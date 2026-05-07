ท็อปส์สปินออฟโซน “LOOKS” รุกตลาดเฮลท์-บิวตี้สแตนด์อโลน

ผู้จัดการรายวัน 360- ตลาดผลิตภัณฑ์ความงาม 1.8 แสนล้าน อีก 10 ปี แตะ 2.9 แสนล้าน เซ็นทรัล รีเทล มองเห็นโอกาส พร้อมลุยศึกบิวตี้รีเทลเต็มกำลัง ล่าสุดสปินออฟโซนบิวตี้ ”LOOKS” จากในท็อปส์ แยกออกมาอวดโฉมสู่รูปแบบบิวตี้ชอป ตั้งเป้าปีนี้มี 10 สาขา ประเดิมสาขาแรกที่ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน วันที่ 20 พ.ค. นี้
นายธนวัตร จิรจริยาเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ธุรกิจท็อปส์ในเครือเซ็นทรัล รีเทล) เปิดเผยว่า จากเมกะเทรนด์อุตสาหกรรมความงามที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมเดินหน้าขยายพอร์ต Beauty & Wellness ครั้งสำคัญ ด้วยการเปิดตัว "LOOKS" โฉมใหม่ สู่ Specialty Beauty Retail ในรูปแบบสแตนด์อโลน ภายใต้คอนเซ็ปต์ 'TOTAL LOOKS‘ มุ่งสู่การเป็น Beauty Destination ครบวงจร
พร้อมวางตำแหน่งเป็น New Growth Engine ของธุรกิจ นำเสนอสินค้าเพื่อดูแลสุขภาพและความงาม ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ มั่นใจว่า LOOKS จะเป็นอีกหน่วยธุรกิจใหม่ที่ประสบความสำเร็จตาม ท็อปส์ ไวน์ เซลล่า ที่ทางท็อปส์ได้สปินออฟไปก่อนหน้านี้
”การเปิดตัว 'LOOKS' สแตนด์อโลนโฉมใหม่ในครั้งนี้ คาดหวังให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ LOOKS ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ความงามและการดูแลสุขภาพครบวงจร และเป็นแบรนด์ที่ลูกค้านึกถึงเป็นอันดับแรกเมื่อต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่าว การเปิดร้าน LOOKS สแตนด์อโลนในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับ ผู้บริโภค แต่ยังสะท้อนถึงทิศทางของตลาด Beauty Retail ที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากรูปแบบเดิม สู่การเป็น Curated และ Experience-led Retail มากยิ่งขึ้น พร้อมวางตำแหน่งให้ LOOKS เป็น New Growth Engine ที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัท“ นายธนวัตร กล่าว
โดยแต่ละแผนกสินค้าของท็อปส์ มองว่ามีความเป็นไปได้หมดที่จะสปินออฟแยกออกมาตั้งเป็นหน่วยธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพของการขายให้มากขึ้น ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับโอกาสและปัจจัยที่เอื้ออำนวยเป็นสำคัญ โดยปัจจุบันแผนกสินค้าของท็อส์ที่สปินออฟตั้งออกมาเป็นหน่วยธุรกิจมี 2 แผนก คือ ท็อปส์ ไวน์ เซลล่า และล่าสุดกับ LOOKS ซึ่ง LOOKS ถือเป็นกลุ่มสินค้าบิวตี้ที่สร้างรายได้ติดท็อป 5 ให้กับท็อปส์ โดยปีที่ผ่านมา LOOKS มียอดขายเติบโต 2 หลัก
นางพักธ์วิมล สตะเวทิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการค้าปลีก - LOOKS บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล กล่าวต่อว่า ตามแผนงานภายในปีค.ศ. 2028 จะขยาย LOOKS เพิ่มอีก 100 สาขา รวมเป็น 200 กว่าสาขาในปีนั้น ขณะที่สาขารูปแบบสแตนด์อโลน ปีนี้มองไว้ที่ 10 สาขา โดยสาขาแรกพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 นี้ มาในคอนเซ็ปต์ 'TOTAL LOOKS" นำเสนอสินค้าเพื่อดูแลสุขภาพและความงาม ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่อย่างครบครัน
แบ่งเป็น 1. สินค้าเอ็กซ์คลูซีฟมีขายเฉพาะที่ LOOKS 15% 2.สินค้าแบรนด์ไทย 35% 3.สินค้านำเข้า 50% และเสริมประสบการณ์ใหม่ด้วย Solution Bar และ LOOKS Beauty Specialist ผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำแบบเฉพาะบุคคล เพื่อยกระดับประสบการณ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่อย่างแท้จริง ผ่าน 3 แกนหลัก ได้แก่ 1.Expert Curation - "คัดสรร" ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากทั่วโลกรวมมากกว่า 5,000 SKU เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง
2.Total Wellness - "ครบครัน" ทุกความงามและสุขภาพครบจบในที่เดียว โดย LOOKS ถูกออกแบบให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านความงามและการดูแลตัวเอง (Self-care Destination) ที่ครบจบในที่เดียว 3. Trusted Value - "คุ้มค่า" ในราคาที่เข้าถึงได้ LOOKS มุ่งนำเสนอสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสม (Value for Money) รวมถึงสินค้านำเข้าที่ทำราคาได้เท่ากับหรือใกล้เคียงกับประเทศที่ผลิตและจำหน่าย
นางพักธ์วิมล กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์ความงามเป็นเซกเมนต์ที่มีศักยภาพและมีอัตราการเติบโตสูงมาก โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) เติบโตขึ้นถึง 3 เท่า ขณะที่ตลาดไทยในปี 2025 มีมูลค่าสูงถึงประมาณ 180,000 ล้านบาท และคาดว่าจะขยายตัวสู่ 290,000 ล้านบาท ภายในปี 2034
นอกจากนี้จากการวิเคราะห์อินไซต์ลูกค้า พบว่าผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความงามมากขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่อายุน้อยลง โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่มีค่าใช้จ่ายด้านความงามเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000-1,500 บาทต่อเดือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ทั้งสินค้าและประสบการณ์ในรูปแบบที่ลึกขึ้น กอปรกับความสำเร็จของ LOOKS ทั้งที่อยู่ในร้านท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และท็อปส์เดลี่ เห็นได้จากยอดขายที่เติบโตในปีที่แล้ว (พ.ศ. 2568) ถึงสองหลักเมื่อเทียบจากปีก่อนหน้า ทำให้เรามั่นใจที่จะเดินหน้ากลยุทธ์เพื่อสร้าง LOOKS ให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ นอกร้านในเครือ ผ่านโมเดลธุรกิจแบบสแตนด์อโลน เพื่อช่วยเสริมพอร์ตความแข็งแกร่งให้กับ Ecosystem ของสินค้าด้านสุขภาพและความงาม ของท็อปส์ ในระยะยาว
“ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา LOOKS ทำหน้าที่เป็นโซนสุขภาพและความงามที่ตอบโจทย์ความครบครันและสะดวกสบายภายในท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และท็อปส์ เดลี่ ทั่วประเทศ โดยมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับแต่ละฟอร์แมตของร้านอย่างเหมาะสม จากนี้พร้อมนำเสนอ 'LOOKS' โฉมใหม่ให้เป็นมากกว่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า แต่เป็น Customer Journey ที่ครบวงจรและไร้รอยต่อ โดยนำเข้าสินค้าแบรนด์ความงามและ Wellness จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ครอบคลุมทั้งเกาหลี ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย นำเสนอผลิตภัณฑ์ความงามคุณภาพสูงในราคาที่สมเหตุสมผล ควบคู่ไปกับการพลิกโฉมประสบการณ์ช้อปปิ้งภายในร้านเพื่อก้าวสู่การเป็น Beauty Destination ที่ครบวงจร“ นางพักธ์วิมล กล่าว.