WashXpress รุกภาคเหนือเปิดที่เชียงใหม่ ขยายเปิด 100 สาขาใหม่ทั่วประเทศปีนี้

WashXpress (วอชช เอ็กเพรส) ร้านสะดวกซักแบบครบวงจรชั้นนำ โดย บริษัท ลอนดรี้ ยู จํากัด (มหาชน) หรือ WASH เดินหน้าก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจด้วยการเปิดสาขาใหม่ล่าสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ ใจกลางภาคเหนือ ตอกย้ำความเป็นผู้นำร้านสะดวกซักที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นหมุดหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ WashXpress เลือกรุกตลาดเป็นจุดแรกของภาคเหนือ ด้วยศักยภาพของเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ทั้งกลุ่มคนทำงาน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวที่หมุนเวียนตลอดทั้งปี รวมถึงการเติบโตของชุมชนเมืองและไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการบริการซักรีดที่สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน การเปิดสาขาเชียงใหม่เป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายธุรกิจเชิงรุกในปี 2569 ด้วยความเชื่อมั่นของบริษัทฯ ว่าธุรกิจร้านสะดวกซักยังมีโอกาสเติบโตสูงในตลาดต่างจังหวัด โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีความต้องการบริการเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง
นายกวิน กลองกระโทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ WASH เผยว่า ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สร้างผลกำไรสุทธิเติบโตกว่า 52% พร้อมจ่ายเงินปันผลรวม 0.1788 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 3.6% สะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจอย่างชัดเจน สำหรับปี 2569 ตั้งเป้ารายได้รวมเติบโต 25% พร้อมเปิดสาขาใหม่ 100 แห่งทั่วประเทศ มุ่งยกระดับประสบการณ์ภายในร้านในทุกมิติ เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภคทุกภูมิภาค
นอกจากการขยายสาขา WashXpress เดินหน้าอัปเกรดคุณภาพการให้บริการที่ดีให้ลูกค้า ลุยติดตั้งระบบปรับอากาศภายในร้านให้ครอบคลุม 100 สาขา เพื่อช่วยลดผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ควบคู่กับการขยายบริการซัก อบ พับ รีดผ้า และ Delivery ส่งตรงถึงบ้าน ให้ครอบคลุมพื้นที่สาขาใหม่ทุกแห่ง
ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ได้มีการเปิดตัวแคมเปญ "พี่วัวคลับ" โปรแกรมสมาชิกรายปีที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้กับลูกค้าในยุคที่ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น ด้วยค่าสมัครเพียง 199 บาทต่อปี แต่มอบสิทธิประโยชน์รวมมูลค่ากว่า 1,200 บาท ได้แก่ คูปองส่วนลด 10 บาทต่อเดือนรวม 120 ใบ ใช้ได้กับทุกบริการทั้งซัก อบ และซักอบพับ พร้อมรับฟรีกระเป๋าพี่วัว Limited Edition รุ่นล่าสุด บริษัทฯ ตั้งเป้าขยายฐานสมาชิกให้เติบโตต่อเนื่องภายในสิ้นปีนี้