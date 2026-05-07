ข่าวดีสวนกระแส!! ข้าราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ เที่ยวสยามอะเมซิ่งพาร์ค ฟรี! 9-13 พ.ค. 69 สนุกไม่อั้น สวนน้ำ สวนสนุกทั้งวัน

สวนกระแสค่าครองชีพแพง สยามอะเมซิ่งพาร์คจัดให้... ข้าราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ เที่ยวฟรี!! สัปดาห์วันพืชมงคล 9-13 พ.ค. 69 เที่ยวจัดเต็มทั้งสวนน้ำและสวนสนุกไม่อั้นตลอดวัน
สิทธิพิเศษสำหรับข้าราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐ, และเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ รวมถึงทหาร ตำรวจ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำและชั่วคราว ในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน เพียงแสดงบัตรประจำตัวตัวจริงที่ระบุสังกัดชัดเจนที่หน้าเคาน์เตอร์ รับทันที บัตรเที่ยวฟรีสวนน้ำสวนสนุกไม่จำกัดรอบตลอดวัน พร้อมส่วนลดผู้ติดตามสูงสุด 3 ท่าน เหลือเพียงคนละ 300 บาท (จากปกติ 1,000 บาท) สนุกชุ่มฉ่ำในสวนน้ำ ทะเลเทียมใหญ่ที่สุดในโลก รับรองโดยกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดส สไลเดอร์ยักษ์ ซูเปอร์สไปรัล น้ำวน และสไลเดอร์สำหรับครอบครัวอีกหลากชนิด กรี๊ดสุดเสียงกับเครื่องเล่นสวนสนุกระดับโลกมากมาย อาทิ วอร์เท็กซ์ รถไฟเหาะตีลังกาเกลียวสว่านใหญ่ที่สุด 1 ใน 2 ของโลก บูมเมอแรง รถไฟเหาะตีลังกาถอยหลัง ล็อคฟลูม ล่องแก่งขนาดยักษ์จากเยอรมันนี ไซ-แอม ทาวเวอร์ หอคอยชมวิวสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ม้าหมุนสองชั้นสุดคลาสสิก และเครื่องเล่นอีกกว่า 20 ชนิด โอกาสดีๆ ไม่ได้มีบ่อยๆ จัดไป 5 วัน 9-13 พ.ค.นี้เท่านั้น
สยามอะเมซิ่งพาร์คเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น. (สวนน้ำเปิดถึง 17.00 น.)เดินทางสะดวก ด้วยรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพู สถานีนพรัตน์ ต่อรถสาธารณะมาอีกเพียง 1.5 กม. เท่านั้น และ มีที่จอดรถยนต์ในร่มกว่า 1,000 คัน สอบถามเพิ่มเติม Line @siamamazingpark หรือ โทร. 02-105-4294