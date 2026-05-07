รีไรต์กำชับเซเว่น อีเลฟเว่น มอบรางวัลแคมเปญ “เติมเกล เติมใจ ลุ้นโชคใหญ่ ตอกย้ำความคุ้มค่าของสมาชิก ALL Member มอบสิทธิพิเศษและรางวัลรวมกว่า 2 ล้านบาท

นายสุชาติ วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหาร มอบรางวัลให้กับสมาชิก ALL Member ผู้โชคดีที่ใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล โดยของรางวัลสะท้อนความหลากหลายของไลฟ์สไตล์สมาชิก ทั้งด้านความคุ้มค่า การเดินทาง และประสบการณ์พิเศษ
ประกอบด้วย
1.ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัล ใช้ 150 คะแนน แลก 1 สิทธิ์
2.ทองคำแท่งหนัก 2 บาท จำนวน 3 รางวัล ใช้ 100 คะแนน แลก 1 สิทธิ์
3.ทองคำแท่งหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล ใช้ 50 คะแนน แลก 1 สิทธิ์
4.แพ็กเกจทัวร์ไหว้พระ ณ Hong Kong มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) ใช้ 50 คะแนน แลก 1 สิทธิ์
5.รางวัลพิเศษ รถจักรยานยนต์ Honda Giorno+ จำนวน 5 รางวัล สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าครบทั้ง 3 ช่องทาง ได้แก่ หน้าร้าน 7-Eleven, 7Delivery และ ALL Online ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับ 1 สิทธิ์ต่อการซื้อครบ (ยอดซื้อขั้นต่ำ 1 บาท)
แคมเปญดังกล่าวตอกย้ำบทบาทของ ALL Member ในฐานะระบบสมาชิกที่มุ่งสร้างความคุ้มค่าให้กับลูกค้าในทุกมิติ ไม่เพียงแต่การสะสมแต้มจากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แต่ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกนำคะแนนมาแลกรับสิทธิพิเศษ รางวัล และประสบการณ์ที่หลากหลายได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ การเพิ่มโอกาสลุ้นผ่านการซื้อสินค้าครบทั้ง 3 ช่องทาง ยังช่วยยกระดับการเชื่อมต่อประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าในทุกแพลตฟอร์มของเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกสบาย พร้อมสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้นในทุกการใช้บริการ