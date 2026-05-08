TPIPL รับรางวัล Model Plant จาก World Cement Association (WCA) 2026 มุ่งสู่ Net Zero

นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัล Model Plant Award จากการดำเนินงานโรงงานที่เป็นเลิศด้านความยั่งยืนและนวัตกรรม จากการประกาศผลรางวัลประจำปี 2026 ภายในงานประชุมประจำปี World Cement Association (WCA)
รางวัล Model Plant Award มอบให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยโรงงานปูนซิเมนต์ทีพีไอ จังหวัดสระบุรี ได้รับการยอมรับจากแนวทางการดำเนินงานที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ ซึ่งผสานการใช้ เชื้อเพลิงทางเลือก (Alternative Fuels) การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ (Waste Heat Recovery) การใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี AI (AI-driven optimisation)
แนวทางดังกล่าวไม่เพียงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในทุกมิติ สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์โลกที่มุ่งสู่ การลดคาร์บอน (Decarbonisation) และความยั่งยืนในระยะยาว การได้รับรางวัลในเวทีระดับโลกครั้งนี้ ตอกย้ำบทบาทของ TPI Polene ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล