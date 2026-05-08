CAATเผยแอร์ไลน์ทยอยปรับลดความถี่ ราคาน้ำมันยังสูง Low Season กดดันต้นทุน

CAAT เผยสายการบินทั่วโลกทยอยปรับตารางบิน ลดความถี่ ให้เหมาะสมกับต้นทุนและปริมาณผู้โดยสาร เหตุเข้าช่วง Low Season และราคาน้ำมันยังสูง ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ประสานทุกภาคส่วนดูแลผู้โดยสารและรักษาเสถียรภาพการบิน
วันที่ 8 พ.ค. 2569 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท.ยังคงติดตามสถานการณ์ต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินอย่างใกล้ชิด ภายหลังความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาเชื้อเพลิงอากาศยาน Jet A-1 ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะเริ่มมีแนวโน้มปรับลดลงแล้วก็ตาม โดย CAAT ได้ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลกระทบต่อสายการบิน การเดินทางของประชาชน และเสถียรภาพของระบบการบินของประเทศอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน ภาคการบินทั่วโลกยังคงเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุน เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงอากาศยานยังอยู่ในระดับสูงกว่าวิกฤตการณ์ในอดีต และยังไม่ปรับลดลงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบอย่างเต็มที่ จากข้อจำกัดด้านอุปทานและระบบขนส่งเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยังอยู่ในภาวะตึงตัว ทั้งจากกำลังการผลิตของโรงกลั่นในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังไม่สามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ รวมถึงปัญหาคอขวดด้านโลจิสติกส์และการขนส่งน้ำมันดิบเข้าสู่ภูมิภาคเอเชีย
ทั้งนี้ น้ำมันเชื้อเพลิงถือเป็นต้นทุนหลักของสายการบิน โดยคิดเป็นสัดส่วนสำคัญของต้นทุนการดำเนินงาน ขณะที่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนของทุกปีเป็นช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) ซึ่งความต้องการเดินทางทางอากาศจะลดลงตามปกติ ส่งผลให้สายการบินหลายแห่งทั่วโลกเริ่มทยอยปรับแผนการดำเนินงาน อาทิ การปรับตารางบิน การลดความถี่ในบางเส้นทาง หรือการบริหารจัดการเที่ยวบินให้เหมาะสมกับต้นทุนและปริมาณผู้โดยสารในแต่ละช่วงเวลา
เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและอุตสาหกรรมการบิน CAAT ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้านการบินภายใต้กระทรวงคมนาคม อาทิ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) และกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ในการออกมาตรการช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและเสริมสภาพคล่องให้กับสายการบิน เพื่อให้ยังสามารถรักษาระดับการให้บริการและคงจำนวนเที่ยวบินที่จำเป็นต่อความต้องการเดินทางของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ สมาคมสายการบินประเทศไทยยังได้เสนอแนวทางให้ภาครัฐพิจารณามาตรการด้านภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนของสายการบินในระยะสั้น และลดผลกระทบต่อผู้โดยสารในภาพรวม
ในด้านการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสาร CAAT ได้ประชุมร่วมกับสายการบินเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 เพื่อกำชับให้ทุกสายการบินปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 101 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณีการปรับตารางบินหรือการลดความถี่เที่ยวบิน ให้สายการบินแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารล่วงหน้า พร้อมเสนอทางเลือกที่เหมาะสม ทั้งการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือการคืนค่าโดยสารภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
CAAT ยังได้ขอความร่วมมือให้สายการบินพิจารณาประสานการส่งต่อผู้โดยสารระหว่างสายการบิน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและลดผลกระทบต่อผู้โดยสาร รวมถึงได้หารือร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (TTAA) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการลดผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยให้สายการบินประสานข้อมูลกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด แจ้งข้อมูลล่วงหน้าให้เร็วขึ้น และดำเนินการคืนเงินให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากผู้โดยสารหรือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไม่ได้รับการดูแลตามสิทธิ สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ CAAT ได้ผ่านระบบออนไลน์ที่ complaint.caat.or.th