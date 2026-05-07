แมริออท บอนวอย เตรียมจัดงาน Chef Riders Dinner ประจำปี ครั้งที่ 7 ระดมทุนสนับสนุน มูลนิธิช่วยเหลือเด็กประเทศไทย เซฟ เดอะ ชิลเดรน

แมริออท บอนวอย เตรียมจัดงาน Chef Riders Dinner ประจำปี ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ
ราชประสงค์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เพื่อระดมทุนสนับสนุน มูลนิธิช่วยเหลือเด็กประเทศไทย
เซฟ เดอะ ชิลเดรน (Save the Children)
กรุงเทพฯ ประเทศไทย: 7 พฤษภาคม 2569 – เชฟมากฝีมือ 10 ท่านจากโรงแรมในเครือแมริออท บอนวอยทั่วกรุงเทพฯ จะมารวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ค่ำคืนแห่งอาหารชั้นเลิศควบคู่ไปกับการแบ่งปัน ในงาน 7th Annual Chef Riders Charity Dinner ที่โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เพื่อระดมทุนสนับสนุน มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย – เซฟ เดอะ ชิลเดรน (Save the Children)
งานการกุศลประจำปีนี้จะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569 โดยในปีนี้ได้ปรับรูปแบบจากการนั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะแบบดั้งเดิม สู่ประสบการณ์รับประทานอาหารที่มีชีวิตชีวาและมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นที่ อาร์บาร์ (R Bar) บรรยากาศสุดชิคของโรงแรม แขกผู้ร่วมงานจะได้เพลิดเพลินกับ 10 สเตชั่นอาหารปรุงสด ซึ่งแต่ละสเตชั่นรังสรรค์โดยเชฟระดับแนวหน้าจากเครือแมริออท บอนวอย
เชฟเล็ก - อรรถกฤต สิทธิเวคิน และ เชฟเจอร์รี่ ลี จาก โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์, เชฟเอ็กซ์ - อรรถพล ไนโต ถังทอง จาก โรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์, เชฟมาร์โก คามาราตา จาก โรงแรมรอยัล ออคิดเชอราตัน, เชฟ เรเน่ อัลโคเซอร์ วิชาร์เรเทีย จาก โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล, เชฟเฟรดเดริค ฟาริน่า จาก โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ สุขุมวิท, เชฟต่อ - ธีรเทพ ดิษาภิรมย์ จาก โรงแรม มาดี ไปดี กรุงเทพ ออโตกราฟ คอลเล็คชั่น, เชฟชัช - ชัชพล สวยสม จาก โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท, เชฟกิ๊บ - สุพจน์ สุวรรณวงศ์ จาก โรงแรม จุบีลี เพรสทีจน์ รัชดาภิเษก, และ เชฟเล็ก - จันทร์จิรา แก่นไทย จาก โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ จะร่วมกันนำเสนอประสบการณ์ด้านอาหาร บริเวณลานกลางแจ้งของ อาร์บาร์ (R Bar) ซึ่งจะถูกเนรมิตให้กลายเป็นแคมป์ปิ้งกราวด์สไตล์อบอุ่นแต่แฝงด้วยความหรูหรา พื้นที่รับประทานอาหารแบบรวมกลุ่ม บาร์ค็อกเทล และดีเจสร้างบรรยากาศสนุกสนาน มีชีวิตชีวา แต่ยังคงความผ่อนคลายและเป็นกันเอง
ตลอดทั้งค่ำคืน แขกผู้ร่วมงานจะได้อิ่มอร่อยกับหลากหลายเมนูอาหารชั้นเลิศ พูดคุยอย่างใกล้ชิดกับเหล่าเชฟแนวหน้า พร้อมเรียนรู้เรื่องราวของวัตถุดิบท้องถิ่นและแนวคิดการใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความบันเทิง การจับรางวัลการกุศล และโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับผู้ร่วมงานจากหลากหลายแวดวง และเพื่อให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ Chef Riders แขกทุกท่านได้รับเชิญให้แต่งกายในสไตล์ไบเกอร์สุดเท่ โดยเน้นการสวมใส่เสื้อหนังและยีนส์ ในโทนสีดำและสีเงิน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์อันเป็นตำนานของ Harley-Davidson
นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) งานการกุศล Chef Riders ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 โดยมุ่งสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมที่สำคัญในประเทศไทยเป็นหลัก โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสและครอบครัว มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย – เซฟ เดอะ ชิลเดรน (Save the Children) ดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงปัญหาและความท้าทายเฉพาะของชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ และให้การสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ มีจุดเริ่มต้นชีวิตที่ดี ได้รับโอกาสทางการศึกษา และได้รับการคุ้มครองจากอันตรายทุกรูปแบบ
งานดินเนอร์ Chef Riders เป็นส่วนหนึ่งของ Serve360 แพลตฟอร์มด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนระดับโลกของ แมริออท ซึ่งยึดมั่นในพันธกิจ “Doing Good in Every Direction” หรือการสร้างคุณค่าและความดีงามให้กับสังคมในทุกมิติ
งาน Chef Riders Dinner ประจำปี ครั้งที่ 7 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 19.00 น. – 22.00 น. (ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 18.00 น.) โดยบัตรเข้าร่วมงานราคา 2,000 บาทสุทธิ ต่อท่าน ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 125 5000 หรือเยี่ยมชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.marriott.com/offers/the-7th-chef-riders-charity-dinner-off-225673/bkkbr-renaissance-bangkok-ratchaprasong-hotel?cid=SOC_GLB00074YI_GLE000HEU4_GLF00179TM
