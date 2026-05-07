เรือขนส่งวัตถุดิบลำแรกของ SCGC เดินทางถึงไทยด้วยความปลอดภัย ขอบคุณรัฐบาลไทย และทุกภาคส่วน

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC เผยความคืบหน้าเรื่องเรือขนส่งวัตถุดิบ แนฟทา จำนวน 1 ลำ จากช่องแคบฮอร์มุซ ได้เดินทางถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อย โดยมี ดร. สุรชา อุดมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฎิบัติการและนวัตกรรม และนายชาตรี เอี่ยมโสภณา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ รวมทั้งคณะผู้บริหาร SCGC ร่วมรับเรือในครั้งนี้ พร้อมขอบคุณรัฐบาลไทย และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน และร่วมมือเป็นอย่างดีจนกระทั่งการขนส่งวัตถุดิบของเรือลำแรกสำเร็จลุล่วง โดยมีปริมาณแนฟทาจำนวน 55,000 ตัน สามารถรองรับการผลิตเม็ดพลาสติกได้ประมาณ 20,000 ตัน
สำหรับเรือขนส่งวัตถุดิบลำที่ 2 ซึ่งมีปริมาณ 27,000 ตัน นั้น ขณะนี้ ยังไม่ได้เดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งบริษัทเดินเรือกำลังประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม เพื่อช่วยลดภาวะการตึงตัวของเม็ดพลาสติกในประเทศไทย พร้อมทั้งบรรเทาผลกระทบต่อลูกค้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทานในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่คลี่คลาย SCGC จึงปรับกลยุทธ์รับมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยให้ความสำคัญกับการเร่งจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่น ๆ พร้อมทั้งการบริหารจัดการวัตถุดิบและการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นตลาดในประเทศเป็นสำคัญ
ดร. สุรชา อุดมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฎิบัติการและนวัตกรรม (ที่ 3 จากขวา) และนายชาตรี เอี่ยมโสภณา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ (ที่ 3 จากซ้าย) และคณะผู้บริหาร ร่วมรับเรือและคณะลูกเรือ โดยมี นาย Sheel Kumar Sharma, Master Captain (ที่ 4 จากขวา) และ นาย Shafiq Un Nabi, Chief Engineer (ที่ 4 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ
เรือขนส่งวัตถุดิบแนฟทา 55,000 ตัน เดินทางถึงท่าเรือ บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอมินัล จำกัด ในเอสซีจีซี จ. ระยอง ด้วยความปลอดภัย
