โลตัส พลิก Food Content เป็นยอดขาย ”

โลตัส (Lotus’s) เดินหน้าตอกย้ำผู้นำ SMART Retail พลิกโฉมวงการค้าปลีกไทย เปิดตัวรายการอาหารรูปแบบใหม่ “Hidden Taste Thailand Presented by Lotus’s” สร้างปรากฏการณ์ “จากจอสู่จาน” เปลี่ยนประสบการณ์การรับชมรายการอาหารจากเดิมที่ผู้ชมมัก “ได้แต่ดู แต่ไม่ได้ชิมจริง” ให้กลายเป็นประสบการณ์ที่จับต้องได้จริง ผ่านเมนูจากรายการที่สามารถหาซื้อและลิ้มลองได้ที่โลตัสทั่วประเทศ
นางสาววรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรานฟอร์เมชั่น บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “Hidden Taste Thailand Presented by Lotus’s คือต้นแบบของ Experience Transformation ที่นำมาปรับใช้กับธุรกิจรีเทลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเปลี่ยนอารมณ์ร่วมจากคอนเทนต์ให้กลายเป็นยอดซื้อจริง เราไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียงผู้จัดจำหน่ายสินค้า แต่ต้องการเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงคอนเทนต์ สินค้า และประสบการณ์ผู้บริโภคเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร
โดยเมนูในรายการจะส่งตรงสู่ชั้นวางที่โลตัส เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านรสชาติ คุณภาพ และความสะดวกในการเข้าถึง ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมจากสิ่งที่ผู้บริโภคได้เห็น ไปสู่สิ่งที่ผู้บริโภคได้กินอย่างไร้รอยต่อ”
กลยุทธ์ “Not Tie-In but Transform” ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยคอนเทนต์
Hidden Taste Thailand Presented by Lotus’s ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดที่ฉีกกฎการวางสินค้าแบบเดิม (Product Placement) สู่การทำ Food Content ที่หลอมรวมแบรนด์และสินค้าให้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาอย่างกลมกลืน ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การพัฒนาสูตร ไปจนถึงการต่อยอดสู่การวางขายจริง ช่วยสร้างการจดจำแบรนด์ที่เป็นธรรมชาติและเข้าถึงใจผู้บริโภค พร้อมนำ Data มาวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อเปลี่ยนอินไซต์ให้กลายเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ ตอกย้ำบทบาทของคอนเทนต์ในฐานะ Conversion Engine ที่ขับเคลื่อนธุรกิจในยุค Content-driven Commerce
ผนึกกำลังพันธมิตรระดับสากล ยกระดับคุณภาพการผลิตสู่สายตาผู้บริโภค
เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ในทุกมิติ โลตัสได้ผนึกกำลังกับผู้เชี่ยวชาญด้านความบันเทิงระดับมาตรฐานสากล โดยร่วมกับ TrueCJ ในการผลิตรายการเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาที่สนุก เข้มข้น และมีคุณภาพการผลิตที่ยอดเยี่ยมเทียบเท่ามาตรฐานโลก อีกทั้งยังมีการสร้างกระแสและการรับรู้เต็มรูปแบบ โดยผนึกกำลังร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดและโฆษณา THE LEMON SHOT ผ่านสื่อออนไลน์ควบคู่กับกิจกรรม On-ground Experience จัดขบวนคาราวาน Hidden Taste Thailand Presented by Lotus’s ลงพื้นที่จริงเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และให้ผู้บริโภคได้สัมผัสรสชาติความอร่อยจากรายการก่อนใคร
“โมเดลนี้ช่วยให้เรามองเห็น Customer Journey ได้ชัดเจนขึ้น ตั้งแต่การรับชมไปจนถึงการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารีเทลยุคใหม่ที่แบรนด์ต้องสร้างประสบการณ์ที่จับต้องได้จริง และนำ Data มาต่อยอดเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง” นางสาววรวรรณ กล่าว
เตรียมพบกับประสบการณ์ “จากจอสู่จาน” ในรายการ Hidden Taste Thailand Presented by Lotus’s ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 17:00 น. เริ่มตอนแรกวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ทางช่อง True4U, แอป TrueID และช่อง Youtube Lotus’s