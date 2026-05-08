IRPC รับน้ำมันดิบ 1.5 ล้านบาร์เรลจากเรือ “เซริฟอส” ที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซมาถึงไทยแล้ว

IRPC รับน้ำมันดิบ 1.5 ล้านบาร์เรลจากเรือ “เซริฟอส” จากซาอุดิอาระเบีย ผ่านช่องแคบฮอร์มุซถึงท่าเรือไทยแล้ว เพื่อเดินหน้าผลิตตามแผนต่อเนื่อง
นายเลอศักดิ์ ทองร่วง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการ นางสาววนิดา อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชยกิจและการตลาด พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ลงพื้นที่ท่าเรือ Liquid Cargo Terminal (LCT) เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จ. ระยอง เพื่อตรวจเยี่ยมการรับน้ำมันดิบจากเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่พิเศษ (VLCC) “เซริฟอส” ซึ่งขนส่งน้ำมันดิบปริมาณ 1.5 ล้านบาร์เรลจากซาอุดิอาระเบียเข้าสู่กระบวนการผลิตของบริษัทฯ โดยสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2569 ได้อย่างปลอดภัย
การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนศักยภาพของ IRPC ในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์พลังงานโลกที่มีความผันผวน โดยบริษัทฯ ดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยและแนวปฏิบัติสากลอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก เพื่อให้สามารถรักษาเสถียรภาพในการผลิตได้อย่างมั่นคง
ปัจจุบันโรงกลั่นน้ำมันไออาร์พีซีกลั่นน้ำมันอยู่ 98%ของกำลังผลิตเต็มที่ 2.15 แสนบาร์เรลต่อวัน