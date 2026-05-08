เซ็นทรัล เอ็มบาสซี จัด “Wander in Style 2026” จัดเต็มดีลพิเศษและ Cashback พร้อมเซอร์ไพรส์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เตรียมแพ็คกระเป๋าความสุขแล้วออกสตาร์ทไปกับเส้นทางสายแฟชั่น! ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชวนเหล่านักช้อปมาเปลี่ยนทุกก้าวให้มีสไตล์ในแคมเปญ “Wander in Style 2026” พบกับโปรโมชันส่งท้ายหน้าร้อน ต้อนรับหน้าฝนและส่วนลด End of Season Sale สูงสุดถึง 80% พร้อมสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พิเศษสุดเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์กับ “Exclusive Luxe Weekend 2026” มอบความคุ้มค่าเหนือระดับให้สายลักชัวรีแฟชั่น รับฟรี Central Embassy Voucher พร้อมสิทธิพิเศษและ Cashback ตลอดเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้


Wander in Style: ยิ่งช้อป ยิ่งคุ้ม ออกไปเดินช้อปให้เพลินกับส่วนลดและของรางวัลที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณถึงที่ รับฟรี Central Embassy Voucher และ Cashback รวมสูงสุด 40,800 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข จากร้านค้าในเซ็นทรัล เอ็มบาสซี
• รับ Central Embassy Voucher และ Cashback รวมสูงสุด 32,000 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขจากร้นค้าในหมวด Luxury Fashion (ไม่รวม Luxury Watch & Jewellery จำกัด 288 รางวัลตลอดรายการ)

◦ ช้อปครบ 60,000 บาท ต่อวัน รับ Central Embassy Voucher มูลค่า 2,000 บาท และรับ Cashback จากบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน มูลค่า 2,000 บาท มูลค่ารวมกว่า 4,000 บาท
◦ ช้อปครบ 120,000 บาท ต่อวัน รับ Central Embassy Voucher มูลค่า 4,000 บาท และรับ Cashback จากบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน มูลค่า 4,000 บาท มูลค่ารวมกว่า 8,000 บาท
• รับ Central Embassy Voucher รวมสูงสุด 4,800 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไขจากร้นค้าในหมวด Fashion & Lifestyle (ไม่รวม Luxury Brand)/ จำกัด 264 รางวัลตลอดรายการ)
◦ ช้อปครบ 20,000 บาท ต่อวัน รับ Central Embassy Voucher มูลค่า 600 บาท และรับ Cashback จากบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน มูลค่า 600 บาท มูลค่ารวมกว่า 1,200 บาท

Movie Exclusive: พิเศษสำหรับคอหนัง! เมื่อช้อปในหมวด Fashion & Lifestyle ครบ 100,000 บาท/วัน รับฟรี ตั๋วหนัง Embassy Diplomat Screens 2 ใบ (มูลค่า 4,000 บาท) สัมผัสประสบการณ์ชมภาพยนตร์ระดับเฟิร์สคลาสทันที
SHOP ON POINT: ปลดล็อกทุกคะแนนให้มีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสมาชิก CENFINITY และ The 1 สนุกกับการ Earn & Burn คะแนนสะสมที่คุ้มค่ากว่าเดิม:
• CENFINITY: ช้อปทุก 150 บาท รับ 1 คะแนน และแลกคะแนนรับ Voucher ได้ไม่จำกัดจำนวน
• The 1: ช้อปทุก 200 บาท รับ 1 คะแนน และใช้คะแนนแลกรับ Voucher ได้ไม่จำกัดจำนวน
Top-up ความสุขด้วยสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืนหรือส่วนลดสูงสุด 20% หรือเลือกผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ เพื่อให้ทุกการช้อปของคุณสมบูรณ์แบบที่สุด
End of Season Sale: ลดแรงสูงสุด 80% พบกับทัพแบรนด์ดังที่ตบเท้ามาลดราคาครั้งใหญ่ อาทิ
• Shopbold: ลดสูงสุด 80%
• MOTIF: เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ลดสูงสุด 50%
• Swarovski: เครื่องประดับสุดระยิบระยับ ลดสูงสุด 40%
• Specs Republic: แว่นตาสุดคูล ลดสูงสุด 30%
• พร้อมรับบริการพิเศษจาก MOGA AVEDA และสมาร์ทไอเทมจาก MOORGEN ในราคาพิเศษ
Exclusive Luxe Weekend: ดีลลับเฉพาะวันหยุด (25 เม.ย. – 30 มิ.ย. 69)
อัปเกรดความพิเศษทุกวันเสาร์-อาทิตย์ กับโปรโมชันที่สายลักชัวรีต้องรีบพุ่งตัว:
• ช้อปหมื่นได้พัน: เพียงช้อปในหมวด Luxury Fashion ครบ 30,000 บาทต่อใบเสร็จ รับฟรี! Voucher มูลค่า 5,000 บาท สำหรับช้อปต่อที่เซ็นทรัล เอ็มบาสซี หรือเลือกรับ Cash Coupon ที่ Luxe Galerie เซ็นทรัล ชิดลม (จำกัดสิทธิ์รีบมาใช้ก่อนใคร!)
ซัมเมอร์นี้ไม่มีคำว่าน่าเบื่อ! มาร่วม Wander ในสไตล์ที่เป็นคุณพร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายได้ที่ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ตลอดเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้

