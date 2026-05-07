กรุงเทพฯเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพเวทีจัดหาแหล่งผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชิงกลยุทธ์ระดับโลกของ เอเชีย: งาน 2nd Asia Sourcing Show 2026 พร้อมพลิกโฉมการจัดหาในยุคซัพพลายเชนใหม่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย | 3–5 มิถุนายน 2026
นาย เอส. เอส. ซาร์วาร์ Group CEO, CEMS-Global USA & Asia-Pacific ผู้จัดงาน 2nd Asia Sourcing Show 2026 (Textiles & Apparel)และ งาน Global Sourcing Summit 2026 กล่าวว่า ในช่วงเวลาสำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโลก งาน 2nd Asia Sourcing Show 2026 (Textiles & Apparel) เตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–5 มิถุนายน 2026 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายในการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางของยุคใหม่แห่งการจัดหาแหล่งผลิตระดับโลก
งานนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง CEMS-Global USA และ ASEAN Federation of Textile Industries (AFTEX) ซึ่งกลับมาในปีนี้ด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้น การมีส่วนร่วมจากนานาชาติที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยรวบรวมประเทศผู้ผลิตชั้นนำของเอเชียไว้ภายใต้หลังคาเดียว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการจัดหาในระดับโลก
งานในปีนี้ได้รับการยกระดับอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยความร่วมมือระดับโลกและภูมิภาค ได้แก่:
• AFTEX ในฐานะผู้ร่วมจัดงาน (Co-Organizer)
• International Apparel Federation (IAF) – เนเธอร์แลนด์ ในฐานะพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
• China Chamber of Commerce for Import & Export of Textiles (CCCT) ในฐานะพันธมิตร
• หน่วยงานจากประเทศไทย ได้แก่ National Federation of Thai Textile Industries (NFTTI) และ Thailand Textile Institute (THTI) ในฐานะองค์กรสนับสนุน โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงร่วมแถลงวิสัยทัศน์ความพร้อม ได้แก่:
นายจำนงค์ นวสมิตวงศ์ ตัวแทนสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งอาเซียน (AFTEX) ประจำประเทศไทย กล่าวว่า งาน 2nd Asia Sourcing Show 2026 จะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น “World Sourcing Hub” หรือศูนย์กลางการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มระดับโลก โดยงานนี้ไม่ใช่เพียงเวทีของอาเซียน แต่เป็นแพลตฟอร์มระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ขยายเครือข่ายการค้าและเชื่อมต่อกับพันธมิตรทั่วโลก ทั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ International Apparel Federation (IAF) องค์กรระดับโลกด้านอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงานในประเทศไทย สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของไทยในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการจัดหาและการผลิตสิ่งทอแห่งอนาคต พร้อมเปิดเวที Business Matching เชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ซื้อ และนักลงทุนจากนานาชาติ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในระยะยาว
ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) กล่าวว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้าน โดยเฉพาะในปี 2026 ที่เริ่มเห็นจุดเปลี่ยนสำคัญหลังจากช่วง 2 เดือนแรกของปี ประเทศไทยมีตัวเลขขาดดุลการค้าด้านสิ่งทอเพิ่มขึ้น จากต้นทุนการผลิตและพลังงาน ที่ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการแข่งขันในตลาดโลกที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มฟอกย้อมและผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง อย่างไรก็ดีงาน 2nd Asia Sourcing Show 2026 และ Global Sourcing Summit 2026 จะเป็นโอกาสสำคัญให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้าถึงเครือข่ายผู้ซื้อระดับนานาชาติ เรียนรู้แนวโน้มของอุตสาหกรรมใหม่ รวมถึงต่อยอดความร่วมมือด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก
ด้าน นายสุธี โฆษิตวงศ์สกุล รองเลขาธิการ สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย (NFTTI) กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอโลกมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องเร่งปรับตัวเชิงรุก ทั้งด้านมาตรฐานการผลิต กฎระเบียบการค้า และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อระดับสากล งาน 2nd Asia Sourcing Show 2026 และ Global Sourcing Summit 2026 จะเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับเครือข่ายการค้าระดับนานาชาติ เปิดโอกาสให้เกิด Business Matching การลงทุน และความร่วมมือใหม่ ๆ ที่จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกลับมามีบทบาทโดดเด่นบนเวทีโลกอีกครั้ง
นาย เอส. เอส. ซาร์วาร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสมาชิก AFTEX จาก 9 ประเทศอาเซียน รวมถึงองค์กรอุตสาหกรรม หอการค้า และสภาส่งออกจากประเทศผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มชั้นนำของเอเชีย
เวทีการจัดหาระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่
ในช่วงที่อุตสาหกรรมกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง จากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ภาษี การกระจายความเสี่ยงของซัพพลายเชน การปรับตัวทางการค้า และความยั่งยืน งานนี้จึงถูกออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์ม B2B ระดับเอเชียที่ทรงพลัง
งานจะเชื่อมโยงผู้ผลิตจากประเทศชั้นนำในเอเชียเข้ากับผู้ซื้อจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกไกล และออสเตรเลีย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจที่สามารถต่อยอดไปสู่การทำสัญญาจริง “ผู้ผลิตเอเชีย ผู้ซื้อทั่วโลก หนึ่งเวทีจัดหาที่ทรงพลัง”
มากกว่างานแสดงสินค้า งานนี้คือระบบนิเวศการจัดหาครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย:
• ผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่ม เส้นด้าย และผ้า
• ผู้จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ตกแต่ง และแอคเซสเซอรี่
• บริการ Private Label และ Full-package
• การจัดหาแบบหลายประเทศในที่เดียว
• การเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจโดยตรงตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
งานแสดงสินค้าร่วมที่ครอบคลุมทั้ง Value Chain
ภายในงานจะมีการจัดแสดงร่วม ได้แก่:
• 2nd Asian International Apparel Sourcing Show 2026
• 2nd Asian International Yarn & Fabric Sourcing Show 2026
ครอบคลุมตั้งแต่: เส้นด้าย → ผ้า → เครื่องนุ่งห่ม → Private Label
ทำให้เป็นจุดหมายปลายทางแบบ One-stop sourcing อย่างแท้จริง
Global Sourcing Summit 2026: เวทีเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรม
งานประชุม Global Sourcing Summit 2026 ซึ่งจัดควบคู่กัน จะรวบรวมผู้นำอุตสาหกรรม ผู้กำหนดนโยบาย แบรนด์ระดับโลก และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหารือประเด็นสำคัญ ได้แก่:
• ความยืดหยุ่นและการกระจายความเสี่ยงของซัพพลายเชน
• ความยั่งยืนและ ESG
• นโยบายการค้าและการเข้าถึงตลาด
• เทคโนโลยีดิจิทัล AI และโรงงานอัจฉริยะ
นอกจาก IAF แล้ว ยังมี European Apparel and Textile Confederation (EURATEX) จากบรัสเซลส์ยืนยันเข้าร่วม ซึ่งยิ่งตอกย้ำความสำคัญในระดับโลกของงานนี้
กรุงเทพฯ: ประตูสู่ระบบการผลิตของเอเชีย
การเลือกกรุงเทพฯ เป็นสถานที่จัดงาน มีความสำคัญทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และสัญลักษณ์
ประเทศไทยมีความเป็นกลาง โครงสร้างพื้นฐานแข็งแกร่ง และการเชื่อมต่อที่ยอดเยี่ยม ทำให้เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดหาแบบหลายประเทศ
วิสัยทัศน์ร่วมของเรา: ยกระดับกรุงเทพฯ สู่ศูนย์กลางการจัดหาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลก
ขับเคลื่อนความร่วมมือและการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
งานนี้ไม่ได้เป็นเพียงตลาด แต่เป็นตัวเร่งการเปลี่ยนแปลง โดยรวบรวม:
• ผู้ผลิต
• ผู้ซื้อระดับโลก
• สมาคมและองค์กรอุตสาหกรรม
• หน่วยงานภาครัฐ เป้าหมายคือการสร้างความร่วมมือ เสริมสร้างการค้า และพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
เวทีแห่งอนาคตของการจัดหา
งาน 2nd Asia Sourcing Show 2026 ถูกวางตำแหน่งให้เป็น:
• งานจัดหาที่มีกลยุทธ์สูงสุดในเอเชีย
• ศูนย์กลางการจัดหาแบบหลายประเทศ
• จุดนัดพบระดับโลกของห่วงโซ่อุตสาหกรรมสิ่งทอ
นี่ไม่ใช่เพียงงานแสดงสินค้า แต่เป็น “การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์” เพื่อยกระดับ ASEAN สู่ศูนย์กลางการจัดหาระดับโลก
รายละเอียดงาน
งาน: 2nd Asia Sourcing Show 2026 (Textiles & Apparel)
วันที่: 3–5 มิถุนายน 2026
สถานที่: IMPACT Exhibition & Convention Center, กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เว็บไซต์: www.asia-sourcing.com