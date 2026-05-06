“ปาริชาติ ประมุขกุล” นั่งแท่น เอ็มดีใหม่ประจำประเทศไทย และหัวหน้าภาคพื้นอินโดจีน

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผู้นำระดับโลกด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศ ประกาศแต่งตั้ง ปาริชาติ ประมุขกุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย และหัวหน้าภาคพื้นอินโดจีน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 และยังคงประจำอยู่ที่กรุงเทพฯ โดยก่อนหน้านี้ ปาริชาติดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายขายที่ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย
ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารมากกว่า 20 ปีกับดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย ปาริชาติมีความเชี่ยวชาญเชิงลึกในด้านกลยุทธ์เชิงพาณิชย์ การตลาดและการขาย การกำหนดราคา ผลิตภัณฑ์ และการสร้างเสริมประสบการณ์ของลูกค้า ก่อนตำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายขาย ปาริชาติทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทยและอินโดจีน มีบทบาทสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับภาพลักษณ์แบรนด์พรีเมียมของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสในประเทศไทย และนำองค์กรคว้ารางวัลและการยอมรับในอุตสาหกรรมหลายรายการ
“ปาริชาติมีผลงานที่โดดเด่นกับดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา การแต่งตั้งปาริชาติให้เป็นกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย และหัวหน้าภาคพื้นอินโดจีน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของบุคลากรภายในดีเอชแอล ปาริชาติเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และความเฉียบแหลมทางธุรกิจ และเราพร้อมให้การสนับสนุนเธออย่างเต็มที่ในการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทยต่อไป” เคน ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าว
ปัจจุบัน ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 60% ในอุตสาหกรรมการขนส่งด่วนระหว่างประเทศ ปาริชาติจะเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานะผู้นำของดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดจากความสำเร็จที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นที่การเติบโตในอุตสาหกรรมและเส้นทางการค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด โดยเฉพาะโซลูชันใหม่อย่าง Heavyweight Express ที่ช่วยสนับสนุนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีน้ำหนักมากกว่า 50 กิโลกรัมขึ้นไป
นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยและการเติบโตของกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ปาริชาติจะเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรหลัก พร้อมเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยธุรกิจต่างๆ ของดีเอชแอลซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ที่หลากหลาย เพื่อยกระดับโซลูชันโลจิสติกส์แบบครบวงจรของดีเอชแอลให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นทั่วประเทศไทยและกลุ่มประเทศอินโดจีน
“จากรายงาน DHL Global Connectedness Report ล่าสุด ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 27 ของประเทศที่มีความเชื่อมต่อกับนานาชาติ โดยเพิ่มขึ้นถึง 7 อันดับนับตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งสะท้อนถึงโอกาสทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของประเทศไทย และศักยภาพของบริษัทไทยในการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลก ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการเป็นผู้นำองค์กรที่ดิฉันได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งมากว่า 20 ปี และจะเดินหน้าสร้างบุคลากรและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันที่เท่าทันอนาคต
ท่ามกลางโลกที่เชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้าและดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสไปด้วยกัน” ปาริชาติ ประมุขกุล กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย และหัวหน้าภาคพื้นอินโดจีน กล่าว
รายงาน DHL Global Connectedness Report ล่าสุดยังระบุว่า ประเทศไทยมีระดับความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกสูงกว่าประเทศอื่นๆ ที่มีรายได้ต่อหัวใกล้เคียงกัน โดยประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนาม เป็น 3 ประเทศที่มีคะแนนความเชื่อมโยงระดับโลกสูงที่สุดในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่อหัวอยู่ในช่วงกลางของการจัดอันดับโลก
นอกจากนี้ รายงานยังชี้ให้เห็นว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวขึ้นเป็นเส้นทางการค้าที่เติบโตอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับหนึ่งในกลยุทธ์ของ DHL Group ในการสนับสนุน 20 ตลาดสำคัญทั่วโลกเพื่อเร่งการเติบโต โดยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มี 8 ตลาดสำคัญ รวมถึงประเทศไทย