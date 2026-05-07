รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เยี่ยมชมสำนักงานทีเส็บ

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ที่ 4 จากซ้าย) ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานทีเส็บ โดยมี ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการ ทีเส็บ (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต รองผู้อำนวยการ ด้านบริหารและพัฒนาองค์กรและความร่วมมือภาครัฐและเอกชน (ที่ 5 จากซ้าย) ดร.จารุวรรณ สุวรรณศาสน์ รองผู้อำนวยการ ด้านการตลาดต่างประเทศและนวัตกรรม (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.สุรัชสานุ์ ทองมี รองผู้อำนวยการ ด้านการตลาดในประเทศ (ที่ 1 จากซ้าย) และ คณะผู้บริหารทีเส็บ ให้การต้อนรับ โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับฟังสรุปแนวทางการดำเนินงานของทีเส็บเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล พร้อมได้มอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ณ สำนักงานทีเส็บ อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์