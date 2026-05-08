‘Boncafe Thailand’ (บอนกาแฟ ประเทศไทย)
ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเมล็ดกาแฟ ที่มี Rainforest Alliance Certified Coffee ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ส่งต่อคุณภาพมาตรฐานระดับโลก เสิร์ฟความแตกต่างที่เหนือกว่าในยุคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – Boncafe Thailand (บอนกาแฟ ประเทศไทย) พาธุรกิจกาแฟสู่ยุคที่ใส่ใจโลก โชว์ศักยภาพและมอบประสบการณ์กาแฟคุณภาพที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรม "Boncafe Go Green Certified Coffee Workshop" ในฐานะผู้นำโซลูชันกาแฟครบวงจร (One Stop Coffee & Beverage Solutions) ส่งต่อคุณภาพมาตรฐานระดับโลกจาก Rainforest Alliance ให้แก่ธุรกิจโรงแรมและพันธมิตรร้านกาแฟชั้นนำทั่วไทย มุ่งมั่นตอกย้ำความเป็นตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกค้ามานานกว่า 35 ปี ด้วยหัวใจสำคัญคือความยั่งยืนที่จับต้องได้ ภายในงาน "World of Coffee Bangkok 2026" ระหว่าง 7-9 พฤษภาคม 2569 ณ ไบเทค บางนา
ภายในงาน บอนกาแฟได้เนรมิตพื้นที่แห่งการเรียนรู้ผ่านทัพผู้เชี่ยวชาญระดับโลก นำโดย คุณแทมมี่ ฉั่ว (Ms. Tammy Chua, Regional Marketing Manager, Boncafe Group) ที่มาเจาะลึกมาตรฐาน Rainforest Alliance ในฐานะกุญแจสำคัญของธุรกิจกาแฟโลก ร่วมกับ คุณฮุง เหวียน (Mr. Hung Nguyen, General Manager, Massimo Zanetti Beverage Group: Vietnam) ที่เผยเบื้องหลังกระบวนการผลิตมาตรฐานสูง พร้อมทีมงานมืออาชีพจากบอนกาแฟ (ประเทศไทย) นำโดย คุณช่อเดือน เฟนวิค (Deputy Factory Manager) และ คุณกมลวรรจน์ โตบุญช่วย (Business Consultant) ที่มาร่วมถ่ายทอดเทรนด์ธุรกิจและเสียงสะท้อนจากผู้ใช้จริง
นอกจากเมล็ดกาแฟคุณภาพเยี่ยมแล้ว Boncafe Thailand ยังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการนำนวัตกรรมเครื่องบดระดับไฮเอนด์มาให้คอกาแฟได้สัมผัส นำทัพโดย Ceado (เชอาโด) แบรนด์ที่บอนกาแฟได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการรายแรกในประเทศไทย พร้อมเสริมทัพความทนทานและความแม่นยำด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mazzer (แมสเซอร์) และ Eureka (ยูเรก้า) เพื่อรังสรรค์รสสัมผัสที่สมบูรณ์แบบที่สุด ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในทุกรูปแบบ ตั้งแต่เชนกาแฟขนาดใหญ่ ไปจนถึงร้านกาแฟ Specialty ระดับพรีเมียม
คุณอุษาพรรณ อินทีวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “Boncafe Thailand ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยข้อมูลการดำเนินงานของเครือ Massimo Zanetti Beverage Group ในปี 2025 สะท้อนให้เห็นว่าเราเป็นผู้ใช้สารกาแฟดิบ (Certificated Green Bean) รายใหญ่จากปริมาณการบริโภคโดยรวมกว่า 125,000 ตันต่อปี แบ่งเป็น Rainforest Alliance Certified 25% หรือ 31,250 ตันต่อปี, Organic Certified 1.5% หรือ 1,875 ตันต่อปี และ Fairtrade Certified 3.5% หรือ 4,375 ตันต่อปี โดยเรานำเสนอทางเลือกที่ช่วยสนับสนุนเกษตรกร ให้ค่าแรงที่เป็นธรรม และรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3 SKU ที่คัดสรรจากแหล่งปลูกที่ใส่ใจธรรมชาติ ได้แก่
1. Segafredo Rainforest Alliance ขนาด 1,000 กรัม จำหน่ายราคา 1,300 บาท
2. Boncafe Rainforest Reserve ขนาด 500 กรัม จำหน่ายราคา 520 บาท
3. Boncafe Organic ขนาด 500 กรัม จำหน่ายราคา 490 บาท
“การมาร่วมงานครั้งนี้ สะท้อนความร่วมมือของกลุ่ม Boncafe Asia (นำโดยประเทศไทย, จีน, ฮ่องกง, มาเลเซีย, เวียดนาม และกัมพูชา) ภายใต้เครือ Massimo Zanetti Beverage Group (มาซซิโม ซาเนตติ เบฟเวอเรจ กรุ๊ป) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารจัดการระดับสากล และความแตกต่างที่เหนือกว่าในธุรกิจกาแฟเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจในทุกรูปแบบ
“ตลอด 35 ปีที่ผ่านมา บอนกาแฟไม่ได้เพียงแค่ส่งมอบกาแฟ แต่เราส่งมอบ "โซลูชันแห่งความยั่งยืน" ที่จะเปลี่ยนอนาคตของธุรกิจกาแฟไทยให้เติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง” คุณอุษาพรรณ กล่าวทิ้งท้าย
ผู้ประกอบการที่สนใจยกระดับธุรกิจสู่ความยั่งยืน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโซลูชันกาแฟของ Boncafe Thailand ได้ที่เว็บไซต์โชเชียลมีเดียของบริษัท
• Website: www.boncafe.co.th แหล่งรวมข้อมูลสินค้า บริการ และความรู้เรื่องกาแฟ
• Facebook: Boncafe Thailand อัปเดตกิจกรรม โปรโมชัน และสูตรเครื่องดื่ม
• Instagram: @boncafethailand
• Line Official Account: @boncafethailand
• YouTube: Boncafe Thailand วิดีโอสาธิตการใช้เครื่องและสูตรเมนูต่างๆ