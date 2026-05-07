BGRIM-ดิจิทัล เอดจ์ กู้สินเชื่อสีเขียว880ล้านดอลล์ ลุยโครงการดาต้า เซ็นเตอร์ในไทย

บี.กริม เพาเวอร์ และ ดิจิทัล เอดจ์ ลงนามสินเชื่อสีเขียวมูลค่าสูงที่สุดในไทย 880 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใช้ในโครงการศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับ AI และคลาวด์ในไทย
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM และ บริษัท ดิจิทัล เอดจ์ (สิงคโปร์) โฮลดิ้งส์ จำกัด (Digital Edge) ประกาศความสำเร็จในการลงนามสัญญาเงินกู้สีเขียว (Green Loan) มูลค่า 880ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งนับเป็นการจัดหาเงินกู้สำหรับโครงการศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและก่อสร้างโครงการศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ BKK Campus ขนาด 100 เมกะวัตต์ ภายใต้บริษัทร่วมทุน ในจังหวัดชลบุรี สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของภูมิภาค
ธุรกรรมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญภายใต้แผนการร่วมลงทุนมูลค่ากว่า1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่าง บี.กริม เพาเวอร์ และดิจิทัล เอดจ์และยังเป็นการสร้างสถิติสินเชื่อสีเขียวระดับประเทศครั้งที่ 3 ติดต่อกันของดิจิทัล เอดจ์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อเนื่องจากความสำเร็จในประเทศเกาหลีใต้และอินโดนีเซีย สะท้อนศักยภาพการเติบโตของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
โครงการ BKK Campus ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทย โดยเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลขนาดใหญ่ รองรับการใช้งานด้านปัญญาประดิษฐ์(AI) และระบบคลาวด์ในระดับองค์กรขนาดใหญ่สนับสนุนนโยบายดิจิทัลของประเทศที่มุ่งส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า
เงินลงทุนสูงทั้งด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการผสานความเชี่ยวชาญของ บี.กริม เพาเวอร์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในประเทศไทยเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและบริหารศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ของดิจิทัลเอดจ์ โดยมีแนวคิดด้านความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของโครงการมุ่งยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในพื้นที่ EECให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล
ภายใต้กรอบการจัดหาเงินทุนสีเขียวของดิจิทัล เอดจ์ เงินกู้ดังกล่าวจะสนับสนุนเป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2573 ของบริษัทพร้อมสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยโครงการได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานในระดับสูงตั้งเป้าค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ (Power Usage Effectiveness: PUE) เฉลี่ยต่อปีที่ 1.25 ซึ่งเป็นมาตรฐานของศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ชั้นนำระดับโลกควบคู่กับการมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED ระดับ Silver รวมถึงการนำระบบระบายความร้อนแบบวงจรปิดผสมผสานมาใช้ เพื่อลดการใช้น้ำและการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนในอนาคตอันจะช่วยลดความเข้มข้นของการปล่อยคาร์บอนโดยรวม
การจัดหาเงินทุนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินชั้นนำทั้งในและต่างประเทศในฐานะผู้จัดการเงินกู้ร่วม ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา HSBC Thailand ธนาคารกสิกรไทย Mizuho Bank Natixis CIB ธนาคารไทยพาณิชย์ Sumitomo Mitsui Banking Corporation และ Standard Chartered Bank โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา Mizuho Bank และ Standard Chartered Bank ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานสินเชื่อสีเขียวสะท้อนความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินต่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ยั่งยืนของประเทศไทย
สำหรับแผนการพัฒนา โครงการ BKK Campus จะดำเนินการก่อสร้างเป็น 2 ระยะโดยอาคารแห่งแรก (BKK1) มีกำหนดเปิดให้บริการในไตรมาส 4 ปี 2569และอาคารแห่งที่สอง (BKK2) ในไตรมาส 2 ปี 2570 รองรับความต้องการใช้ข้อมูลและระบบปัญญาประดิษฐ์(AI) ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นายนพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศไทย มาเลเซีย และโซลูชั่นธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)กล่าวว่าความร่วมมือกับดิจิทัล เอดจ์ ในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศให้มีทั้งประสิทธิภาพและความยั่งยืนพร้อมเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
นายโจนาธาน วอลบริดจ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ดิจิทัล เอดจ์ (สิงคโปร์) โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่าสินเชื่อสีเขียวครั้งนี้ถือเป็นรายการที่มีมูลค่าสูงที่สุดของบริษัทและสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่รองรับเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ควบคู่กับการขับเคลื่อนเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นมา บริษัทได้จัดหาเงินทุนผ่านสินเชื่อสีเขียวในหลายประเทศรวมมูลค่ากว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เงินทุนทั่วโลกให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงสร้างพื้น
ฐานที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น