จากกระทะสู่สนามมินิกอล์ฟ บาร์บีคิวพลาซ่า x ซีคอนสแควร์ ในงาน “Hole In Fun: Bar B Golf”

สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการร้านอาหารและรีเทลไทย เมื่อ บาร์บีคิวพลาซ่า ร่วมกับ ซีคอนสแควร์ เนรมิตพื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตร ใจกลางศูนย์การค้า ให้กลายเป็นสนามมินิกอล์ฟธีมปิ้งย่างครั้งแรก ภายใต้คอนเซ็ปต์ THE GIANT BAR B GON ARENA ในงาน “Hole In Fun: Bar B Golf” งานนี้ชวนแฟนพี่ GON และคนรักกิจกรรมกอล์ฟ มาเปลี่ยนมื้อปิ้งย่างให้กลายเป็นเกมสนุกที่เล่นได้จริงบน “กระทะบาร์บีกอนยักษ์” กลางห้าง พร้อมท้าพัตต์ฝ่าด่านเมนูและวัตถุดิบซิกเนเจอร์ของพี่ GON ระหว่างวันที่ 7 – 17 พฤษภาคม 2569 ณ ซีคอนสแควร์ ฮอลล์ ชั้น 1 ถนนศรีนครินทร์
ภายในงานถูกออกแบบเป็นสนามมินิกอล์ฟ 18 หลุม ที่หยิบเอาเมนูซิกเนเจอร์ของบาร์บีคิวพลาซ่ามาตีความเป็นด่านท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นหมูสันคอสไลซ์ เบคอน คามะจัง กะหล่ำปลีฝอย และเส้นอุด้ง ซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นอุปสรรคในเกม พร้อมเพิ่มลูกเล่นอย่าง “อุโมงค์เห็ดเข็มทอง” และโครงสร้างทางลาดหลากหลายรูปแบบ เพื่อเติมความสนุกในทุกช็อตการพัตต์
กิจกรรม “Bar B Golf” จึงไม่ใช่เพียงเกม แต่คือการขยายประสบการณ์ของแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า ภายใต้แนวคิด Beyond the Restaurant Experience จากร้านอาหารสู่พื้นที่ไลฟ์สไตล์ ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้ใช้เวลาร่วมกันผ่านกิจกรรมที่เข้าถึงง่าย สนุกได้ทุกวัย และสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ และครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับ “ประสบการณ์ร่วม” และความทรงจำในทุกโมเมนต์
รัฐ ตระกูลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด กล่าวว่า “วันนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่ ที่ไม่ได้มองหาแบรนด์ร้านอาหารที่ตอบโจทย์เรื่อง ‘ความอร่อย’ เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่กำลังมองหา ‘Shared Experience’ หรือประสบการณ์ร่วมที่สามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นโมเมนต์สำคัญและความทรงจำที่ดีได้ ซึ่งนี่คือหัวใจสำคัญของ บาร์บีคิวพลาซ่า ที่เราเชื่อเรื่องการสร้างความสุขให้ครอบครัว และอยากเป็นส่วนหนึ่งในทุกช่วงเวลาพิเศษ
จาก Insight นี้เอง จึงเป็นที่มาของกิจกรรม Bar B Golf ที่เราจับมือกับ ซีคอนสแควร์ เพื่อเนรมิตพื้นที่กิจกรรมให้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อความสุขรูปแบบใหม่ เราตั้งใจส่ง ‘พี่ GON’ ในฐานะ Lifestyle Icon ที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า 30 ปี ให้ออกมาทักทายทุกคนในสเกลยักษ์สูงกว่า 5 เมตร พร้อมยกกิมมิคเมนูซิกเนเจอร์บนกระทะปิ้งย่างมาดีไซน์เป็นสนามมินิกอล์ฟที่เล่นง่าย เข้าถึงได้ทุกวัย แต่ยังแฝงไปด้วยความสนุกและความท้าทายที่ต้องใช้การคิด และแก้ปัญหา เป็นการดึงจุดเด่นของทั้งสองฝ่ายมาสร้าง New Destination ให้คนได้มาใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ
ในเชิงกลยุทธ์ กิจกรรมนี้คือการขยายบทบาทของ บาร์บีคิวพลาซ่า จากการเป็นเพียง ‘ร้านอาหาร’ ไปสู่การเป็น ‘พื้นที่กิจกรรมของครอบครัว’ เราต้องการให้แบรนด์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน (Daily Life) มากขึ้น และการเปลี่ยนผ่านจากมาสคอตสู่ Lifestyle Icon ผ่านกิจกรรมมินิกอล์ฟในครั้งนี้ จะเป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและลึกซึ้งยิ่งขึ้น พร้อมเปิดโอกาสให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” รัฐ กล่าว
ดร.จักรพล จันทวิมล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาด บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ซีคอนสแควร์ ฮอลล์ ครั้งนี้ เริ่มต้นจากการมองหาประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่สามารถดึงดูดผู้คนให้เข้ามาใช้เวลาในศูนย์การค้าได้มากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งความสนุกและการมีส่วนร่วมของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน เราจึงเลือก ‘กอล์ฟ’ มาเป็นแกนหลัก เพราะเป็นกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมในเชิงไลฟ์สไตล์ และนำมาตีความใหม่ในรูปแบบมินิกอล์ฟที่เล่นง่าย สนุก เข้าถึงได้ทุกวัย และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้
สำหรับการจับมือกับบาร์บีคิวพลาซ่า เรามองว่าเป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแรงและมีคาแรกเตอร์อย่าง ‘พี่ GON’ ที่อยู่ในใจคนไทยมานาน สามารถต่อยอดจากแบรนด์ร้านอาหารไปสู่ประสบการณ์ที่มีสีสันและจับต้องได้จริง ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นการผสานจุดแข็งของบาร์บีคิวพลาซ่าในฐานะแบรนด์ที่มีฐานแฟนแข็งแรง เข้ากับศักยภาพของซีคอนสแควร์ในฐานะพื้นที่รีเทลที่สามารถสร้าง Destination Event เพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้ามาใช้เวลาในศูนย์การค้าได้มากขึ้น
นี่คือหนึ่งในแนวทางสำคัญของซีคอนสแควร์ในการพัฒนาศูนย์การค้าให้เป็นมากกว่าพื้นที่ช้อปปิ้ง แต่เป็น ‘พื้นที่ของประสบการณ์’ ที่ผู้คนสามารถเข้ามาใช้เวลา ร่วมสนุก และสร้างความทรงจำร่วมกันได้ ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างสีสันให้ศูนย์การค้า เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มครอบครัว คนรุ่นใหม่ และผู้บริโภคที่มองหากิจกรรมไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่” ดร.จักรพลฯ กล่าว
สำหรับงาน “Hole In Fun: Bar B Golf” เปิดให้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความสนุกครั้งแรก ระหว่างวันที่ 7 – 17 พฤษภาคม 2569 ณ ซีคอนสแควร์ ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่จุดจำหน่ายบัตรหน้างาน ราคา 159 บาทต่อท่าน โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.00 – 20.30 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.30 – 20.30 น.