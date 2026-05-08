แม็คโคร-โลตัส ซื้อสินค้าเกษตร3.5 หมื่นล.ปีนี้ เปิดตัวแพลตฟอร์ม AXTRA AGRI-CONNEXT

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีก “แม็คโคร–โลตัส” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดตัว AXTRA AGRI-CONNEXT แพลตฟอร์มแห่งโอกาส กลไกสำคัญในการเชื่อมโยงเกษตรกร ผู้ประกอบการ และตลาดสมัยใหม่ เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
นางศิริพร เดชสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ซีพี แอ็กซ์ตร้าเชื่อว่า ‘โอกาสที่ดี’ ควรเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม จึงพัฒนา ‘แพลตฟอร์มแห่งโอกาส’ ระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง ลดข้อจำกัดและขั้นตอนที่ซับซ้อน เพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกิจ และสร้างโอกาสได้จริง โดยแพลตฟอร์มนี้เชื่อมโยงเกษตรกรสู่โมเดิร์นเทรดอย่างไร้รอยต่อ เปิดทางนำเสนอสินค้าเข้าสู่ makro และ Lotus’s ได้โดยตรง ช่วยลดช่องว่างตลาดและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน พร้อมสนับสนุนตั้งแต่การอบรมและพัฒนาสินค้า คัดเลือกสินค้า ไปจนถึงโอกาสในการจำหน่าย”
นายจิราวุฒิ สุวรรณอาจ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า กรมการค้าภายในมีบทบาทสำคัญในการดูแลเสถียรภาพราคาสินค้า และสร้างความเป็นธรรมในระบบตลาด โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจของเศรษฐกิจไทย ในปัจจุบัน ความท้าทายสำคัญคือ การทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงตลาดได้โดยตรงมากขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับผู้ผลิต “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเกษตรกรเข้าสู่ตลาดสมัยใหม่ ทั้งในรูปแบบค้าปลีกและช่องทางดิจิทัล
“ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยให้สินค้าเกษตรมีช่องทางจำหน่ายที่หลากหลาย ราคามีความเหมาะสมและเป็นธรรม ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าคุณภาพได้ง่ายขึ้น กรมการค้าภายในพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ระบบตลาดมีความโปร่งใส เป็นธรรม และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบของการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรไทยในอนาคต”
นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า “ภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร คือการพัฒนาเกษตรกรไทยให้ผลิตได้อย่างมีคุณภาพ และขายได้อย่างมีมูลค่า ที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และการวางแผนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรก้าวสู่การเป็น Smart Farmer สามารถผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด สิ่งที่สำคัญไม่แพ้การผลิต คือ การเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า โดยการสนับสนุนฐานข้อมูลแหล่งที่มาของสินค้าผ่านระบบ i-Trace (Traceability System) ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร เพียงสแกน QR Code บนสินค้า ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลสำคัญตั้งแต่แหล่งที่มา สายพันธุ์ มาตรฐานการผลิต สถานที่ปลูก ไปจนถึงข้อมูลโภชนาการได้
นายภักดี จันทร์เกษ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มองว่า “สหกรณ์ถือเป็นกลไกสำคัญในการรวมพลังของเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งด้านการผลิตและคุณภาพสินค้าด้วยการจัดตั้งโรงแพ็คสินค้าที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการบริหารจัดการด้านตลาด ทำให้สามารถบริหารจัดการผลผลิตได้ในปริมาณที่ตลาดต้องการ ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพสหกรณ์ในการเข้าถึงตลาดสมัยใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้า พร้อมผลักดันให้สหกรณ์ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในห่วงโซ่อุปทาน”
นายวิบูลย์ สุภัครพงษ์กุล รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหาร (AFC) ระบุว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผ่านการสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่ครบวงจร ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจำหน่าย พร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer เข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด ช่วยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SME สามารถเข้าถึงตลาด ต่อยอดธุรกิจ และขยายโอกาสสู่ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืนในทุกภาคส่วน”
ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าพัฒนาแพลตฟอร์มให้เป็นศูนย์รวมเกษตรกรและ SME ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ควบคู่กับการส่งเสริมองค์ความรู้และการอบรมเกษตรกร เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตและการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ พร้อมเปิดโอกาสให้เกิดการเชื่อมโยงทางการค้าและกิจกรรม Business Matching ระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด โดยในปี 2569 ตั้งเป้ารับซื้อสินค้าเกษตร 30,000 ตัน มูลค่ารับซื้อ 35,000 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม