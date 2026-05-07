ข่าวดี! พรุ่งนี้ราคาน้ำมันลดลงทุกชนิด 85 สต./ลิตร

กบน.ปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกหน้าปั๊มทุกชนิดลง 0.85 บาท/ลิตร มีผล 8พ.ค.นี้ หลังทิศทางน้ำมันตลาดโลกขาลง ชี้กองทุนน้ำมันฯมีรายรับวันละ 75.65 ล้านบาท
วันนี้ (7 พ.ค.2569) คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 0.85 บาทต่อลิตร เพื่อสะท้อนราคาตลาดโลก ที่มีทิศทางอ่อนตัวลง เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐฯ กับ อิหร่าน หลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราว และการเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุช โดยราคาน้ำมันในตลาดโลกวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 น้ำมันดีเซลปิดอยู่ที่ประมาณ 149 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ 128 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากวันที่ 30 เมษายน 2569 ปิดอยู่ที่ประมาณ 179 และ 138 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ตามลำดับ
โดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ดังนี้ ในกลุ่มน้ำมันดีเซล เพิ่มการจัดเก็บน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา 0.63 บาทต่อลิตร เป็นจัดเก็บ 1.17 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 39.95 บาทต่อลิตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ลดการชดเชย 0.44 บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 5.38 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงเป็น 32.95บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซลพรีเมี่ยม เพิ่มการจัดเก็บ 0.63 บาทต่อลิตร เป็นจัดเก็บ 2.67 บาทต่อลิตร
สำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล น้ำมันเบนซินเพิ่มการจัดเก็บ 0.53 บาทต่อลิตร เป็นจัดเก็บ 9.87 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 52.04 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 เพิ่มการจัดเก็บ 0.41 บาทต่อลิตร เป็นจัดเก็บ 2.58 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีก เป็น 42.45 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ปรับเพิ่มการจัดเก็บ 0.41บาทต่อลิตร เป็นจัดเก็บ 2.58 บาทต่อลิตร ส่งผลราคาขายปลีกเป็น 42.08 บาทต่อลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล E20 ลดการชดเชย 0.27บาทต่อลิตร เป็นชดเชย 2.61 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 35.45 บาทต่อลิตร และน้ำมันแก๊สโซฮอล E85 ลดการจัดเก็บ 0.46 บาทต่อลิตร เป็นจัดเก็บ 1.39 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น 31.39 บาทต่อลิตร
การปรับลดราคาในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชน แต่ยังได้ช่วยให้ กบน. บริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น โดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีรายรับประมาณวันละ 75.65 ล้านบาท