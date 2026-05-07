“พิพัฒน์”พบ สหภาพฯทอท. ย้ำขึ้นค่า PSC เป็น 1,120 บาท ประชาชนต้องได้บริการที่คุ้มค่า

“พิพัฒน์”พบ สหภาพฯทอท. ย้ำปรับค่า PSC เป็น 1,120 บาท ตั้งแต่ 20 มิ.ย. 2569 ประชาชนต้องได้บริการที่คุ้มค่า ชูพนักงานเป็นหัวใจหลัก ต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมเปิดกว้างรับฟังทุกปัญหา
วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เปิดโอกาสพบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ สร.ทอท. นำโดย นายพงศ์พัฒน์ มหากุศล ประธาน สร.ทอท. เข้าพบ ที่กระทรวงคมนาคมโดยมี นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และ นายรัชชาณล กิตติพัทธ์ ผู้แทน ทอท. เข้าร่วมหารือครั้งนี้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการทำงานสู่การเป็นศูนย์กลางการบินอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือประโยชน์ที่ประชาชนและผู้ใช้บริการ
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้ร่วมหารือในประเด็นสำคัญเรื่องการปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (PSC) ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเน้นย้ำอย่างหนักแน่นว่า ทอท. จะต้องยกระดับการให้บริการและการดูแลผู้โดยสารให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนจะต้องสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับกลับคืนมาอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติ มาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อลดความแออัดและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง
พร้อมทั้งแนะแนวทาง การทำงานควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทาง เข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น พร้อมเน้นย้ำว่า พนักงาน ทอท. และสมาชิก สร.ทอท. ทุกคน เปรียบเสมือน ด่านหน้าและหัวใจหลักของประเทศ การให้บริการด้วยความใส่ใจและมีมาตรฐาน จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความประทับใจตั้งแต่วินาทีแรกที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึง ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการเติบโตด้านการท่องเที่ยวของไทยในภาพรวม
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า เพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในสภาวะวิกฤตพลังงาน ได้มีการกำชับให้ ทอท. และพนักงานทุกคนร่วมมือกันดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานภายในอาคารผู้โดยสารและสำนักงานอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการผลักดันและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เช่น การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อความยั่งยืนผู้โดยสาร
นอกจากนี้ ได้ฝากให้สหภาพฯ ช่วยดูแลสวัสดิการและสภาพจิตใจของพนักงานอย่างใกล้ชิด และย้ำถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันว่า "หากพี่น้องพนักงานหรือสหภาพฯ มีข้อติดขัดหรือปัญหาใด ๆ ขอให้เดินเข้ามาพูดคุยกันได้เสมอ ทั้งผู้บริหารของ ทอท. รวมถึงนายพิพัฒน์ ก็พร้อมเปิดประตูรับฟังและร่วมแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ เพราะบุคลากรคือฟันเฟืองสำคัญขององค์กร ที่จะส่งมอบบริการที่ประทับใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้
ทั้งนี้ทอท. ประกาศปรับอัตราค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศใหม่ เป็น 1,120 บาท มีผลตั้งแต่ วันที่ 20 มิถุนายน 2569 ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของประทศไทยได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ส่วนอัตราค่าบริการผู้โดยสารภายในประเทศยังคงเดิมที่ 130 บาทต่อคน เพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของภาครัฐ