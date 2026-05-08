บ้านปู ติดอันดับ DJ BIC ต่อเนื่องปีที่ 12 ตอกย้ำผู้นำธุรกิจพลังงานที่เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลาย ได้รับคัดเลือกอยู่ในดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Best-in-Class Indices (DJ BIC) หรือชื่อเดิม Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) ภาคธุรกิจพลังงาน (Energy Sector) กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และเชื้อเพลิงเพื่อการอุปโภค (Oil, Gas & Consumable Fuels Industry) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG (Environmental, Social, and Governance) ควบคู่กับการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ “Energy Symphonics” ของบริษัทฯ ที่มุ่งสร้างสมดุลด้านพลังงาน ทั้งด้านความมั่นคง ราคาที่เข้าถึงได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ บ้านปูมีพัฒนาการในการกำกับดูแลกิจการ (Governance) ที่โดดเด่น โดยได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นในหลายด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) จากการเปิดเผยตัวชี้วัด ESG ที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง (ESG-linked KPI) อย่างชัดเจน ด้านการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ (Risk & Crisis Management) จากการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลความเสี่ยงและกระบวนการตรวจสอบภายใน ด้านกลยุทธ์ภาษี (Tax Strategy) จากการเปิดเผยข้อมูลการชำระภาษีรายประเทศ (Country-by-Country Tax Reporting) ในประเทศหลักที่บริษัทดำเนินธุรกิจ รวมถึงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) จากการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Governance) อย่างครบถ้วน
ดัชนี Dow Jones Best-in-Class Indices (DJ BIC) จัดทำโดย S&P Dow Jones Indices และ S&P Global เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก จากผลการประเมิน Corporate Sustainability Assessment (CSA) ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์อ้างอิงสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ใช้ประเมินศักยภาพการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการด้าน ESG และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว
