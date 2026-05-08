“ทิวลี่” เปิดแคมเปญ “ทิวลี่ ทุกเวย์อร่อยเฟร่อ” ดึง “PROXIE” นั่งพรีเซนเตอร์ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่

ทิวลี่ (Tivoli) แบรนด์เวเฟอร์ที่ครองใจผู้บริโภคชาวไทยมาอย่างยาวนาน ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสร้างแรงสั่นสะเทือนให้ตลาดอีกครั้งด้วยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ล่าสุด 6 หนุ่มวง “PROXIE” บอยกรุ๊ปที่โดดเด่นด้วยผลงานเพลงฮิตและได้รับความนิยมสูงสุด ภายใต้แคมเปญใหญ่ "ทิวลี่ ทุกเวย์อร่อยเฟร่อ" ซึ่งนับเป็นการขยับตัวครั้งสำคัญในการมุ่งปรับภาพลักษณ์แบรนด์ให้ทันสมัย สร้าง Idol Fan Ecosystem ดัน Engagement คนรุ่นใหม่ ผ่านกลยุทธ์มิวสิกมาร์เก็ตติ้งแบบเต็มตัว
นายฐานันท์ สุวรรณรักษ์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ประเทศไทย บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ทิวลี่ เป็นผลิตภัณฑ์ระดับเอลิสต์ของเรา และเป็นแบรนด์ที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้รางวัล 2026 Thailand's Most Admired Brand โดยนิตยสาร Brand Age ในกลุ่มเวเฟอร์ ด้วยส่วนแบ่งการตลาดกว่า 30% หรือ 1 ใน 3 ของตลาดเวเฟอร์เคลือบ และปีนี้ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้รุกกลยุทธ์ Music Marketing อย่างเข้มข้น พร้อมทุ่มงบการตลาดกว่า 50 ล้านบาท เพื่อปรับภาพลักษณ์แบรนด์ ขยายการรับรู้ และกระตุ้นการทดลองบริโภคในกลุ่มเป้าหมายใหม่ เพื่อเปลี่ยนจากแบรนด์ที่คนรู้จักไปสู่แบรนด์ที่คนรุ่นใหม่รัก โดยการดึง 6 หนุ่ม PROXIE มาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ใหม่ของแบรนด์ทิวลี่ ถือเป็นจังหวะที่ลงตัวในการเติมพลังความสดใสและสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัย (Modern Relevance) ให้กับแบรนด์ ด้วยคาแร็กเตอร์ของ PROXIE ที่สนุกสนานและเข้าถึงง่าย ตรงกับดีเอ็นเอของทิวลี่อย่างชัดเจน กลยุทธ์ของเราในปีนี้มุ่งเน้นการสร้าง Emotional Connection ผ่าน Music Marketing เพื่อสื่อสารว่า ไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตในรูปแบบไหน หรือทำกิจกรรมอะไร ทิวลี่พร้อมจะเป็น 'Moment of Happiness' ที่เติมเต็มความสุขและความอร่อยให้ทุกช่วงเวลา เราเชื่อมั่นว่าการรวมพลังระหว่างแบรนด์ที่แข็งแกร่งกับพรีเซนเตอร์ที่มีฐานแฟนคลับหนาแน่น จะช่วยกระตุ้นการเข้าถึงและรักษาตำแหน่ง Top of Mind ในใจผู้บริโภคได้อย่างยั่งยืน
"สำหรับแคมเปญ 'ทิวลี่ ทุกเวย์อร่อยเฟร่อ' ได้รวมทัพสินค้าเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตหลากหลายรูปแบบมาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เริ่มต้นด้วยกลุ่มสินค้าที่ครองใจมหาชนอย่าง ทิวลี่ ทวิน และโดยเฉพาะ ทิวลี่ ทวิน จัมโบ้ ที่อัปเกรดความฟินให้ชิ้นใหญ่จุใจเต็มคำยิ่งขึ้น รวมถึง ทิวลี่ คลาสสิค ที่มอบความอร่อยเข้มข้นในแบบฉบับดั้งเดิม อีกทั้งยังเติมเต็มความสนุกด้วยมิติการกินที่แตกต่าง ทั้งความกรอบเข้มสะใจของ ทิวลี่ คอมโบ้ และความอร่อยแบบพรีเมียมจากส่วนผสมของอัลมอนด์ใน ทิวลี่ ซีเล็ค ไปจนถึงความสนุกขั้นสุดกับน้องใหม่ ทิวลี่ บิ๊กบอม ที่ผสานช็อกโกแลตเข้มข้น ข้าวพองกรอบฟู และคาราเมลเยิ้มๆไว้อย่างลงตัว เพื่อตอกย้ำว่าไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหน ทิวลี่ก็พร้อมมอบความอร่อยเฟร่อในทุกเวย์อย่างแท้จริง"
นอกจากความโดดเด่นด้านรสชาติช็อกโกแลตที่เข้มข้นแล้ว แบรนด์ทิวลี่ยังตอกย้ำความแข็งแกร่งด้วยกลยุทธ์ Value Proposition ที่ส่งมอบคุณภาพระดับพรีเมียมในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ โดยเฉพาะขนาดราคา 5 บาท ที่จำหน่ายใน 7-Eleven ซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่าย ยิ่งไปกว่านั้น ทิวลี่เตรียมปลุกกระแสความตื่นเต้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ด้วยการเปิดตัวสินค้าใหม่ (Flavor Extension) ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกับศิลปิน PROXIE ในรูปแบบ Premium Set ของสะสมรุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน ที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อสร้างความประทับใจและเติมเต็ม ‘Moment of Happiness’ ให้แก่เหล่าแฟนคลับและผู้บริโภคอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
