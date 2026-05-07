BBGIโชว์กำไรQ1/69พุ่ง106%

BBGI เผยไตรมาส1/69 มีกำไร 265ล้านบาท โต 106% มาจากปริมาณการจำหน่ายเพิ่มขึ้นทั้งในธุรกิจไบโอดีเซลและเอทานอล ย้ำกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพ และบริหารความเสี่ยง
นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 ว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 265 ล้านบาท เติบโต 106% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และโต 164% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและบริหารความเสี่ยงฝ่ากระแสต้นทุนพลังงานสูง
ในไตรมาส 1/2569 BBGI มีปริมาณการจำหน่ายเพิ่มขึ้นทั้งในธุรกิจไบโอดีเซลและเอทานอล โดยผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล (B100) มียอดจำหน่ายอยู่ที่ 94.88 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 13% จากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่เอทานอลมียอดจำหน่ายอยู่ที่ 68.40 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 6% จากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินงานที่สอดรับกับความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพการเติบโตดังกล่าวเกิดจากการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Operational Excellence ที่ BBGI ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ธุรกิจไบโอดีเซล มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะการบริหารจัดการ Oil loss เพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วัตถุดิบ ควบคู่กับการต่อยอดมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ เช่น Refined Glycerin ซึ่งช่วยเสริมความสามารถในการทำกำไร ขณะที่ธุรกิจเอทานอล มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) การเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต (Yield Improvement) และการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งบริหารต้นทุนและความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ ผ่านการกระจายแหล่งจัดหาวัตถุดิบ (Sourcing) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและคัดเลือกต้นทุนที่เหมาะสม อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม นโยบายภาครัฐยังคงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ส่งผลให้ความต้องการเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากการปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมในน้ำมันดีเซลจาก B5 เป็น B7 และขยายสู่ B20 รวมถึงการส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ในกลุ่ม E20 และ E85 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมในระยะต่อไป ทั้งนี้ แม้ในช่วงครึ่งหลังของไตรมาส 1/2569 ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์จะเข้ามามีบทบาททำให้ต้นทุนการพลังงานรวมถึงปัจจัยการผลิตมีการปรับตัวสูงขึ้นและเสี่ยงที่จะขาดแคลน แต่ผลการดำเนินงานของ BBGI ยังคงสะท้อนถึงความสามารถในการรักษาเสถียรภาพการผลิต การปรับตัวและบริหารจัดการความผันผวนของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายเดชพนต์ กล่าวว่าผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้น ท่ามกลางความท้าทายและความผันผวนของกลไกราคา เป็นผลจากการที่ BBGI ยึดมั่นในกลยุทธ์ Operational Excellence อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ และรองรับทั้งการเปลี่ยนแปลงของตลาด รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ของพลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย