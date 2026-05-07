สุดคึกคัก! พาณิชย์ยกสวนผลไม้ไทยบุกเซ็นทรัล เวสต์เกต เปิด ‘Fruits Festival 2026’ รวมทุเรียนหายากทั่วไทย 6-11 พ.ค. คาดขายทะลุ 150 ตัน

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN จัดงาน “Fruits Festival 2026” ภายใต้แนวคิด “Thailand : The Land of Tropical Fruits” เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย เชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง พร้อมผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนคุณภาพของโลก โดยบรรยากาศวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อผลไม้ไทยจำนวนมาก
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า วันนี้ 7 พฤษภาคม 2569 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนา จัดกิจกรรมเทศกาลลิ้มลองผลไม้เมืองร้อนของไทย ที่ เซ็นทรัล เวสต์เกต โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและผู้ประกอบการผลไม้จากทั่วประเทศ โดยเฉพาะจากภาคตะวันออกและภาคเหนือ ที่นำผลไม้คุณภาพมาร่วมจำหน่ายกว่า 32 บูธ ซึ่งสินค้าไฮไลต์สำคัญภายในงาน ได้แก่ ทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรี มังคุด มะม่วงแฟนซี รวมถึงผลไม้อีกหลายชนิดที่หลายคนอาจไม่ทราบว่าประเทศไทยสามารถผลิตได้ ไม่ว่าจะเป็นเมล่อน อะโวคาโด และผลไม้คุณภาพอีกหลากหลายชนิด จึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง มาอุดหนุนสินค้าเกษตรไทย ชิมผลไม้คุณภาพ และให้กำลังใจผู้ประกอบการและเกษตรกรไทย
นายวิทยากร กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลไม้ไทยทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมาก ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ ลำไย รวมถึงมะม่วงจากภาคเหนือ กรมการค้าภายในจึงเร่งเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายล่วงหน้า ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านศุภจี สุธรรมพันธุ์ ที่ต้องการเชื่อมโยงสินค้าจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง ลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัว และช่วยให้เกษตรกรขายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งผลที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่เป็นการวางแผนการทำงานล่วงหน้าหลายเดือน ทั้งการโปรโมตกิจกรรม การหาช่องทางตลาด และการสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคหันมาอุดหนุนผลไม้ไทยมากขึ้น
ภายในงานยังมีการรวบรวมทุเรียนสายพันธุ์หายากและอร่อยระดับตำนานจากจังหวัดจันทบุรี เช่น พวงมณี กบทองคำ หลงจันทบุรี เม็ดในยายปราง ขุนนนท์ และหลงลับแล รวมถึงมังคุด เงาะ ลองกอง สละ มะพร้าวน้ำหอม ตลอดจนมะม่วงแฟนซีจากภาคเหนือ เช่น งาช้างแดง แดงจักรพรรดิ R2E2 และเขียวสามรส นอกจากนี้ กรมการค้าภายในยังได้เชื่อมโยงมะม่วงจากอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน มาจำหน่ายในราคาพิเศษกิโลกรัมละ 15 บาท เพื่อช่วยกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตโดยตรง หลังปีนี้ผลผลิตมะม่วงออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงยอมรับว่า การที่กรมการค้าภายในเชื่อมโยงห้างค้าส่งค้าปลีกเข้ามาช่วยรับซื้อและเปิดพื้นที่จำหน่าย ทำให้ราคามะม่วงในพื้นที่ปรับตัวดีขึ้น และช่วยเพิ่มโอกาสในการระบายผลผลิต
นายวิทยากร กล่าวว่า “ขณะนี้กระแสการจำหน่ายผลไม้ผ่านช่องทางออนไลน์และ Live Commerce ได้รับความนิยมอย่างมาก และสามารถสร้างกระแสการบริโภคผลไม้ไทยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะทุเรียนไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจำนวนมาก กรมการค้าภายในจึงตอบรับกระแสดังกล่าว โดยนำผู้ประกอบการทุเรียนและผลไม้ไทยมาออกกิจกรรมในห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อ เลือกชิมผลไม้คุณภาพได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างการรับรู้และขยายช่องทางตลาดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทย
ปัจจุบันราคาทุเรียนเกรดส่งออก AB ปรับตัวอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 140–150 บาท ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดี แต่สิ่งสำคัญคือการรักษาคุณภาพมาตรฐานทุเรียนไทย โดยภาครัฐจะเข้มงวดในการตรวจสอบและป้องกันการสวมสิทธิ์หรือปลอมปนทุเรียนจากต่างประเทศ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและตลาดส่งออก จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกร ล้ง และผู้รับซื้อในพื้นที่ ช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการปลอมแปลงหรือสวมสิทธิ์ทุเรียนไทย เพราะคุณภาพคือหัวใจสำคัญของผลไม้ไทย”
พร้อมกันนี้ กรมการค้าภายในยังติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และได้เตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้าแล้ว รวมถึงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุและอุทกภัยในสวนทุเรียน โดยกรณีผลผลิตทุเรียนที่ร่วงหล่นจากต้น หากยังมีคุณภาพเหมาะสมสามารถนำไปแปรรูปเป็นทุเรียนทอดได้ กรมการค้าภายในได้เชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้ารับซื้อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ส่วนผลผลิตที่เสียหายและไม่สามารถแปรรูปได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปดำเนินการ เพื่อป้องกันการนำทุเรียนอ่อนมาปลอมปนกับทุเรียนคุณภาพ ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่กำชับให้เร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายราคาพิเศษ และกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับการแปรรูปผลไม้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทย และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกร
กรมการค้าภายใน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลไม้ไทยคุณภาพ ชิมทุเรียนสายพันธุ์พิเศษและผลไม้เด่นจากทั่วประเทศ ภายในงาน “Fruits Festival 2026” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6–11 พฤษภาคม 2569 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัล เวสต์เกต และวันที่ 6–12 มิถุนายน 2569 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ตั้งแต่เวลา 10.00–21.00 น. ของทุกวัน โดยคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะสามารถจำหน่ายผลไม้ได้ไม่ต่ำกว่า 150 ตัน และช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย พร้อมกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างต่อเนื่อง