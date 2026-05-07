โบลท์เข้มมาตรฐานความปลอดภัย เพิ่มระบบสแกนใบหน้า-คุมเข้มสวมสิทธิ์ผู้ขับขี่

โบลท์ (Bolt) ยืนยันเดินหน้าดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง พร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม หลังพบกรณีสวมสิทธิ์ผู้ขับขี่ เพิ่มระบบยืนยันตัวตนด้วย Facial Recognition และใช้นโยบาย Zero Tolerance ระงับบัญชีทันทีไม่มีข้อยกเว้น
โบลท์ (Bolt) รายงานความคืบหน้าด้านการดำเนินงานตามข้อกำหนด โดยยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบบนแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ประเทศไทยยังคงเป็นตลาดสำคัญของโบลท์ โดยบริษัทมุ่งสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน (ride-hailing) ที่มีความปลอดภัย โปร่งใส และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เหมาะสม ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อเศรษฐกิจและระบบการเดินทางในเมืองของประเทศ
โบลท์ระบุว่า ความปลอดภัยถือเป็นหัวใจสำคัญของบริษัท จึงมีการทบทวนและพัฒนาระบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์และลดความเสี่ยงทั้งต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ควบคู่กับการดำเนินการอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์
ล่าสุด จากกรณีการสวมสิทธิ์ของผู้ขับขี่ โบลท์ได้ดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับระบบความปลอดภัยที่มีอยู่ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการยืนยันตัวตนผู้ขับขี่ ผ่านระบบตรวจสอบภาพเซลฟีด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition) เพื่อลดกรณีการสวมสิทธิ์บัญชีผู้ขับขี่ รวมถึงปรับเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ
ขณะเดียวกัน ยังเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้นโยบายห้ามแชร์บัญชีและการปลอมแปลงตัวตน ภายใต้มาตรการเข้มงวดแบบไม่ยอมรับการกระทำผิด (Zero Tolerance) โดยผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าวจะถูกระงับสิทธิ์ออกจากแพลตฟอร์มทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น
นอกจากนี้ โบลท์ยังดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อสนับสนุนให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องใบอนุญาตขับรถสาธารณะและการจดทะเบียนรถ ผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) รวมถึงโครงการ “Booster Week” ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้ขับขี่มากกว่า 40,000 ราย ได้รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะสำเร็จในปี 2568 ส่งผลให้ระดับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทั้งอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับแนวทางดำเนินงานในระยะต่อไป โบลท์ระบุว่าจะเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มให้มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมใช้มาตรการระงับผู้ขับขี่ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐหรือของแพลตฟอร์ม ควบคู่กับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งการมอบสิทธิประโยชน์ทางการเงินสำหรับผู้ขับขี่ที่ดำเนินการขอและอัปโหลดใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ถูกต้อง การสนับสนุนด้านการจดทะเบียนรถให้เป็นไปตามประเภทที่กำหนด และการอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร เพื่อลดขั้นตอนและช่วยให้การสมัครและยืนยันเอกสารเป็นไปตามข้อกำหนดได้ง่ายยิ่งขึ้น
โบลท์ยังตระหนักว่า การยกระดับการปฏิบัติตามกฎระเบียบในอุตสาหกรรม ride-hailing เป็นเป้าหมายร่วมกันของทุกภาคส่วน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างแพลตฟอร์ม หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมในการพัฒนาโซลูชันแบบครบวงจร ที่รวมบริการด้านสินเชื่อ ประกันภัย และการสนับสนุนการจดทะเบียนรถ เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ง่ายและเข้าถึงได้มากขึ้น
โบลท์ยืนยันว่า จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ride-hailing ที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน สอดคล้องกับกฎระเบียบ และเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นต่อเศรษฐกิจและระบบการเดินทางในเมืองของประเทศต่อไป