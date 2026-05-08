MizuMi ชู “Power – Proof – Planet” ดึง “เฉินเจ๋อหย่วน” ดันกันแดดไทยสู่โลก

“MizuMi” (มิซึมิ) แบรนด์สกินแคร์ชั้นนำของไทย เดินเกมรุกครั้งสำคัญ เปิดตัวแคมเปญใหญ่แห่งปีด้วยงบการตลาดกว่า 100 ล้านบาท ภายใต้กลยุทธ์ “Power – Proof – Planet” นำร่องด้วยสินค้าใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์กันแดด พร้อมดึง Chen Zheyuan (เฉินเจ๋อหย่วน) ศิลปินดาวรุ่งแถวหน้าจากประเทศจีน ขึ้นแท่น Brand Ambassador เพื่อขยายการรับรู้แบรนด์ในระดับภูมิภาคและสากล โดยตั้งเป้าผลักดันรายได้รวมบริษัทแตะ 3,000 ล้านบาท ภายในปี 2569
วริษฐา สืบพันธ์วงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้งแบรนด์ MizuMi กล่าวว่า “ในภาพรวม ตลาดความงามโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์กันแดดมีการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น ทั้งในไทยและต่างประเทศ ขณะเดียวกัน T-Beauty ก็กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากจุดเด่นด้านคุณภาพที่เหมาะกับสภาพอากาศเขตร้อน โดยเฉพาะเนื้อสัมผัสบางเบา สบายผิว จึงได้เปิดตัวสินค้าใหม่ MizuMi UV Aqua Lock Serum SPF50+ PA++++ ที่เติมความชุ่มชื้นพร้อมการป้องกันผิวจากแสงแดดแบบเต็มประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ และเป็นจุดเด่นของสินค้าที่สามารถผลักดันให้ MizuMi ได้รับการตอบรับอย่างดีในตลาดต่างประเทศ”
โดยในการเปิดตัวแคมเปญสินค้านี้ MizuMi ใช้กลยุทธ์ “Power – Proof – Planet” ซึ่งประกอบด้วย
• Power – Power of Brand Ambassador
“การเลือกเฉินเจ๋อหย่วนเป็น Brand Ambassador ของผลิตภัณฑ์กลุ่มกันแดดเป็นเหมือนการสร้างสะพานให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นในการขยายไปยังตลาดระดับภูมิภาคและระดับโลก เนื่องจากกระแสความนิยมจากผลงานซีรีส์ของเฉินเจ๋อหย่วน และฐานแฟนคลับที่แข็งแรงและครอบคลุมทั้งในประเทศไทย จีน และระดับสากล ที่สำคัญเฉินเจ๋อหย่วนยังเป็นศิลปินที่มีเสน่ห์ ทั้งความอบอุ่น ความจริงใจ และความมั่นใจในแบบผู้ชายที่เข้าถึงได้ง่าย น่าเชื่อถือ สะท้อน DNA ของ MizuMi ได้อย่างลงตัว จึงเชื่อมั่นว่าจะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคทั่วโลก และสามารถต่อยอดสู่การสร้างการจดจำแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” วริษฐา กล่าว
MizuMi เปิดตัวเฉินเจ๋อหย่วนผ่านกลยุทธ์การตลาดแบบผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เชื่อมต่อกับแฟนคลับทั่วโลก ผ่านกิจกรรม “MizuMi x Chen Zheyuan Exclusive Meet & Greet: First Love in Aqua Oasis” ซึ่งกลายเป็น Cultural Moment ที่สร้างกระแส “เฉินเกอเอฟเฟกต์” บนโซเชียลอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การเปิดจำหน่าย MizuMi x Chen Zheyuan Limited Box Set ร่วมกับ Shopee ในฐานะพาร์ทเนอร์ด้านการจัดจำหน่าย ไปจนถึงการผนึกกำลังกับร้านค้าพันธมิตรอีกมากมายในการลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมงาน ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของแฟนคลับในวงกว้าง และช่วยเร่งการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) ในตลาดต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
• Proof – Proof of Performance
ในการตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์กันแดดมากกว่าทศวรรษ MizuMi มุ่งยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยจะต้องผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในระดับสากลมากกว่า 10 รายการ อาทิ การทดสอบค่า SPFแบบ In Vitro ISO ตามมาตรฐาน ISO 23675, การทดสอบแบบ In Vivo ตามมาตรฐานออสเตรเลีย, การปกป้องผิวจากแสงสีฟ้า (Blue Light Protection), ความคงตัวของประสิทธิภาพกันแดดเมื่อสัมผัสแสง (Photostability Test), การปกป้องผิวจากมลภาวะ (Anti-Pollution Test), การระคายเคืองรอบดวงตาจากจักษุแพทย์ (Ophthalmologically Test), การทดสอบการระคายเคืองจากแพทย์ผิวหนัง (Dermatologically Test) เป็นต้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
• Planet – Friendly Packaging
ในด้านความยั่งยืน MizuMi เดินหน้าพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “One Step Better World” โดยเริ่มจากกลุ่มผลิตภัณฑ์กันแดดที่เลือกใช้กล่องกระดาษมาตรฐาน FSC ซึ่งสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ 100% (100% Eco Box) พร้อมใช้หมึกพิมพ์แบบ Vegan Mineral Oil ที่ปลอดภัยต่อทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
MizuMi ยังเดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันวางจำหน่ายแล้วในประเทศมาเลเซีย เวียดนาม และบนแพลตฟอร์ม YesStyle ซึ่งเข้าถึงผู้บริโภคทั่วโลก พร้อมมีแผนรุกตลาดจีนในปีนี้ แม้จะเผชิญความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น แต่แบรนด์ยังคงตั้งเป้าเติบโตในระดับ Double Digit ผลักดันรายได้รวมบริษัทแตะ 3,000 ล้านบาท ภายในปี 2569 จากการผสานจุดแข็งด้านผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากลและกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
แผนงานอนาคตอันใกล้นี้ MizuMi ยังคงมุ่งสู่การเป็นแบรนด์ความงามสัญชาติไทยระดับโลก ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตอบโจทย์ผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาค พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีสากล