“เซ็นทรัล” ดัน Supersports รุกพรีเมียม ปิดดีลถือหุ้น 40% ‘JD Sports Thailand’

ผู้จัดการรายวัน 360 - ซี อาร์ ซี สปอร์ต ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ปิดดีลถือหุ้น 40% ใน ‘JD Sports Thailand’ ดัน Supersports เจาะตลาดพรีเมียมสปอร์ตไลฟ์สไตล์ พร้อมทั้งโอกาสเป็นพันธมิตรแบรนด์ระดับโลกยักษ์ใหญ่อย่าง Adidas และ Nike รวมถึงบริหารแบรนด์ชั้นนำกว่า 30 แบรนด์ อาทิ New Balance และ On ปักธงยอดขายโต 100%
บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด (CRC Sports) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้บริหารร้านค้าปลีกสินค้ากีฬาเบอร์ 1 ของไทยอย่าง Supersports เดินหน้ารุกตลาดพรีเมียมสปอร์ตไลฟ์สไตล์เต็มรูปแบบ ผ่านการเข้าถือหุ้นใน บริษัท เจดี สปอร์ตส์ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (JD Sports Thailand) ร้านค้าปลีกสปอร์ตแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ชั้นนำสัญชาติอังกฤษ โดยการเข้าลงทุนในครั้งนี้ส่งผลให้บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด สามารถเจาะตลาดพรีเมียมสปอร์ตไลฟ์สไตล์ ตลอดจนขยายอาณาจักรให้เข้าถึงแบรนด์ใหญ่ระดับโลกและครอบคลุมฐานลูกค้าครบทุกเซกเมนต์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำศูนย์รวมแบรนด์กีฬาที่ตอบโจทย์ทุก Life stage และ Lifestyle ของผู้บริโภค
นายไท จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล รีเทล แบรนด์ แอนด์ สเปเชียลตี้ (CRBS) กล่าวว่า การลงทุนใน JD Sports Thailand สะท้อนยุทธศาสตร์ของ เซ็นทรัล รีเทล ในการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มสปอร์ตและแฟชั่นทุกระดับ ผ่านการผนึกกำลังกับผู้นำค้าปลีกสินค้าพรีเมียมระดับโลกอย่าง JD Sports ซึ่งมีเครือข่ายกว่า 4,900 สาขาใน 49 ประเทศ และเป็นพันธมิตรของแบรนด์ยักษ์ใหญ่ (Key Global Partner) อย่าง Adidas และ Nike รวมถึงบริหารแบรนด์ชั้นนำกว่า 30 แบรนด์ อาทิ New Balance และ On
ความร่วมมือนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงและได้รับสิทธิ์จำหน่ายสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟระดับโลก แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถก้าวเข้าสู่ตลาดสปอร์ตไลฟ์สไตล์ที่มีมูลค่ากว่า 35,000 ล้านบาท และเติบโตเร็วเฉลี่ยราว 6% ต่อปีได้อย่างเต็มตัว พร้อมครองส่วนแบ่งในตลาดนี้ได้สูงถึง 40% และก้าวสู่การเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดสปอร์ตไลฟ์สไตล์ได้อย่างชัดเจน
นายอเล็กซองต์ อัมเบล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า “ความร่วมมือกับ JD Sports Thailand ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการเติบโตของ Supersports และตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับอีโคซิสเต็มของธุรกิจค้าปลีกสินค้ากีฬาในไทยให้มีทั้งความหลากหลายและความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
“โดยการร่วมทุนในครั้งนี้ ถือเป็นการเติมเต็มพอร์ตสินค้ากีฬาจาก Sport Performance ที่จำหน่ายในร้าน Supersports และ Rev Runnr สู่สินค้ากลุ่ม Sport Lifestyle ได้อย่างครบวงจร โดย JD Sports ทั้ง 15 สาขาในไทย จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายร้านค้าปลีกสินค้ากีฬาของเราที่ปัจจุบันมี Supersports 88 สาขา Rev Runnr 24 สาขา และ Mono Store อีก 17 สาขา ซึ่งจะทำให้ภาพรวมแพลตฟอร์มของบริษัทฯ มีความครบวงจร และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น”
ทั้งนี้ การเข้าถือหุ้นใน JD Sports Thailand ในสัดส่วน 40% จะทำให้บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ได้รับส่วนแบ่งกำไรจากผลประกอบการ ซึ่งปัจจุบัน JD Sports Thailand สามารถสร้างยอดขายได้อย่างโดดเด่นมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี และตั้งเป้าเติบโตกว่าเท่าตัวในอนาคต พร้อมวางแผนขยายสาขาเพิ่มเติมให้ครบ 30 แห่ง ภายใน 5 ปี โดยอาศัยความแข็งแกร่งของพื้นที่ค้าปลีกในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นทำเลเชิงกลยุทธ์ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“การเข้าลงทุนใน JD Sports Thailand ไม่เพียงเป็นการเสริมพอร์ตธุรกิจและสร้างความแข็งแกร่งให้กับ Ecosystem ของเซ็นทรัล รีเทล เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับตลาดสปอร์ตแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในไทย เรามุ่งสร้างโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ทุก Life stage และ Lifestyle ของผู้บริโภค ตั้งแต่ลูกค้าทั่วไป ผู้สนใจด้านแฟชั่น ไปจนถึงนักกีฬาอาชีพ ซึ่งการผนึกกำลังในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่พา Supersports
พุ่งทะยานสู่การเป็นเบอร์ 1 ผู้นำตลาดค้าปลีกสินค้ากีฬาในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแข็งแกร่ง” นายไท กล่าว