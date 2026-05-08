“นมพาเลซ” ทุ่ม 100 ล. รีเฟรชใหญ่ 29 ปี ดึง “บิวกิ้น” พรีเซนเตอร์ขยายฐานนิวเจน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมข้นหวานและครีมเทียมข้นหวานตรา “พาเลซ” (Palace) ประกาศกลยุทธ์ครั้งสำคัญเดินหน้ารุกตลาดปี 2569 ทุ่ม 100 ล้านบาท รีเฟรชแบรนด์ครั้งยิ่งใหญ่ ยกระดับแบรนด์สู่ “Premium Friendly Lifestyle Brand” อย่างเต็มรูปแบบ โดยการพลิกโฉมบรรจุภัณฑ์ใหม่สู่ความ Minimal & Modern พร้อมเปิดตัว “บิวกิ้น - พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ เพื่อขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ พร้อมตั้งเป้ายอดขาย 2,000 ล้านบาท


นายกฤษณพน ปฏิมาวิรุจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด (นมข้นหวานแบรนด์ พาเลซ) เปิดเผยว่า ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดนมข้นหวานและนมข้นจืดที่มีมูลค่ารวมกว่า 8,000 - 10,000 ล้านบาท พาเลซในฐานะผู้นำอันดับ 3 ของตลาด ได้ทุ่มงบการตลาดกว่า 100 ล้านบาท ในปี 2569 เพื่อสร้างความแตกต่างผ่านประสบการณ์ผู้บริโภค โดยหัวใจสำคัญคือการปรับเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งที่เน้นความพรีเมียม และดีไซน์แบบ Minimal & Modern ที่สามารถจัดวางเป็นของตกแต่งในคาเฟ่หรือห้องครัวได้อย่างลงตัว แต่ยังคงมาตรฐานในเรื่องรสชาติ ที่เป็นซิกเนเจอร์และเป็นจุดแข็งของแบรนด์ตลอด 29 ปีที่ผ่านมา

อีกทั้งยังใช้กลยุทธ์การตลาด Celebrity Marketing โดยการนำคนดังที่มีชื่อเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ และกระตุ้นยอดขายอย่างรวดเร็วผ่านฐานแฟนคลับ โดยแบรนด์พาเลซเลือก “บิวกิ้น - พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล” มาเป็นตัวแทนของแบรนด์ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการใช้กระแสจากศิลปินดาราเท่านั้น แต่บิวกิ้นนั้นมี Brand DNA ที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ใหม่ของพาเลซ และบิวกิ้นมีฐานแฟนคลับที่ทรงพลังทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่มีพาร์ทเนอร์ทั้งในประเทศจีน ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ เพื่อผลักดันให้พาเลซก้าวสู่การเป็น Global Brand อย่างเต็มตัว


“ปี 2569 เราตั้งเป้าหมายการเติบโตครั้งใหม่ โดยตั้งเป้ายอดขายรวมเพิ่มขึ้น 30% หรือ 2,000 ล้านบาท ด้วยการปรับภาพลักษณ์แบรนด์ครั้งใหญ่ และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มใหม่ที่ให้ความสำคัญกับไลฟ์สไตล์และประสบการณ์มากกว่าตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว” นายกฤษณพน กล่าว

สำหรับกลยุทธ์สำคัญในปีนี้คือการลงทุนด้านการตลาดแบบครบวงจร ทั้ง Online และ Offline ภายใต้แนวคิด Always-on Content บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ควบคู่กับกิจกรรม On-ground เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์ โดยการจัดกิจกรรมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในงาน PALACE WORLD อาณาจักรแห่งความอร่อย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่ผ่านมา ซึ่งมีแฟนคลับและบุคคลทั่วไปให้ความสนใจอย่างล้นหลาม


ในด้านการสื่อสาร พาเลซ (Palace) เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ภายใต้แนวคิด “แค่เติมก็อร่อย” เพื่อสะท้อนภาพการเป็นส่วนหนึ่งในทุกช่วงเวลาสำคัญของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเมนูของหวานที่เติมความสดชื่น หรืออาหารคาวที่ต้องการรสชาติที่สมบูรณ์แบบ เพียงมีพาเลซช่วยเติมเต็ม ทุกจานก็กลายเป็นเมนูพิเศษได้ทันที มากกว่ารสชาติ คือความมุ่งมั่นที่เรายึดถือมาโดยตลอดตามสโลแกน “เคียงข้างเพื่อวันของทุกคน” เพราะทุกการสนับสนุนของคุณ คือพลังยิ่งใหญ่ที่พาเลซส่งต่อกลับคืนสู่สังคม เรายังคงเดินหน้าในการทำ CSR ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ สนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลและร่วมมือกับองค์กรการกุศลอย่างต่อเนื่อง เราขอขอบคุณทุกแรงใจที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ เพราะเราจะยังคงมุ่งมั่นส่งต่อรอยยิ้มและพลังแห่งความปรารถนาดีคืนสู่สังคมต่อไป

แบรนด์พาเลซให้คำมั่นสัญญา เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา จะถูกเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับสังคม และจะยืนหยัดทำหน้าที่นี้อย่างเต็มกำลัง เพื่อเติบโตไปพร้อมกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ แบรนด์ยังเตรียมกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ทั้งแคมเปญบน Social Media และกิจกรรมพิเศษสำหรับแฟนคลับ รวมถึงการเข้าร่วมงาน THAIFEX - Anuga Asia 2026 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2569 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และพาเลซยังได้เตรียมความพิเศษทั้งสินค้า Limited Edition และกิจกรรม Exclusive ให้ผู้บริโภคได้ติดตามและร่วมสนุกตลอดทั้งปี





"นมพาเลซ" ทุ่ม 100 ล. รีเฟรชใหญ่ 29 ปี ดึง "บิวกิ้น" พรีเซนเตอร์ขยายฐานนิวเจน
