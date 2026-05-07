MILKLAB จากออสเตรเลีย รุกเครื่องดื่มแพลนต์เบสไทย

MILKLAB เครื่องดื่มแพลนต์เบส (Plant-Based Beverages) อันดับหนึ่งจากออสเตรเลียที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อบาริสต้าโดยเฉพาะ เผยทิศทางกลยุทธ์ปี 2026 ในงาน World of Coffee Bangkok 2026 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) โดยมุ่งขับเคลื่อนอนาคตของวัฒนธรรมกาแฟผ่านนวัตกรรม การมีส่วนร่วมของบาริสต้าและคอมมูนิตี้ และการสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด “Made With Baristas. Made for You” ตอกย้ำบทบาทของ MILKLAB ในการยกระดับประสบการณ์กาแฟให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ของผู้บริโภคชาวไทย และสะท้อนถึงการก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการกาแฟสเปเชียลตี้ในประเทศไทย
MILKLAB ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 โดย บริษัท นูมิ ลิมิเต็ด (Noumi Limited) ประเทศออสเตรเลีย เพื่อตอบโจทย์ข้อจำกัดด้านเทคนิค รสชาติ และเนื้อสัมผัสของเครื่องดื่มแพลนต์เบสในบริบทของการชงกาแฟระดับมืออาชีพ ด้วยเป้าหมายในการยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานสำหรับบาริสต้าโดยเฉพาะ ตอบโจทย์การใช้งานของบาริสต้าอย่างแท้จริง ทำให้ปัจจุบัน MILKLAB ได้ก้าวขึ้นเป็นแบรนด์เครื่องดื่มแพลนต์เบสอันดับหนึ่งของออสเตรเลีย ด้วยจุดเด่นด้านเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มและครีมมี่ พร้อมคุณสมบัติในการสตีมและการเทที่ช่วยให้บาริสต้าสามารถสร้างสรรค์กาแฟคุณภาพสูงได้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมรองรับการทำลาเต้อาร์ตได้อย่างสวยงาม ผลิตภัณฑ์ของ MILKLAB ครอบคลุมหลากหลายสูตร ทั้งนมอัลมอนด์ นมโอ๊ต นมถั่วเหลือง นมแมคคาเดเมีย และนมมะพร้าว ส่งผลให้ MILKLAB เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในร้านกาแฟสเปเชียลตี้กว่า 20 ประเทศทั่วโลก ด้วยประสิทธิภาพและรสชาติที่โดดเด่น
ด้วยความมุ่งมั่นด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการสร้างคอมมูนิตี้บาริสต้า MILKLAB ยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรฐานใหม่ให้กับวงการกาแฟสเปเชียลตี้ พร้อมวางตำแหน่งแบรนด์ในฐานะผู้นำด้านเครื่องดื่มแพลนต์เบสที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์กาแฟให้มีความละเมียดละไม กลมกล่อม และสม่ำเสมอยิ่งขึ้น
ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในตลาดกาแฟสเปเชียลตี้ที่เติบโตอย่างโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวัฒนธรรมการดื่มกาแฟมีบทบาทสำคัญต่อไลฟ์สไตล์เมืองสมัยใหม่ ตั้งแต่ร้านกาแฟเชิงคราฟต์ไปจนถึงการดีไซน์ร้านอย่างมีเอกลักษณ์ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการประสบการณ์กาแฟระดับพรีเมียมที่สอดรับกับรสนิยมของผู้บริโภคที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากกระแสการบริโภคกาแฟที่เปลี่ยนแปลงนี้ ทำให้ MILKLAB เดินหน้าสู่เป้าหมายในการเป็นแบรนด์เครื่องดื่มแพลนต์เบสชั้นนำในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวางกลยุทธ์ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง เพื่อเชื่อมต่อคาเฟ่สเปเชียลตี้กับฐานผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกันธุรกิจกาแฟในเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับไลฟ์สไตล์การใช้ร้านกาแฟเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทำงาน กลายเป็นจุดหมายในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ผู้บริโภคเปิดรับเครื่องดื่มแพลนต์เบสในวงกว้างมากขึ้น ทั้งสำหรับการบริโภคนอกบ้านและภายในบ้าน
แนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้ตลาดเครื่องดื่มแพลนต์เบสเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ในปี 2569 ตลาดเครื่องดื่มแพลนต์เบสของไทยคาดว่าจะเติบโตประมาณ 5% ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางสำคัญด้านนวัตกรรมและการเติบโตของภูมิทัศน์กาแฟในระดับภูมิภาค
นายไมเคิล เพริช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นูมิ ลิมิเต็ด กล่าวว่า MILKLAB ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับโลก โดยเฉพาะในตลาดที่มีวัฒนธรรมกาแฟแข็งแรง
“เราเห็นโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่งในตลาดสำคัญทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดที่มีวัฒนธรรมกาแฟที่หยั่งรากลึก เป้าหมายของเราคือการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมเสริมความแข็งแกร่งในตลาดที่มีศักยภาพสูงทั่วภูมิภาค ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการเติบโตของ MILKLAB ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยวัฒนธรรมคาเฟ่ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว และความต้องการตัวเลือกเครื่องดื่มแพลนต์เบสระดับพรีเมียมที่เพิ่มขึ้น เราจึงมองเห็นโอกาสสำคัญในการขยายธุรกิจทั้งในช่องทางร้านกาแฟและค้าปลีก”
การเติบโตของ MILKLAB ส่วนหนึ่งขับเคลื่อนผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรผู้จัดจำหน่าย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม ทั้งในช่องทางร้านกาแฟและค้าปลีก สำหรับประเทศไทย MILKLAB ทำงานร่วมกับ อโรม่า กรุ๊ป (Aroma Group) ผู้ดำเนินธุรกิจกาแฟครบวงจรชั้นนำ เป็นพันธมิตรสำคัญในการขยายการเข้าถึงเครือข่ายบาริสต้ามืออาชีพและช่องทางค้าปลีกทั่วประเทศ
นายเดนิส เฟลพ์ส ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลลูกค้า บริษัท นูมิ ลิมิเต็ด กล่าวเสริมว่า “วงการกาแฟของประเทศไทยมีชีวิตชีวาและพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ MILKLAB ขณะที่ผู้บริโภคเปิดรับตัวเลือกเครื่องดื่มแพลนต์เบสระดับพรีเมียมมากขึ้น ประเทศไทยจึงเป็นตลาดสำคัญในกลยุทธ์ระดับภูมิภาค รวมถึงการวางกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทั้งช่องทาง B2B และ B2C ประกอบกับความเชี่ยวชาญของ อโรม่า กรุ๊ป ทำให้ MILKLAB สามารถเดินหน้าการเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำในกลุ่มกาแฟสเปเชียลตี้ พร้อมสร้างโอกาสใหม่ในกลุ่มโฮมบาริสต้า (Home Barista) ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว”
นายกิจจา วงศ์วารี กรรมการบริหาร บริษัท อโรม่า กรุ๊ป กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ MILKLAB นอกจากจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ อโรม่า กรุ๊ป ในอุตสาหกรรมกาแฟ พร้อมส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจกาแฟและกาแฟสเปเชียลตี้ทั่วประเทศไทยแล้ว ยังช่วยพัฒนาศักยภาพของบาริสต้าไทยและผู้ประกอบการร้านกาแฟ ให้สามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์เครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองรสนิยม ไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ และความต้องการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคในปัจจุบัน”
นอกเหนือจากประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังถือเป็นตลาดสำคัญและเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของ MILKLAB โดยกลยุทธ์ระดับภูมิภาคของแบรนด์มุ่งเน้น 3 เสาหลัก ได้แก่
1.พันธมิตรคาเฟ่และผู้จัดจำหน่าย: เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของความร่วมมือ และเพื่อสนับสนุนความพร้อมของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอในแต่ละตลาด
2. การมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ: ทำงานอย่างใกล้ชิดกับบาริสต้าและผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟ เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการใช้งานและการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์การใช้งานจริง
3. การเชื่อมโยงกับคอมมูนิตี้: มีส่วนร่วมกับคอมมูนิตี้กาแฟในท้องถิ่นผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้คนในวงการกาแฟอย่างต่อเนื่อง
MILKLAB กำลังสร้างนิยามใหม่ให้กับเครื่องดื่มแพลนต์เบส ด้วยการผสานแบรนด์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ซึ่งกาแฟไม่ได้เป็นเพียงเครื่องดื่ม แต่ยังเป็นประสบการณ์ที่เชื่อมโยงผู้คน ไลฟ์สไตล์ และคอมมูนิตี้เข้าไว้ด้วยกันอย่างมีเอกลักษณ์
นายเซิร์จ คอสติ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บริษัท นูมิ ลิมิเต็ด กล่าวว่า “ในประเทศไทย MILKLAB ไม่ได้มุ่งเพียงการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ แต่กำลังสร้างไลฟ์สไตล์และคอมมูนิตี้ผ่านประสบการณ์เครื่องดื่มที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน พร้อมต่อยอดไปไกลกว่ากาแฟ ด้วยการนำเสนอเครื่องดื่มคาเฟ่ที่สร้างสรรค์ควบคู่กับประสบการณ์ที่น่าจดจำ เช่น การนำ คาเฟ่เรฟ (Café Raves) หรือการผสมผสานดนตรีเข้ากับวัฒนธรรมคาเฟ่ เป็นต้น ซึ่ง MILKLAB กำลังเปลี่ยนประสบการณ์การดื่มกาแฟให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ พร้อมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น”
ทั้งนี้ แนวคิดสำคัญของการพัฒนานี้คือ “Beverage Ecosystem” หรือระบบนิเวศเครื่องดื่มที่กว้างขึ้น ซึ่งมุ่งยกระดับประสบการณ์เครื่องดื่มในหลากหลายมิติ ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้บริโภคยุคใหม่ แนวทางดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นของ MILKLAB ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่ช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง