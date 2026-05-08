BEM ร่วมงาน Asia Pacific Rail 2026 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบรางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอข้อมูลธุรกิจในงาน Asia Pacific Rail 2026 งานมหกรรมจัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี และกลยุทธ์ทางด้านระบบรางชั้นนำและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตั้งแต่วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2569 ณ ไบเทคบุรี โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมบูธของ BEM ซึ่งมีนายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูลการให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง และสายสีส้ม
การเข้าร่วมงานในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ BEM ในการพัฒนาและยกระดับระบบขนส่งมวลชนทางรางของประเทศไทย ทั้งในด้านคุณภาพการให้บริการและการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองตลอดจนความต้องการของผู้โดยสารในอนาคต