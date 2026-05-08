ฝนถล่ม!สนามบินตรังหลังคารั่ว ปัญหาอาคารใหม่ผู้รับเหมาทิ้งงาน “ภัทรพงศ์” สั่งทย.เร่งแก้ปัญหา

“ภัทรพงศ์” สั่ง กรมท่าอากาศยาน เร่งตรวจสอบความเสียหายสนามบินตรังจากหลังคารั่ว เผยเหตุฝนตกหนักระบายน้ำไม่ทัน อาคารหลังใหม่ มีปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงาน เร่งสำรวจเพื่อแก้ไขเร่งด่วน ภาพรวมไม่กระทบบริการ ย้ำความสะดวก-ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นอันดับแรก
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ได้รับรายงานจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กรณีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรัง เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานตรัง เกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารในบางจุด ซึ่งได้สั่งการให้ กรมท่าอากาศยานเร่งแก้ไขจุดชำรุดโดยเร็ว เพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและการให้บริการภายในท่าอากาศยาน รวมทั้งให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำของอาคารในทุกจุดอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกในอนาคต
นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ ทย. เร่งยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของท่าอากาศยานตรัง ให้มีความพร้อมตามมาตรฐานสากล โดยทุกระบบภายในอาคารผู้โดยสารจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัย ด้านคุณภาพงานก่อสร้าง และสามารถรองรับผู้โดยสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ด้านนายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ชี้แจงว่า เนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ ส่งผลให้ระบบระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน จึงเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลลงในพื้นที่ภายในอาคาร บริเวณห้องพักผู้โดยสารขาออกมีน้ำรั่วเล็กน้อย 2 จุด บริเวณร้านค้า และสำนักงานบางส่วน แต่ไม่กระทบกับการให้บริการผู้โดยสาร
ทั้งนี้ ในส่วนของงานชำรุดบกพร่องเป็นส่วนของงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับจ้างรายเดิมที่เป็นผู้ทิ้งงาน ซึ่ง ทย.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย โดยการริบหลักประกันสัญญาของผู้รับจ้างดังกล่าวเป็นจำนวน 53.5 ล้านบาท เพื่อใช้รองรับการแก้ไขปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้น ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบระบบระบายน้ำและโครงสร้างอาคารอย่างละเอียด รวมถึงประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นที่โดยเร็ว ซึ่งค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจะนำมาหักจากหลักประกันที่ริบไว้ตามระเบียบต่อไป
สำหรับสถานการณ์ล่าสุด วันนี้ (8 พ.ค.2569) ท่าอากาศยานตรังเปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ ไม่กระทบการให้บริการผู้โดยสาร และเที่ยวบินสามารถขึ้นลงได้ตามปกติ ทั้งนี้ ทย.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และดูแลการให้บริการประชาชนให้เป็นไปอย่างปลอดภัย