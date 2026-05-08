การบินไทยเปิดตัว“Cash + Miles” สมาชิก ROP ใช้ไมล์แลกส่วนลดบัตรโดยสารทันที

การบินไทยมอบความคุ้มค่าให้สมาชิก Royal Orchid Plus ด้วยบริการ “Cash + Miles” ใช้ไมล์แลกส่วนลดบัตรโดยสารได้ทันที
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มอบสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์การเดินทางของสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ Royal Orchid Plus (ROP) ด้วยบริการ Cash + Miles ทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้สมาชิกสามารถนำไมล์สะสมมาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินได้ทันที โดยสามารถเลือกชำระค่าโดยสารด้วยเงินสดร่วมกับไมล์สะสมได้อย่างยืดหยุ่น สะดวก และคุ้มค่ายิ่งขึ้น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ การบินไทยมุ่งมั่นดูแลสมาชิก ROP และผู้โดยสารทุกท่านอย่างต่อเนื่อง โดยบริการ Cash + Miles ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง พร้อมมอบโอกาสให้สมาชิกที่มีไมล์สะสมจำนวนมาก สามารถนำไมล์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทันที เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเปลี่ยนไมล์ที่สะสมไว้ให้กลายเป็นความคุ้มค่าที่จับต้องได้ในทุกทริป
บริการ Cash + Miles มีจุดเด่นสำคัญ ได้แก่
- สามารถเลือกใช้ไมล์ร่วมกับการชำระเงินสด เพื่อรับส่วนลดค่าโดยสารได้ทันที
- ยืนยันที่นั่งได้ทันที ครอบคลุมทุกเที่ยวบินที่ร่วมรายการ
- ยังคงได้รับไมล์สะสมจากการเดินทาง ซึ่งจะถูกเครดิตกลับเข้าบัญชีตามเงื่อนไขของโปรแกรม
บริการ Cash + Miles สามารถใช้ได้กับหลากหลายเส้นทางยอดนิยมของการบินไทย โดยมีเส้นทางไฮไลท์ อาทิ นาริตะ, เซี่ยงไฮ้, ซิดนีย์ และอัมสเตอร์ดัม เพื่อให้สมาชิกสามารถนำไมล์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ได้อย่างคุ้มค่าและน่าประทับใจ
ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งและใช้บริการ Cash + Miles ได้แล้ววันนี้ผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด