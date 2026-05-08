SCG Digital เข้าพบนายกฯ ในฐานะองค์กรต้นแบบผู้คว้าผลงานเด่นเวที Cybersecurity ระดับประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ ในฐานะตัวแทนผู้บริหาร SCG Digital ได้รับเกียรติเข้าพบและร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่มุ่งมั่นยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลของประเทศ
การเข้าพบในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากความสำเร็จของ SCG Digital ที่คว้ารางวัล “ความเป็นเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์” จากเวที Thailand Cybersecurity Product and Service Awards 2025 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ด้วยนวัตกรรม “R-Guard: AI Red Teaming & Guardrails” ฝีมือคนไทยที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งาน AI อย่างปลอดภัยและรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้งาน AI ในองค์กร
ภายในงาน นายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ โดยพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนในการสร้างระบบนิเวศด้าน Cybersecurity ที่เข้มแข็ง
ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจของทีมงาน แต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของ SCG Digital ในการเปลี่ยนความซับซ้อนของเทคโนโลยีให้กลายเป็นโอกาสที่เข้าใจผู้ใช้งานและปลอดภัย พร้อมเดินหน้าพัฒนาโซลูชันนวัตกรรมเพื่อเสริมขีดความสามารถให้แก่องค์กรไทย และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน