายจิระพงศ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ได้รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลัก ในการรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติ ก่อนนำสรุปผลการดำเนินการเสนอต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดแนวทาง กระบวนการ และวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช. เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีประเด็นพิจารณาที่สำคัญ 2 ประเด็น คือ 1. การจัดทำและปรับเปลี่ยนสาระสำคัญของแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค และป้องกันความเสี่ยงในการจัดทำแผนแม่บทที่อาจเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ
2. พิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่สำคัญของประเทศให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้กระทบกับการพัฒนาท่าอากาศยานในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวทาง กระบวนการ วิธีการศึกษาจัดทำแผนแม่บท และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการศึกษาทบทวนให้เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมพร้อมเร่งรัดสรุปผลและกำหนดแนวทางการดำเนินการในภาพรวมอย่างรอบคอบ ก่อนนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินของไทยสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว